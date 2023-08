NAMPO Kaap 2023: Iets vir almal

NAMPO Kaap 2023 bied die landbougemeenskap van die Wes-Kaap ‘n venster op die jongste tegnologie wat die verskillende bedrywe gebruik om die voedselketting te bedien en die perfekte geleentheid om landboukwessies te bespreek en by mekaar te leer. Ongeag of jy ‘n kommersiële boer, ‘n megaboer, ‘n kleinboer, ‘n nuwe era boer of ʼn vroulike boer is, by NAMPO Kaap sal jy leer en groei.

Sowat 500 uitstallers wat diverse landbouprodukte, -toerusting -dienste en -oplossings by NAMPO Kaap 2023 ten toon stel, beloof die tema “Groen-energie Revolusie” ‘n aantal opsies om die energiekrisisse te verlig.

Praat saam

Die gespreksforum Nasie in Gesprek word vanjaar weer by NAMPO Kaap aangebied onder leiding van Theo Vorster en en Anlie Hattingh. Die gesprek op Woensdag, 13 September om 10:00 fokus op Handelsverhoudings onder die loep: Die ekonomiese impak van die Russiese oorlog op Suid-Afrika. Die tema vir 14:00 gesprek is Ontsluiting van potensiaal: Groei van die kanola-bedryf in die Kaap. Donderdag, 14 September om 10:00 word Die Kaap aan die stuur: Vordering met kragopweking bespreek en om 14:00 gesels die paneel oor Van vleis tot voordeel: Uitdagings van die waardeketting in die skaapbedryf in die Kaapprovinsie.

Sluit aan by Food For Mzansi tydens NAMPO Kaap vir ’n reeks middagete-gesprekke met Land Bank. Van Woensdag tot Vrydag om 14:00 kan jy uitsien na ’n interessante gesprekke wat daarop gemik is om nuwe-era boere te bemagtig. Verken die potensiaal van gemengde finansiering, ontdek geleenthede om jou landbou-ambisies aan te wakker, en gryp die kans om direk in gesprek te tree met die nuwe Land Bank-bestuurshoof, Themba Rikhotso.

‘n Boer maak ‘n plan

NAMPO Kaap bied vanjaar weer met die ondersteuning van Omnia en Landbouweekblad ’n geleentheid om jou vernuftige boerderyplanne met besoekers te deel. Daar is nog kans om jou plan in te skryf. Inskrywingsvorms en ’n voorbeeld van die werkende plan moet op die laatste teen Dinsdag 12 September by Graan SA of NAMPO Kaap wees. Die afdelings waarvoor daar ingeskryf kan word is:

Nuwe masjinerie, implemente en landbou toerusting

Gemodifiseerde masjinerie, implemente en landbou- toerusting

Gereedskap – alle gereedskap, elektries sowel as nie-elektries

Huis en tuin – planne wat in en om die huis gebruik kan word

Ope afdeling – enige item wat nie hierbo genoem word nie met ’n vervaardigingskoste minder as R5 000.

Skole afdeling – enige inskrywing van ‘n student/leerder aan ‘n onderriginstansie.

Sien is glo

NAMPO Kaap is bekend daarvoor dat jy nie net die nuutste tegnologie kan besigtig nie, maar jy kan ook sien hoe dinge gedoen word. Water Purification Solutions gaan hul waterbehandelingsoplossings vir waterkwessies soos metaalverwydering van yster en mangaan, PH-korreksie en ontsmetting demonstreer. Moet ook nie vergeet om ‘n draai te maak by die Water Wise Centre nie, hier kan jy meer leer oor die werking van grondlose groeisisteme soos hidroponika en akwaponika.

Boere moet beslis ook ‘n draai maak by die proefpersele. Hier word word verkillende produkte en parktyke wat verband hou met varieteite, bemestingsmetodes en plantgesondheids prakties gedemonstreer deur Syngenta, Agricol, Omnia en AECI. Terwyl jy in daai omgewing is, maak ook ‘n draai by Tomcat Chippers se klipbreker demonstrasie, en gaan vergelyk die verskillende fabrikate en modelle wat op die Engen 4×4-baan gedemonstreer word.

Rasuitstallings en skoue

Die rasuitstallings in die Land Bank Vee-tent bied die geleentheid vir boere om die verskillende rasse teen mekaar op te weeg en om die diere op hul plase te vergelyk met die teelmateriaal wat ten toon gestel word. Dit is ook ‘n gulde geleentheid vir lede van die publiek om meer te leer oor die verskillende rasse en wat elkeen uniek maak. Die Merino Ope vind plaas op 13 en 14 September in die BKB Veesentrum. Merino stoet-, en kuddetelers ding mee. Vrydag, 15 September kom die Vleismerino Top 10 aan die beurt waar die room van die oes teen mekaar gaan meeding.

