New Holland wen groot by Agritechnica

New Holland bly op koers om baanbrekende tegnologie in te span om boerdery makliker, doeltreffender en meer volhoubaar te maak. Hierdie verbintenis tot uitnemendheid is weer bewys by die jaarlikse Agritechnica-landbouskou. Die DLG Duitse Landbouvereniging het drie medaljes aan New Holland toegeken by die gesogte Agritechnica Innovation Awards.

New Holland Landbou het die skou se enigste goue medalje huis toe geneem vir die nuwe Twin Rotor-konsep vir stropers, wat vir die eerste keer by Agritechnica in Duitsland aan die wêreld vertoon is. Hierdie nuwe stroper is ontwerp vir hoër werkverrigting, minder graanverlies en het meer bykomende outomatiseringskenmerke wat stroopwerk in die toekoms vlerke sal gee! Dit het ook verder die “Plaasmasjien 2024” -toekenning in die Stroperkategorie ontvang.

48 jaar van bedryfsleidende TWIN ROTOR™-tegnologie

Vir die afgelope 48 jaar het New Holland Landbou nog nooit opgehou om hierdie wenstelsel te verbeter nie.

Vir die nuwe derdegeslagrotors geld dieselfde riglyne as altyd:

Kragdoeltreffendheid

Kapasiteit

Graangehalte

Strooigehalte

Dynamic Feeder Roll-(DFR) en TwinPitch™-rotors bied die regte kombinasie vir alle toestande:

15% meer produktiwiteit op die CR-stroper met 5,18 m (17’) rotors.

10% meer produktiwiteit op die CR-stroper met 6,7 m (22’) rotors. Dynamic Feeder Roll (DFR) verbeter die voerder se werkverrigting met tot 15% en veroorsaak minder pitkraak.

TwinPitch™-rotors ontwerp vir alle toestande

Twee awegaarvane verbeter materiaalvoer in moeilike toestande.

Toenemendevoerhoekoordrag en digtheid bied beter materiaalvloei deur die rotors.

Met Twin Pitch-rotors verhoog die kapasiteit met ongeveer 5 tot 10%, veral in moeilike toestande. • Rotorgedreun verminder aansienlik.

Twin Pitch Plus™ op wyer stropers gee meer kapasiteit met dieselfde voordele.

Twin Pitch Plus™ bespaar krag – tot 28,3 kW (38 pk).

Nog voordele:

Tot 20% meer produktiwiteit met dinamiese vloeibeheer.

Beste-in-klasgraangehalte met net 0,2% gebreekte pitte.

Konkawe word binne 60 sekondes herset.

Opti-Spread Plus-stelsel vir eenvormige kafstrooiing oor 13,7 m.

Intellisense™ toonaangewende proaktiewe outomatiseringstelsel.

New Holland is ook bekroon met ՚n silwer medalje, vir vernuwing, vir die T7 LNGtrekkerkonsep met sy ‘beter as nul koolstof’ omgewingsvriendelike biobrandstoftegnologie. Hierdie trekker help om afvalprodukte ekonomies te maak, om plaaswinsgewendheid te verbeter en dit bied toeganklike volhoubaarheidsoplossings vir plase van alle groottes. Dit het ook verder die “Plaasmasjien 2024” -toekenning gekry in die hoëklastrekker -kategorie.

Die T4 Electric Power-trekker het ook ՚n silwer medalje ontvang vir innovasie. Dit is die bedryf se eerste volledig elektriese trekker met outonome kenmerke vir maksimum produktiwiteit en doeltreffendheid met geen vrystellings terwyl dit stil krag lewer. Die erkenning en sukses van hierdie masjiene versterk volhoubaarheid as ՚n kernpilaar van ons doel.

Hierdie medaljewenners, tesame met die skeppende oplossings in New Holland se breër portefeulje, wys hoe die maatskappy se skeppingskrag, volhoubaarheid en produktiwiteit oral vir boere werk.

Vir meer inligting besoek http://www.newholland.comof skakel Derrick Coetzee by 082-524-7447.