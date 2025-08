New Holland T7060 POWER COMMAND™

605 words

Die New Holland T7060 is kragtig met 157 kW en 866 Nm wringkrag wat teen ‘n lae 1400 opm geproduseer word.

Hierdie krag teen lae opm maak dit baie brandstofdoeltreffend. Die briljante ergonomie vir maklike werking en lae geraasvlakke in die kajuit stel die standaard in sy klas. Betroubaarheid is ‘n belangrike T7060-sterkpunt.

Die T7060-trekker bied die regte mengsel van krag en grootte om ‘n wye reeks bedrywighede te verseker. Van baalwerk en veeleisende kragaftakkerwerk tot beide ligte en swaar bewerking. Die T7060 het ook die voordeel van ‘n kragversterking in kragaftakkertoepassings en vervoer. Hierdie veelsydigheid is ideaal vir kontrakteursbedrywighede. Van die begin af, met gemak van onderhoud en lae bedryfskoste oor die hele lewe, is die T7060 ‘n betroubare werkverrigting waarop jy kan staatmaak.

Die T7060 bied eenvoudig uitstekende krag-tot-gewig-verhoudings. Geen ander trekker in hierdie klas kan ‘n kragtige 157 kW-krag in ‘n pakket pak wat minder as 10 ton kan weeg nie – vol brandstof en gereed vir werk. Voeg kragversterking by en byna 175 kW kan ontwikkel word.

Vir moderne minimumbewerkingswerk stel ‘n T7060 ‘n onoortreflike maatstaf. Tradisionele ploeg en diep grondbewerking word ook nie oor die hoof gesien nie. Massiewe hidrouliese krag maak die swaarste gemonteerde toerusting lig. Uitstaande gemak maak dit vinniger en veiliger om tussen werk te reis.

Veelsydigheid pas by klasleidende vermoë.

Jy kry tot 25% meer produktiwiteit met tot 20% minder gewig per kW, wat meer krag op die grond gee. Met dit alles kan jy jou bedryfskoste met tot 11% verminder, aangesien dit nie ekstra gewig dra nie. Dit bespaar brandstof.

Die kajuit is tot 42% stiller as die kompetisie met slegs 69,6 dB(A) en ervaar tot ‘n 18% gladder rit. Let op die briljante sigbaarheid, die hoëgehalte-kajuittoebehore en die uitstekende sitplek.

Langer enjindiensintervalle van 600 uur verminder enjinolieverbruik en onderdelekoste, maar, van kritieke belang in besige seisoene, ook staandtyd wanneer die werkvenster kort is. Oor die algemeen het die New Holland T7060-trekker laer lopende koste in vergelyking met die kompetisie.

Met enjinspoedbestuur kan twee enjinspoed vir gerief gememoriseer word. Enjinspoedbestuur help ook om enjinprestasie te verbeter deur die brandstoftoevoer baie akkuraat te bestuur om ‘n presiese spoed te handhaaf. Perfek vir kragaftakkertoepassings.

Die 18 x 6 aktiewe Power Command™-transmissie is ontwerp om robuust en maklik gebruik te word. Dit bied naatlose skakeling in alle vorentoe-verhoudings via ‘n eenvoudige drukknopbeheer. Slim kenmerke soos IntelliShift™ laat die operateur toe om die meeste uit die enjin in die veld en op die pad te kry.

Die IntelliView™ IV Monitor kan gebruik word om die standaard New Holland outomatiese leidingstelsels op te stel, en sluit ‘n visuele koppelvlak in wat gebruik kan word wanneer die IntelliSteer™-stelsel gebruik word. Die IntelliView™ IV Monitor het ‘n raakskerm wat die programmering en verpersoonliking van instellings maklik moontlik maak.

Die NH 392-ontvanger kan werk met EGNOS-, Rangepoint RTX-, OmniSTAR-, Centerpoint RTX- en RTK-korreksieseine deur beide die GPS- en GLONASS-satellietkonstellasies te gebruik.

Die Navigasiebeheerder II is die hoofbeheerstelsel wat voortdurend korrigeer vir rol, helling en ossilasie deur gebruik te maak van moderne 6-as vastetoestand-traagheidsensors om jou ‘n ware grondposisie te gee.

Die New Holland IntelliSteer-stelsel gebruik ingeboude stuurhoeksensors om die Navigasiebeheerder II op hoogte te hou van die wielrigting. Ook geïntegreer in die hidrouliese stelsel is ‘n beheerklep wat die seine van die Navigasiebeheerder II omskakel in hidrouliese bewegings van die stuurstelsel.

‘n 2 jaar / 2000 uur Service Plus waarborg is standaard. CNH Capital Finansiering is beskikbaar teen Prime -10,75% oor 24 maande met ‘n 45% deposito. Die BTW word ook gefinansier en jy kan dit binne 3 maande terug eis. Dit verminder jou aanvanklike deposito aansienlik en versterk jou kontantvloei.

Besoek newhollandag.co.za vir meer opsies of kontak vir Jaco du Preez by (+27)82-524-8898.