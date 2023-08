Moenie John Deere se vroue in landbou onderskat

Vroue het wêreldwyd ‘n belangrike rol om in die toekoms van die landbou te speel. Hoewel die rol van vroue in die landbou meer erkenning geniet as ‘n paar jaar gelede, wys vroue deesdae hulle staal in verskeie afdelings van die landbousektor.

Magda Wallace, parteverkoopspersoon by AFGRI Bethlehem deel graag haar storie met ProAgri oor vrouwees in die landboubedryf.

Magda se loopbaan het in Desember 2011 begin as ‘n administratiewe dame by AFGRI Marquard. Magda vertel: “In 2013 het die geleentheid oor my pad gekom om deel van die parteverkoopspan te word, nadat daar ‘n pos by ons oopgegaan het.”

Magda vertel voordat sy aansoek gedoen het vir die pos, het sy dit met haar ouma gedeel, waarna haar ouma gevra het my kind, is jy seker dit is wat jy wil doen? “My antwoord aan my ouma was, maar ouma, hoekom dan nie?” sê Magda.

Magda het haar man gestaan, aansoek gedoen vir die pos, waarna sy aangestel was, en vandag al 10 jaar betrokke is by die parte-afdeling van AFGRI.

“Ek kom eintlik oorspronklik van die stad af, so ek het niks van boerdery of van die bedryf geweet nie. Ek moes van niks af, alles geleer het. Om met jou eerlik te wees het ek nie eers geweet wat doen ‘n stroper of planter nie,” vertel Magda laggend.

Vir Magda gaan dit oor geleenthede. “Vroue moet hulle hande met selfvertroue opsteek en elke geleentheid aangryp,” sê sy.

Loopbaanhoogtepunte

In 2019 het Magda ‘n vergunning gekry vir ‘n oorplasing na AFGRI Bethlehem se tak. Sy het ook in daardie jaar die top 10 behaal vir John Deere se onderdelekundige van die jaar, waar twee dames deurgedring het as finaliste. Hierdie jaar het sy weer deurgedring onder die top 10 as ‘n finalis vir onderdelekundige van die jaar se toekennings, en sy is die enigste dame in die kategorie.

Magda vertel dat sy baie opgewonde en positief is oor die uitkoms van die toekennings van hierdie jaar. Sy vertel ook dat daar vandag meer ruimte vir vroue is om met mans mee te ding.

Die rol van vrouwees in die bedryf

Magda vertel: “In die bedryf is dit belangrik om te verstaan en te weet waarvan jy praat. Moenie maak asof jy alles weet nie, vra vrae totdat jy beter verstaan,” sê sy.

“Vroue betree die besigheidswêreld totaal ongenooid. Ons neem grondgebied in waar ons nie altyd welkom is nie. Ons as vroue moet nie terugstaan as dit moeilik gaan nie, ons kan dit maar verwag. Die vraag is hoe ernstig ons is om ons merk te maak,” sê sy.

Haar raad aan vroue wat graag in landbou wil werk, is om hulleself met kennis toe te rus. “Op die ou einde van die dag hang dit van vrou tot vrou af, wat sy bereid is om te doen en wat sy bereid is om te leer. As jy jou kant bring, kan jy so ver in die bedryf kom. Moenie jouself bevraagteken nie. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, jy gaan nie altyd alles weet nie, en jy gaan ook nie altyd alles kan doen nie, maar as jy vra en bereid is om die ekstra myl te stap, dan sal jy bereik wat jy graag wil,” voeg Magda by.

Magda meen: “Opleiding is baie belangrik, wat nie net jou maatskappy sal laat groei nie, maar jou as mens ook, en in my opinie dink ek opleiding is die een ding wat krities is.”

Magda glo en vertrou ook dat positiwiteit en jou houding baie belangrik in die bedryf is. “Ek het lankal aanvaar dat geen werk is sonder uitdagings nie. Ek het ‘n passie en liefde vir wat ek doen en dit is my dryfkrag agter alles,” sê sy.

Wat hou die toekoms in

“Sonder landbou sal daar nie ‘n toekoms wees nie. Ek is opgewonde oor die toekoms van landbou. Ek voel daar is soveel potensiaal wat nog ontgin kan word. Landbou is een van die bedrywe wat nie stilstaan nie, en die moontlikhede is eindeloos,” vertel Magda.

Magda werk hard om in die nabye toekoms ‘n bestuursposisie te beklee. “Ek hoop ook om binne die volgende paar jaar vele meer vroue in parte posisies te sien,” sluit sy optimisties af.