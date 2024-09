Massey Ferguson vat jou boerdery vorentoe

Massey Ferguson, die wêreldbekende vervaardiger van landboutoerusting, beloof om jou boerdery vorentoe te vat.

Die maatskappy bestaan sedert 1953 toe Massey-Harris van Kanada en die Ferguson maatskappy van die Verenigde Koninkryk saamgesmelt het. Vandag is die maatskappy in die besit van AGCO met ‘n fabriek in Beauvais in Frankryk, waar die miljoenste Massey Ferguson-trekker in 2022 vervaardig is.

Nouja, ‘n miljoen eienaars kan getuig van Massey Ferguson-toerusting se betroubaarheid, kragtige werkverrigting en besparing. En dit is die boodskap wat Brendon Puttick, gebiedsbestuurder van AGCO in die Wes-Kaap, vanjaar opnuut by NAMPO 2024 Kaap by Bredasdorp vir boere gebring het.

Volgens Brendon is vanjaar se Massey Ferguson groter en beter as ooit tevore om vir boere te wys watter wye reeks toerusting hulle beskikbaar het wat waarde tot enige boerdery toevoeg. “Ons wil nader aan julle, die boere, kom!” verklaar hy.

Die Global-series trekkers, sê Brendon, is in ‘n klas op hulle eie en hulle tyd ver vooruit. Dit sluit die 47- tot die 67-reeks reeks in, soos die 57-09, die 57-10 en die 67-13. Die trekkers se AGCO-enjin is hoeka bekend vir puik brandstofverbruik wat jou rande spaar.

Massey Ferguson se vlagskip is die 87-37-trekker met die hoogste kraguitset van 370 pk in die Global-reeks. Die trekker is, net soos sy kleiner boetie, die 7S 210, ook met ‘n DynaVT-ratkas voorsien. Die kleiner model is ‘n ware werkesel vir algemene plaaswerk. En dan is daar ook nog die bababoetie van die reeks, die 7S 155, wat ‘n Dyna6-ratkas het. Buiten puik werkverrigting, is Massey Ferguson se naverkoopdiens ook fenomenaal, sê Brendon.

Maar Massey Ferguson verkoop nie net trekkers nie – die maatskappy is ‘n ware eenstop-winkel vir plaastoerusting.

Die 9795-stroper sal korte mette maak van die uitgestrekte graanlande in die Wes-Kaap en elders. Die Klas 7-stroper het ‘n groot tenkkapasiteit en uitstekende aflaaivermoë, en is ook toegerus met ‘n Field View-funksie.

Dis nie al nie: daar is ook hooitoerusting, soos die DM 357 platsnyer wat uitstekend is vir die sny van hawer, en ‘n hele paar ander kleiner snyers en harke vir ‘n verskeidenheid snywerk op ‘n graanplaas.

En dan is daar ook die 600R-reeks trekkers met ‘n baie ekonomiese 326-DM-skottelplanter, wat ideaal is vir fyn saad en kleingrane.

Dan het Massey Ferguson ook die 500R-selfloper-spuit met ‘n 3 500 liter tenk en ‘n 30 m-spuitbalk , met 9 of 36 seksies. Die spuit is uniek in die opsig dat dit beweeglik is – die wiele is altyd op die grond. Die spuit is toegerus met ‘n vierwielaandrywing-stelsel wat wielglip voorkom. Boonop is dit die mees bekostigbare selfloperspuit met al die toebehore wat jy nodig het, soos ‘n weerstasie sodat jy weet wat om van die weer te verwag, en ‘n GPS-stelsel.

Die trekkers is ook toegerus met ‘n voorlaaierstelsel, en Massey Ferguson bied laaigrawe wat in die fabriek aangeheg word.

Massey Ferguson het tans ‘n spesiale aanbieding van 0%-rente. “As jy jou boerdery wil vorentoe vat, gaan besoek ons webtuiste by www.masseyferguson.com of volg ons op sosiale media,” sê Brendon.

“Maak kontak met jou handelaar om meer uit te vind van die spesiale aanbieding!”