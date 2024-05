Molatek: Unieke energievoeding vir herkouers

Espee Olivier, Molatek se areabestuurder in KwaZulu-Natal en bemarkingspesialis vir Molatek landwyd, het Molatek-dierevoeding se unieke aard tydens vanjaar se Nampo by Bothaville in die Vrystaat toegelig.

Molatek is die vervaardiger en handelaar van molasse-gebaseerde dierevoeding vir herkouer. Van ‘n klein begin in 1890 het die bedryfsreeks ontwikkel tot een van die grootste dierevoedingsmaatskappye in Suid-Afrika.

RCL Foods is bekend vir hulle wye reeks dierevoeding en aanvullende lekke vir herkouers, insluitend beeste, skape, bokke en wild. Molatek is een van hierdie handelsname wat ‘n bekende op plase in Suid-Afrika en buurlande is.

Molatek: ‘n unieke produk

Espee Olivier, areabestuurder van KwaZulu-Natal en bemarkingspesialis vir Molatek landwyd, het Molatek se unieke aard tydens vanjaar se NAMPO by Bothaville in die Vrystaat toegelig.

“Molatek is uniek nie net in die sin van die kultuur en die mense wie ons is en wie ons bedien nie, maar ook in die uniekheid van ons produk,” sê hy.

Molatekprodukte sluit veevoeding en aanvullings in wat op molasse wat uit suikerriet verkry word, vervaardig word.

Suikerriet van hoogstaande gehalte word In die Malalane-omgewing van die Mpumalanga Laeveld en in die Pongolagebied van KwaZulu-Natal onder besproeiing verbou.

Die suikerriet word ontpit/ontkern om bagasse te onttrek wat RCL Foods van suikermeulens af kry. Bagasse is die droë veselryke pulp wat agterbly wanneer suikerriet fyngemaal word om die vloeistof te onttrek.

“Hierdie bagasse absorbeer die molasse stroop wat die basis van ons produkreeks vorm,” verduidelik Espee.

Volgens hom word onverdunde Bricks-molasse van hoë standaard gebruik wat verantwoordelik is vir Molatek se unieke energieryke eienskap.

“Ons het ‘n baie kompeterende lekblok van hoogstaande standaard,” spog hy.

Die vervaardiging van die lekblok word gerugsteun deur ‘n tegniese navorsingspan. Molatek het sy eie ten volle toegeruste laboratorium waar roumateriaal, produkte en dierevoeding analiseer word om te verseker die produkte voldoen aan voorgeskrewe standaarde.

Die produkte word ook by tot ses verskillende kontrolepunte getoets om te verseker dat dit aan die hoogste vervaardigingstandaard, asook voeding- en gesondheidsvereistes voldoen.

Die span het die navorsing van die afgelope 12 tot 15 jaar in samewerking met universiteite saamgevat in ‘n publikasie Dierevoeding in Praktyk wat vir produsente beskikbaar is.

“Ons kan onomwonde verklaar dat produsente met ‘n geruste hart voer of lekke by Molatek kan koop omdat die produk deur vyf of ses kontrolepunte getoets is voordat dit op die plaas aankom.”

Molatek het ‘n nasionale verkoopspan van 36 mense in Suid-Afrika, die hoofmark vir die produk, asook in Swaziland en Lesotho en buurlande Namibië en Botswana het.

“Ons sien onsself as ‘n vennoot in die herkouerbedryf,” sê Espee. “Ons is daar om waarde toe te voeg en langtermyn verhoudinge en vennootskappe te bou.

“Ons ondersteun ons kliënte waar hulle die diere skou en vertoon en ons deel ook in hulle sukses – ons is uit die aard van die saak deel van ons kliënte se sukses. Dit is vir ons uiters belangrik om hulle te help presteer sodat ons ook volhoubaar kan wees vorentoe.”

Nederige begin tot staatmakerprodukte in elke huis

RCL het van ‘n nederige begin in 1890 gegroei tot die voedingsreus wat dit vandag is. Die Rutowitz familieonderneming het in 1890 as ‘n klein koringmeule in Pretoria begin. Die eerste meul vir die vervaardiging van dierevoeding het in 1916 gevolg, en in 1960 het Rainbow Chicken op ‘n plaas op Hammarsdale ontstaan. Molatek het in 1984 ontstaan as deel van RCL Foods se Suiker- en Meule-afdeling.

Terwyl Molatek die mees vooraanstaande vervaardiger van dierevoedingsprodukte is, is RCL Foods se wye reeks produkte huishoudelike handelsname. Dit sluit kruideniersware in – dink maar aan YumYum grondboontjiebotter, Five Star mieliemeel, Ouma Beskuit, Pieman’s pasteie, Selati-suikerprodukte, Sunbake brood, Supreme koekmeel, Number 1 Mageu en Nola mayonnaise, om maar ‘n paar te noem.

RCL Foods is ook die vervaardiger van bekende handelsname in troeteldiervoeding wat binne ‘n bekostigbare prysklas val, soos Epol, Bobtail, Catmor en Dogmore, en die meer onlangse toevoegings Canine Cuisine en Feline Cuisine.

Rainbow verskaf ‘n reeks vars en gevriesde hoenderprodukte teen bekostigbare pryse. Hulle pluimveevoeding is ook gebaseer op graanprodukte.

Vir meer inligting oor Molatek, kontak jou naaste handelaar. Kontakbesonderhede is beskikbaar op die webtuiste https://www.molatek.co.za/