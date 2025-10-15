Man gevonnis wat uil met stok slaan
‘n Man wat ‘n gevlekte ooruil in Februarie vanjaar in Seepunt, Kaapstad aangeval en beseer het, is in September skuldig bevind en swaar gevonnis.
Gustigu Mthini, ‘n onwettige immigrant van Mosambiek, het die uil ten aanskoue van ander op die Seepunt Promenade met ‘n stok geslaan.
Hy is in hegtenis geneem en in samewerking met die kundige hulp van verskeie instansies suksesvol vervolg en gevonnis.
Hy is in die Kaapstad Landdroshof skuldig bevind op vier aanklagte, naamlik die onwettige jag van ‘n beskermde wilde dier, onwettige jag deur middel van ‘n verbode jagmetode, dieremishandeling, asook immigrasie-oortredings.
Hy is tot ‘n gesamentlike tronkstraf van R12 000 of 12 maande in aanhouding gevonnis, waarvan R11 000 of 11 maande tronkstraf vir vyf jaar opgeskort is. Die landdros het ook beveel dat hy na die uitdien van sy tronkstraf na Mosambiek gedeporteer word.
CapeNature het die skuldigbevinding en vonnis verwelkom. “Hierdie skuldigbevinding stuur ‘n sterk boodskap dat die onwettige en wrede behandeling van ons wild nie geduld sal word nie,” het dr Ashley Naidoo, hoof uitvoerende beampte van CapeNature gesê.
“CapeNature bly daartoe verbind om nou saam met ons vennote te werk om te verseker dat oortreders van sulke oortredings aanspreeklik gehou word. Elke dier het ‘n rol om te speel om die balans van ons ekosisteme te handhaaf.”
Afrika-konteks
Hoewel Mthini se optrede ten sterkste veroordeel word, is dit belangrik om die konteks waarin die voorval moontlik kon afgespeel het te verstaan.
In verskillende wêrelddele word ‘n verskeidenheid betekenisse aan uile geheg. In sommige kulture word uile verbind met wysheid, kennis en insig, terwyl ander kulture steeds ‘n diepgewortelde vrees vir uile het omdat dié nagvoëls dood en verlies beteken.
Die uil se kenmerkende eienskappe dra dalk by tot die eerbied of agterdog waarmee hulle bejeën word. Hulle vlieg geruisloos, hulle groot oë kyk dwarsdeur jou; die kop wat feitlik reg rondom kan draai, is genoeg om sommige mense bang te maak.
Dink maar aan ons Afrikaanse voorouers wat geglo het as ‘n uil in die nag op jou dak sit en roep, is dit ‘n voorbode van iemand wat gaan sterf.
Net so beskou talle Afrika-kulture die teenwoordigheid van uile as ‘n voorbode van dood of ongeluk. Die Kikuyu van Kenia beskou uile as ‘n manifestasies van voorvaderlike geeste wat ‘n boodskap van hetsy ramp of voorspoed bring. In Nigerië word geglo uile is ‘n bose tokkelossie wat doem en onheil bring.
Sommige inheemse Amerikaanse stamme glo ook uile word verbind met die dood en onderwêreld, hetsy as die siel se reis na die dood, of as waarskuwings van gevaar.
Hoe ook al, uile versinnebeeld die oorgang tussen lewe en dood, wat soms onheilspellend eerder as insiggewend kan wees. Net so glo inheemse Afrika-volke dat uile deur bemiddeling van toordokters gestuur word om ‘n vyand skade aan te doen.
Ten spyte daarvan dat wetenskaplikes die wanopvattings weerlê, klou baie mense nog aan die tradisionele opvattings of bygelowe. Dit bemoeilik bewaringspogings omdat diepgewortelde kulturele oortuigings bly voortbestaan.
Vrees as motivering?
Kan dit dalk hierdie vrees vir uile wees wat Mthini gemotiveer het om die uil te probeer vernietig?
Navorsing het getoon dat die skielike verskyning of roep van ‘n uil opregte angs kan veroorsaak. Die kulturele oortuigings kan kragtige sielkundige kondisionering skep wat veroorsaak dat die simboliese vereenselwiging die rasionele begrip van ‘n wese se werklike aard ignoreer.
Hierdie sielkundige uitwerking beklemtoon hoe dieresimboliek blote bygeloof kan oorskry om ‘n geïntegreerde deel van kulturele sielkunde te word wat werklike emosionele reaksies en gedrag beïnvloed, skryf Esther Evangeline van Indie, wat ‘n meestersgraad in Dierkunde het.
Dit laat ‘n mens besef dat wat een kultuur as ‘n simbool van wysheid beskou, ‘n ander as ‘n teken van die dood kan beskou. Esther meen hierdie uiteenlopende perspektiewe herinner ons daaraan dat menslike verhoudings met wilde diere nooit suiwer objektief is nie, maar interpreteer word deur kulturele betekenis, historiese ervaring en geestelike geloof.
Die volharding van hierdie tradisies en gelowe selfs in vandag se tyd is ‘n voorbeeld van hoe diepgewortel dieresimboliek in ons wese en wete is. Dit gee ons die perspektief om alle diere nie net deur ons eie ‘bewaringsoog’ te sien nie, maar ook beter te verstaan hoe ander kulture dieselfde wilde dier anders kan beskou en anders daarop kan reageer.
Kontakbesonderhede
Lede van die publiek word versoek om omgewingsmisdaad waarby wild betrokke is, aan te meld per e-pos aan info@capenature.co.za of Law.enforcement@westerncape.gov.za of via die 24-uur-tolvrye voorvalle-blitslyn by 0800 205 005.
Bronverwysings
