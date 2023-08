Noord-Kaap Brahmanklubveiling

Hierdie veiling het die jaar uitstekend Brahman diere op veiling wat 13 telers verteenwoordig van regoor die Noord-Kaap streek en ‘n bietjie wyer. Die diere op aanbod was gekeur deur keurders van die genootskap.

Dagboek 20 September 2023 om 11:00 vir die Noord-Kaap se 26ste Brahmanklubveiling by die Vryburgskougronde.

Op aanbod:

35 Gerharde en aangepaste Brahmanbulle.

5 Vroulike diere

250 Top kommersiële vroulike diere, wat in alle produksiestadiums is.

* BM vry , Dragtigheid & Vrugbaarheidstatus sal op die veiling beskikbaar wees

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Telers op die veiling:

Noord Kaap Brahman Klub

Kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

BW Staal – Bos Blanco

Kontak Bernie Staal by 082 463 0358, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Lambra Brahmane

Kontak Jan Lambrecht by 082 818 2318, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Bezuidenhout Brahmane

Kontak Connie Bezuidenhout by 071 905 1792, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Xa Wi La Brahmane

Kontak Johan Karsten by 082 717 8367, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Klipfontein Brahmane

Kontak Gustav Botes by 083 443 8281, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Terenus Brahmane

Kontak Donovan Pietersen by 083 781 7819 of Donnie Pietersen by 082 374 8492, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Maranlo Brahmane

Kontak Nakkie Holtzhauzen by 084 516 2880, of Frans Holtzhauzen by 072 600 8382, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Ghaap Brahmane

Kontak Joe Scholtz by 082 324 9600, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Dalyspan Brahmane

Kontak Hano Grobler by 082 780 3148, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Homewood Brahmane

Kontak Ansa en Ockert Haasbroek by 084 514 5644, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Kroonvee Brahmane

Kontak Jan van Zyl by 082 944 0500, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Loato Brahmane

Kontak Danie Haasbroek by 071 687 8853, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

R10 Cargo Brahmane

Kontak Tokka v den Hever by 082 571 6472, of kliek hier vir meer informasie op hulle Facebookbald

Namens Donovan Pietersen en die Noord Kaap Brahman klub nooi hulle om die veiling by te woon en die dag saam met die klub lede te kom geniet.

Navrae:

Wouter Mentz (NKLH Bemarker) by 082 944 0217

Ramona de Bruin (NKLH Stoetveebeampte) by 083 913 8626

Theuns Visser (Afslaer) by 082 338 1356