Massey Ferguson trekkers wys hulle waarde by boeredag

Vooruitgang vereis van die Suid- Afrikaanse boer dat elke pit wat hy plant, elke druppel brandstof en elke sent insetkoste, sy deel moet bydra om wins te verdien. Massey Fergu­son strek ver terug in die verlede van ons land se boerderysukses met sy oor-en-oor bewese rekord van be­troubare werkverrigting en waarde vir geld. Maar Massey Ferguson reik ook ver in ons boerderytoekoms in met sy tegnologiese vindingskrag wat immers aan die voorpunt van die wêreld se trekkerontwikkeling trek.

By ՚n onlangse Massey-boeredag in die Dalton-omgewing is dit weer bewys dat Massey gefokus is op die boer.

Die AGCO-groep waarvan Massey Ferguson deel is, se besturende direk­teur, Dominik Reus, vertel dat hulle naby aan die boer wil werk om die boer se behoeftes en uitdagings te ver­staan. “Ons is gefokus op ons boere. Ons by AGCO, insluitend ons hande­laars, wil verseker dat ons dienste as die beste in die bedryf aanbeveel word.”

Die boeredag het boere van regoor die streek bymekaargebring vir ‘n dag vol leersame ervarings en waardevolle netwerkgeleenthede. Die dag is gereël deur FMS (Farm Maintenance Ser­vices) van Pietermaritzburg, wat ook die Massey-handelaar vir die sentrale Natal-gebied is. Hierdie boeredag het die gemeenskap geleentheid gegee om hulle kennis van moderne landbou­toerusting uit te brei, terwyl hulle terselfdertyd hulle waardering vir plaaslike boerderyondersteu-ning kon wys.

Cornie Tosen, verkoops­bestuurder van FMS, ver­tel: “Hierdie boeredag het ongeveer sewe jaar gelede ontstaan as ՚n tentafdak­kie, ՚n bakkie en braaidag in in die veld.

Sedertdien het dit so gegroei dat ons vyf jaar gelede besluit het ons moet ons pogings opskerp om ՚n boeredag te bied wat by ons onderneming en produkte pas, en ook om aan boere te wys dat hulle met gemoedsrus en vertroue ons dienste en produkte kan gebruik.”

Cornie sê: “Ons is baie bevoorreg om almal hier teenwoordig te hê vandag. Jaar na jaar is hierdie dag vir ons ՚n hoogtepunt om weer skouers te skuur met ons bestaande klante en om met nuwe potensiële klante te netwerk. Ons beweeg so naby aan die boere as wat ons kan. Ons is die boere se vennote; nie net ՚n verskaffer nie en ek hoop werklik dat dit die boodskap en gevoel is waarmee die boere vandag hier sal wegstap.”

Benewens Massey se betrokkenheid by die dag, het ander verskaffers soos Radium Engineering, Falcon Equipment, Amazone en Rovic ook die geleentheid gehad om hulle toerusting aan boere bekend te stel.

՚n Boeredag enig in sy soort

Hierdie boeredag word eerder gereken as ՚n boere-ervaringsdag, waar boere self die trekkers kan bestuur en eer-stehands ervaar hoe hulle werk, hoe hulle ry en die gerieflikheid binne die kajuit self beleef. Na afloop van die demonstrasies is die sleutels in die trekkers gelos, en boere wat die dag bygewoon het, het die wiele laat rol. Stilstaantyd was daar min, en die boere kon nie genoeg kry van die trekkers, werktuie en toerusting nie.

Cornie sê: “Die demonstrasies bied boere ‘n praktiese blik en eerstehandse ervaring van hoe hierdie tegnologie hulle daaglikse take kan vergemaklik en bespoedig.”

Samehorigheid en netwerke bou

Boere het ook die geleentheid gehad om met mekaar te gesels, ervarings uit te ruil, en waardevolle netwerke te bou. Die gevoel van samehorigheid het sterk deur die dag geloop, en baie deelnemers het vertel dat hulle die dag ingelig en beïndruk verlaat het.

“Ons woon jaar na jaar hierdie boere-dag by en dit is so lekker om te sien hoe dit groei,” het een van die boere verduidelik. “Boeredae soos hierdie is belangrik omdat dit ons as boere die geleentheid gee om weer by ons mede­boeremede­boere uit te kom, te gesels, idees uit te ruil en by mekaar te leer en om nuwe oplossings vir ons uitdagings te ontdek. Dit is ook vir ons lekker om te sien hoe Massey nie net in hierdie distrik groei nie, maar ook as markleiers.”

՚n Ander boer van die omgewing sê: “Ek is seker ons het almal ‘n sagte plekkie vir Massey Ferguson. Ons het met Massey grootgeword. Ek onthou nog goed, ek het in 1953 op ‘n Massey- “vaaljapie” geleer om ‘n trekker te bestuur en dit is fantasties om te sien hoe die tegnologie vooruitgaan. Ons hoop regtig hulle hou hierdie boeredag aan die gang vir die volgende paar jaar.”

Nog ՚n boer sê: “Dit was nie net ‘n geleentheid om meer te leer oor die nuutste landboutoerusting nie, maar ook ‘n geleentheid om saam te kom en die gemeenskap te ondersteun. Ek waardeer die manier waarop FMS terug­gee en ons as boere bystaan.”

Een van die hoogtepunte van die dag was die nuwe 7S Massey-trekker, maar wat maak die 7S

so uniek?

Ryan Clark, produkbemarkingsbestuur­der van AGCO Afrika, vertel dat hierdie trekker ՚n opgradering van die vorige reeks modelle gekry het; nie net buite nie, maar binne die kajuit ook. Hy vertel wat nog nuut is: “Hierdie trekker het selfs nog meer hidrouliese krag, met volle presisie moontlik gemaak deur AGCO se timble-presisietegnologie.”

Die trekker het ook ՚n volledige raakskerm. Hierdie skerm is ISOBUS-gereed, wat beteken dat wanneer jy ՚n ISOBUS-toegeruste werktuig aan die trekker koppel, praat die skerm met sowel die trekker as die implement en albei kan vanuit die kajuit beheer word. Dit beteken dat jy nie meer ՚n kajuit met verskeie monitors benodig nie, maar slegs een wat alles vir jou doen.

Ryan meen dat hierdie trekkers on­gelooflik eenvoudig is om te verstaan en te verstel. Werk word pure plesier vir die operateur!

Voldoen aan die behoeftes van die boer

Cornie vertel: “Ons Global-reeks trek­kers staan regtig uit in hierdie omge-wing, wat spesifiek aan die behoeftes van ons boere voldoen, veral vir die suikerrietboere, die melkboere en die groenteboere. Een van die grootste uit­dagings wat boere die afgelope tyd in die gesig staar, is die hoë brandstofpryse en insetkostes, en ons probeer werk­lik om daardie gaping te oorbrug wat boere terselfdertyd meer winsgewend en doeltreffend help boer.”

՚n Dag om te onthou

FMS het gewys dat hulle nie net belang­stel in die verkope van toerusting nie, maar ook in die sukses van die boere-gemeenskap. Met sulke inisiatiewe kan boere verseker wees dat hulle die regte vennoot aan hulle sy het om die uitda-gings van moderne boerdery aan te pak.

Vir meer inligting oor FMS en hoe hulle jou in jou gebied kan bystaan, besoek hulle webwerf by mf-pmb.co.za of jy kan ook vir Cornie Tosen kontak by (+27)83-260-0215 of per e-pos by cornie@fms.org.za.

Besoek Massey Ferguson Suid-Afrika se webwerf by masseyferguson.com.