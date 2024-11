Namibië: Hardapdam se krane toegedraai

Boere in die Hardapbesproeiingskema is afhanklik van die dam se water. Bron: Dr Helen McDonald https://www.landbou.com/landbou/nuus/dag-zero-hardapdam-se-krane-word-om-1600-toegedraai-20241031)

Die Hardapdam naby Mariental in die Hardapstreek in sentraal-Namibië se krane is Donderdagmiddag drieuur vir die eerste keer sedert dit in 1963 gebou is toegedraai.

Volgens Dawie de Klerk, voorsitter van die Hardap-boerevereniging en bestuurslid van die Akkerbouprodusentevereniging het die am tans maar sowat 6,5% water.

Die feit dat die krane toegedraai is hou enorme finansiële implikasies vir akkerbouers van die Hardap-besproeiingskema in. “Akkerbouers in die skema sal eers teen Desember volgende jaar weer ’n inkomste uit gewasse kan verdien indien die dam in die komende reënseisoen genoeg invloei kry,” se Dawie.

Volgens die Namibiese landboutydskrif Agriforum, kon boere wat aan die skema behoort die afgelope paar maande net 25% van hul gelyste besproeiingsgrond besproei en die grootste uitdaging vir hierdie boere is om op 25% van hul inkomste te oorleef.

Die uitwerking word wyd gevoel omdat sowat 150 voltydse werkers en 500 kontrakwerkers afgelê moet word. “Die impak is veel wyer met meer as 600 afhanklikes wat ook hieronder sal ly.”

Volgens hom het die droogte daartoe gelei dat baie min koring deur boere in die skema gesaai. Die skema is tradisioneel die grootste koringprodusent wat feitlik die helfte van die nasionale koringopbrengs verteenwoordig. Gewoonlik word tussen 800 en 1000 ha aangeplant. ‘n Gemiddelde opbrengs van tussen 4600 ton en 8000 word gewoonlik vanaf einde November geoes.

Ander gewasse wat onder die skema verbou word, sluit hawer, lusern, waatlemoene en spanspekke in, asook druiwe, waarvoor pluktyd binnekort aanbreek.

Die dam het ‘n kapasiteit van 320 miljoen kubieke meter en ‘n oppervlakte van 25 km2 (2 500 ha). Buiten besproeiingswater, voorsien die dam in die Visrivier ook Mariental en die omliggende nedersettings van drinkwater.

Die ligging van die dam naby Mariental hou gevaar in dat die stad en buitewyke oorstroom word wanneer die sluise heeltemal oopgemaak moet word weens goeie reën in die Visrivier se opvanggebied.

Ten einde te voorkom dat die gebied oorstroom wanneer die dam se sluise volledig oopgemaak word, word die dam se vlak op maksimum 70% gehou.

Dawie moedig boere aan om nie moed te verloor nie en te bly glo, bid en vertrou op die Here vir uitkoms.

