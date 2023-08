New Holland se ou bekendes trap vas by Val Boeredag

New Holland se trekkerreeks word geken aan hulle produktiwiteit en operateursgerief. New Holland verstaan die behoeftes van ‘n boer en weet jy wil hê jou trekker moet soveel take as moontlik op jou plaas verrig.

Jaco du Preez, bemarkingsbestuurder vir New Holland Suider Afrika, lig ‘n paar feite van hulle welbekende T9.505- en T8 Genesis-trekkers wat die koppe by Val Boeredag laat draai het uit: “Dit is vir ons ‘n groot voorreg om weer teenwoordig te wees by Val Boeredag 2023; dit was ‘n uitstekende dag in terme van demonstrasies aan boere. Vandag lig ek graag ‘n paar hoogtepunte van twee ou bekendes, maar tog twee van die grootstes in die New Holland-stal uit.”

New Holland T9.505

“Die T9.505 is een van ‘n reeks van vyf trekkers, wat strek van 300 kW tot 447 kW. Hierdie trekker is veral gewild en perfek vir plase wat al hoe groter word en waar boere al hoe wyer werktuie gebruik,” voeg Jaco by.

Die tegnologie wat in hierdie trekkers is, het al oor die jare heen verbeter. Hierdie trekker beskik oor die PLM-intelligensiekontroles, met ‘n 12-duim skerm wat jou toegang tot alle funksies gee. Met jou kontrole-arm aan die regterkant van die operateur, word alle funksies ook met die hand verstel en beheer, alhoewel dit totaal en al geïntegreer is met die skerm. Hierdie funksie maak werkverrigting vir die operateur baie makliker, en omdat hierdie kontroles alles dieselfde is in die PLM-eenhede, kan die operateur sonder sukkel met alle eenhede werk,” vertel Jaco.

New Holland T8-380

Ons T8 Genesis-reeks is ook baie gewild in Suid-Afrika. Hierdie reeks is ‘n ou bekende en het homself reeds deeglik aan Suid-Afrikaanse boere bewys. Hierdie reeks trekkers is ook toegerus met die PLM-intelligensiestelsels.

New Holland se T8-380 trekker lewer 230 kW en is toegerus met die rygewaswiele wat jou in staat stel om tussen jou gewasrye te werk sonder om plante plat te trap! “Hierdie trekkers is veral gewild onder Suid-Afrikaanse boere vir grondvoorbereiding en plantwerk,” voeg Jaco by.

‘n Unieke eienskap van die T8-380 is sy klein draaisirkel wat hom ‘n wenner op diie wenakker maak. Hierdie nuttige eienskap is te danke aan die feit dat sy onderstel uitgekerf is om meer draairuimte vir die voorwiele te gee, al het die T8-380 die langste wielbasis vir hierdie trekkers in die mark, wat beteken dat al die krag op die grond is, en geen krag gaan verlore nie sê Jaco

Om sake vir die boer en operateurs nog makliker te maak, hierdie trekkers is toegerus met die swaardiens-goukoppelstelsel wat dit moontlik maak om werktuie in ‘n japtrap aan of af te haak.

Hidrouliese vloei van die trekkers is ‘n allemintige 282 liter per minuut, wat in die toekoms verhoog gaan word na 325 liter.

“Hierdie trekker is werklik jou alles-in-een pakket, wat alles binne het en alle toepassings kan hanteer!” sluit Jaco af.

New Holland-trekkers bied werklik ‘n uitmuntende oplossing vir elke boer se behoefte. Groot, klein, stadig of vinnig – die manne van New Holland staan gereed om jou te help, raad te gee en die beste trekker volgens jou behoeftes te verskaf.

Praat vandag nog met Jaco du Preez deur ‘n e-pos te stuur aan jacobus.du-preez@cnhind.com.

