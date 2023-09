NAMPO ALFA 2023 belowe ongekende samevloeiing van vee, jag en buitelug uitnemendheid

Die langverwagte 2023 NAMPO ALFA is op die horison en vind vanaf 12-14 Oktober 2023 op NAMPO Park, net buite Bothaville plaas. Verlede jaar se samesmelting van kampioendiere, visioenêre voertuie, buitelugtoerusting en vuurwapens het menigte na NAMPO Park getrek, wat die blywende aantrekkingskrag van die NAMPO ALFA Ekspo beklemtoon.

In 2022 het NAMPO ALFA ‘n merkwaardige prestasie behaal deur entoesiaste uit die vee-, jag- en buitelugbedryf op ‘n enkele baanbrekende platform te verenig. Hierdie eksklusiewe byeenkoms het aan deelnemers ‘n buitengewone kans gebied om betrokke te raak by die toonbeeld van aanbiedinge wat oor hierdie diverse industrieë strek.

Die Suid-Afrikaanse vee- en wildsektor vorm ‘n onmisbare pilaar van die plaaslike ekonomie wat sy impak deur uitsonderlike groei ten toon stel. ALFA het in net vier jaar, die beste vee-ekspo in die land geword. Aangevuur deur hierdie prestasie, was die logiese trajek om die horisonne van die gebeurtenis nog verder uit te brei. NAMPO Park met sy uitstaande geskiedenis van suksesvolle geleenthede aanbied, is dus steeds die perfekte plek vir NAMPO ALFA om goed te doen, juis toe die vraag na ‘n pragmatiese jag- en buitelug-ekspo ontstaan

het. Die soomlose integrasie van vee, jag en buitelugaktiwiteite binne die struktuur van die Suid-Afrikaanse landbougemeenskap vorm ‘n sinergie wat vir ‘n uiters suksesvolle formule.

Die Ekspo bied verskeie moontlikhede, met praktiese demonstrasies wat 4×4-voertuie, veldrywaens, kampeerbenodigdhede en die nuutste jag- en visvangtoebehore in die kollig plaas. Verder wink ‘n eksklusiewe skietbaan deelnemers om ‘n verskeidenheid toerusting vir hulself te beproef. ALFA oorskry die grense van ‘n konvensionele ekspo, en lewer konsekwent unieke platforms vir belanghebbendes binne die veebedryf om waardevolle besigheidsnetwerke te vestig. Dit sluit nie net plaaslike rolspelers in nie, maar ook belanghebbendes regoor die vasteland van Afrika. Die 2023-ekspo sit hierdie tradisie voort, met ‘n bedrywige veeprogram wat vir oud en jonk aangepas is.

Terselfdertyd is daar ‘n groot behoefte aan ‘n jag-, buitelug- en visvang-ekspo wat “hands-on” is! Vee, jag, hengel en buitelugstokperdjies gaan alles baie goed saam in Suid-Afrika, en dit is wat hierdie geleentheid spesiaal maak. NAMPO Park se sterk infrastruktuur, insluitend genoeg parkering, kiosks, veefasiliteite, en meer, is weer gereed om die 2023 NAMPO ALFA aan te bied en groeigeleenthede te fasiliteer.

Vir entoesiaste en voornemende vuurwapeneienaars is die skietbaan by NAMPO Park ‘n toevlugsoord. Wapens van verskillende kalibers kan op verskillende afstande afgevuur word, gepaardgaande met streng veiligheidsprotokolle en voorsiene beskermende toerusting.

Die lewendehawe-komponent van NAMPO ALFA fokus op die wetenskaplike vooruitgang en onwrikbare ondersteuning vir objektiewe meting en beste praktyke in die lewendehawesektor. Maar dit gee ook almal kans om kampioendiere van nader te sien. Die veeprogram bestaan uit twee hoofkomponente: die ALFA Vleisbeesprogram en die ALFA Kleinveeprogram. Die ALFA Vleisbeesprogram kraai koning en spog met ‘n magdom projekte en deelnemers. Verenigings en telers gryp die geleentheid aan om hul onderskeie rasse uit te stal, en bevorder sodoende samewerking en deelname.

Die ALFA Kleinvee-program, alles onder een dak in die NAMPO-saal, verleen ongeëwenaarde fokus aan SuidAfrika se lewendige Kleinveebedryf en omhels alle belanghebbendes.

Die jag-, buitelug- en visvangprogram is tot op die rand geskeduleer en sluit in:

• ‘n Skattejag om die ryk van deelnemende uitstallers te verken.

• Die Hinterland Skietbaan om praktiese skietervarings en boeiende demonstrasies aan te pak.

• 4×4-demonstrasies om deel te neem aan opwindende rit- en ry-sessies.

• Motorfietsvaardigheidsdemonstrasies om waaghalsige motorfietsdemonstrasies te aanskou en aan praktiese rykursusse deel te neem.

• Veldrykaravaan Demonstrasies om die veelsydigheid van veldrykaravane te ontdek.

• Hengelaktiwiteite om deel te neem aan ‘n daaglikse Hengel-Toutrek-kompetisie, en die Legends Pro Angling Casting Range

• Hengeldeskundigesessies wat sal delf na verrykende V&A-sessies wat deur bedryfslegendes aangebied word.

• Simulators om jouself te verdiep in ‘n Formule 1- en Hengel-ervaring soos geen ander nie.

• Boogskiet om deel te neem aan praktiese skietdemonstrasies.

“Dit is ‘n praktiese ervaring. Dit is in die buitelug – jy kan ‘n visstok voel en dit gooi, jy kan skote afvuur op die skietbaan, ons gaan ‘n wenakker uitlê waar jy kan ervaar hoe die voertuig ry. Al die groot handelsname is daar, die kundiges met wie jy regtig wil praat met toerusting wat jy kan voel en ervaar,” het Dirk Strydom, Graan SA se hoof van NAMPO, Bemarking, en Navorsingskoördinerings gesê.

“Ons sien uit daarna om so ‘n uitsonderlike Ekspo op NAMPO Park aan te bied. Met bykomende uitstallers, en die hengelbedryf wat vanjaar aangesluit het, beloof NAMPO ALFA om ‘n Vee-, Jag-, Buitelug- en Visvanggeleentheid soos geen ander in die land nie te wees nie”, het Strydom mee afgesluit.

Kaartjies sal vanaf vroeg-September op die Ticketpro-webwerf beskikbaar wees.

Bly op hoogte met NAMPO ALFA op sosiale media: Facebook: www.facebook.com/NAMPOALFA Twitter: @NAMPO_ALFA en Instagram: @nampo_ALFA

Bron: Graan SA