Perdeprogram

Besoekers aan NAMPO Kaap 2023 kan uitsien na ‘n verskeidenheid van perdevertonings wat daaglikse in die Fuchs Arena aangebied word. Die beroemde Suid-Afrikaanse Lippizaners is beslis een van die hoogtepunte. Hierdie wit hingste sal besoekers betower met hul asemrowende bewegings. Fusion Horsemanship sal opleidingstegnieke vir perde demonstreer, die ruiters van Griffins Horse Achery lewer boogskutvertonings, daar gaan ‘n verskeidenheid perde rasuitstallings wees, en al die verskillende rasse gaan daaglikse aan ’n optog deelneem.

Heuningskou

Die Wes-Kaapse Byebedryfsvereninging bied ’n Heuningskou aan by die Neptun-saal. Hierdie uitstalling fokus op die unieke Kaapse heuningby met bye fotografie,- heuning-, en heuningwynkompetisies. Besoekers kan ook heuning en heuningwyn (mead) proe en heuning koop.

Museum Tent

Nog ‘n nuwe aantrekking by NAMPO Kaap 2023 is ‘n toegewyde museumtent waar 19 van die Wes-Kaapse museums uitstal. Besoekers sal kan sien hoe dinge in Toeka se Dae gedoen is met vlootnavigasie-instrumente,’n dompas uit die Apartheidsera, skaars speelgoed soos kruiwaens en Dinky speelgoedkarretjies, terwyl sepies, witblits en ‘n verskeidenheid huishoudelike voorwerpe die geheime van vervloë eras onthul.

‘n Fees van blomme

NAMPO Kaap is bekend vir die uitsonderlike blommeprag wat so eie aan die area is. Marjolijn Malan se indrukwekkende blommerangskikkings sal beslis nie teleur stel nie. Die tema vir vanjaar se blommeskouspel is “Waar twee oseane ontmoet in die seekat se tuin” en gaan die seelewe met blomme uitbeeld.

Die Neptun-saal word vanjaar omskep in ‘n fynbos-paradys. Hier kan besoekers hul verlustig aan die Overbergse fynbos wat op ‘n natuurlike wyse uitgestal word. Hierdie uitstalling van fynbos, renosterveld,‘n waterval, en ‘n vleiland gaan beslis ‘n hoogtepunt wees.

Jongmense en kinders ook nie uitgesluit nie

Meer as 300 leerders van 20 skole is genooi om die Nedbank Landbou Skoleprogram wat by NAMPO Kaap aangebied word in die Wes-Kaapse Departement van Landbou Tent. Leerders kan dit wat hulle in die klaskamer leer aanvul met praktiese ervarings wat die kurrikulum ondersteun.

Die jaarlikse Overberg Streeksjeugskou vind plaas op Saterdag, 16 September. Leerders kan inskryf vir die volgende klasse: Suiwelbees, vleisbees, vleisskaap, wolskaap, veselbok, melkbok, vleisbok, pluimvee, perd, konyn, duif, kulinêre kuns en suiwelbereiding. Leerders 13 jaar en jonger, wat vir de eerste keer gaan skou kan ook deelneem aan die AgriExpo Jeugskou Opleidingsessie wat van 07:45 tot 09:40 aangebied word.

Kinders van 3 tot 12 jaar kan na hartelus speel by die Margerite Uys speelparkie onder toesig van die personeel van die Khula Learning Centre. Daar is ‘n fooi van R80 per uur of R150 vir 2 ure betaalbaar. Lede van die Overberg Ponieklub sal ook weer ponie-ritte vir die jongspan aanbied by die Fuchs Arena.

Vir die skoner geslag

Die vroueprogram met Mynhardt Joubert, Willem Botha en Jak de Priester beloof om ‘n fees van verleidelike kos, mooimaak geheime en bekoorlike musiek te wees. Die NAMPO Kaap instap-skoonheidsalon was ‘n groot treffer in 2022 en sal weer ‘n geleentheid bied waar vroue kan ontspan en die behandeling van hul keuse geniet terwyl die manne hul aan die nuutste landboutegnologie verlustig.

Sien jou daar!

En die beste van als is dat al hierdie vertonings gratis bygewoon kan word, jy betaal net vir jou toegangskaartjie, en as jy dit aanlyn koop, bespaar jy boonop en hoef nie in lang rye te staan nie.

Toegangskaartjies is aanlyn beskikbaar by www.ticketpros.co.za. Pryse is R80 vir volwassenes en R40 vir skoolgaande kinders. Kaartjies wat by die hekke gekoop word is R90 per persoon Voorskoolse kinders kom gratis in. Die ekspo duur van Woensdag, 13 tot Vrydag, 15 September van 08:00 tot 17:00 en Saterdag, 16 September van 08:00 – 15:00. Besoekers kan die Kaap Agulhas Toerismekantoor kontak vir verblyf by 028-424-2584 / 082-896-2225 of www.overberg-info.co.za

Vir meer inligting oor NAMPO Kaap 2023, besoek www.nampokaap.co.za, kontak Chrystal van Wyk by 028-050-1385 of stuur ‘n e-pos aan admin@expo.org.za