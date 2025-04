New Holland vier 50 jaar van Twin Rotor™-tegnologie

620 words

New Holland het die manier waarop boere die afgelope vyftig jaar geoes het gerewolusioneer met die bekendstelling van baanbrekende Twin Rotor™-tegnologie vir stropers. Vandag se nuutste geslag CR-stropers sit die suiwer roterende bloedlyn voort en bied die wêreld se boere top gehalte graan- en strooigehalte danksy die sagte veelvuldige aksie. Die CR-reeks is een van die mees gevorderde en produktiefste stropers ter wêreld.

Tydens NAMPO 2025 wat plaasvind vanaf 13 tot 16 Mei 2024 sal New Holland op standplaas A2 en A3 sorg vir ՚n indrukwekkende vertoning van masjinerie wat die maatskappy se verbintenis weerspieël om deel te vorm van enige boerderypraktyk en die ontwikkeling daarvan. Kom besoek ons gerus, om die nuwe produkte te sien, asook opgraderings op ander produkte.

Die volgende nuwe produkte sal beskikbaar wees vir besigtiging:

Die nuutste geslag CR7.90- & CR9.90- stropers uit België wat van Pure Rotos Ras afstam, sal uitgestal word om die nuutste in Twin Rotor™-tegnologie ten toon te stel, wat die volgende insluit:

FieldOps™ Telematics laat jou toe om te alle tye in kontak te bly met jou masjien vanuit die gemak van jou kantoor, wat jou in staat stel om intydse inligting te stuur en te ontvang wat tyd bespaar en produktiwiteit verhoog.

Die standaard Deep Cut Dynamic Feed Roll™-stelsel, nou toegerus met ՚n nuwe kajuit-geaktiveerde omkeerfunksie, wat gladde gewasvloei in die dorsmeganisme verseker, tesame met volle klipbeskerming.

Nuwe verhoogte reaksie IntelliCruise™ II-tegnologie wat as standaard geïnstalleer is, gebruik ՚n reeks sensors om die CR se werkverrigting outomaties te optimaliseer. Dynamic Flow Control™-rotorvinne kan vanuit die kajuit verstel word sodat optimale gewas-dorsdoeltreffendheid gehandhaaf word, selfs wanneer gewastoestande verander. Dit maak algehele kapasiteitsverhogings van tot 20% moontlik. In die geval van dors area-oorlading kan die konkawe-terugstelfunksie vanuit die gemak van die kajuit geaktiveer word en beheer word. Dit beteken dat een persoon die werk binne ՚n paar minute op sy eie kan doen, wat waardevolle oestyd bespaar.

Die IntelliSense™-stelsel wat die bekroonde Grain Cam™-stelsel insluit, wat intydse foto’s van die gewas neem en dit ontleed om ՚n lesing te lewer wat graan bevat, insluitend die persentasie gekraakte graan en ander materiaal as graan (MOG) en die bekroonde skoonmaakskoen-ladingsensors wat die volume materiaal op die siwwe akkuraat kan rapporteer. Laastens verstel die stelsel se rotorvinne outomaties vir verbeterde skeiding.

Die CR beskik oor ՚n heeltemal herontwerpte oesrestebestuurstelsel. Om eenvormige verspreiding van reste oor die hele werkwydte te verseker, is die Opti-Spread™ Plus-stelsel heeltemal herontwerp en opgegradeer, met verspreiding oor ՚n breedte van tot 13,7 meter. Die CR7.90 is toegerus met die splinternuwe SmartTrax™- stelsel wat ontwerp is om 57% verlaagde gronddruk te bied danksy sy driehoekige struktuur vir verbeterde vastrap en verminderde grondverdigting.

Die Harvest Suite™-kajuit is van die vloer af heeltemal nuut ontwerp en is die vrug van uitgebreide klantekonsultasies. Die kajuitvolume het tot 3,7 m³ toegeneem en spog met 6,3 m² glas, 7% meer as vorige modelle. Die nuwe motor-geïnspireerde binneruim het ՚n ultramoderne donkergrys kleurskema, wat na die sitplek, koplyn en armleuning uitgebrei is.

Die 30,5 cm IntelliView™ 12-kleuraanraakskermmonitor is op rollers gemonteer wat langs ՚n ideale kykboog en ՚n tweede skerm kan beweeg vir IntelliSteer®-outobegeleidingstake en karteringopvolg. Die NutriSense™ NIR sensorvoedingstofontledingstegnologie is volledig geïntegreer in die IntelliView™-monitor, en vertoon en teken ՚n hele rits gewasvog- en voedingstofparameters intyds met uitstaande 2% akkuraatheid.

