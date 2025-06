83 words

Boere is al bekend met New Holland se T6000-reeks maar die reeks bly steeds ‘n staatmaker vir enige plaas.

Van die Delta T6050 tot die T6090, New Holland het ‘n trekker vir elke doel. Of jy nou ‘n wa of ‘n planter wil sleep die T6000-reeks kan dit hanteer. New Holland se trekkers word ook toegerus met die nuutste tegnologie soos hulle Power Command ratkas en hulle Common Rail-enjins.

New Holland weet wat boere wil hê!