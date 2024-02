Mahindra se spesiale Karoo Pik Up reeks is eie aan SA … nes die Karoo

Opsetlike avontuur. Dit is die motivering agter Mahindra Pik Up Karoo se spesiale reeks wat op eie bodem ontwerp en vervaardig is. Mahindra weet mos wat hulle Suid-Afrikaanse klante soek.

Die spesiale reeks, naamlik die Karoo Dusk, Dawn en Storm, is reeds in 2022 aan die Suid-Afrikaanse mark bekendgestel. Al drie is opgegradeerde weergawes van die oorspronklike Pik Up Karoo. Elkeen is toegerus met swaardiens veldvering, veldbande en verharde 4×4-vellings. Die Pik Up-reeks se grondvryhoogte van 210 mm spel ook avontuur.

Die Karoo-naam word steeds gekoppel aan die Mahindra Pik Up-reeks om te wys dat die fabrikaat werklik die behoeftes van die Suid-Afrikaanse bakkie-mark verstaan. Die gewildheid van die oorspronklike Karoo-model word toegeskryf aan die balans wat Mahindra handhaaf tussen betroubaarheid en doeltreffendheid en nou bied die nuwe reeks nog meer.

Met dieselfde doeltreffende 2,2-liter turbodieselenjin bied hierdie bakkies 103 kW krag en 320 Nm wringkrag. Die sesspoed outomatiese ratkas verseker gladde oorskakeling en volle benutting van die enjin se krag.

Maar is dit dan nie dieselfde Karoo-bakkie in ‘n nuwe baadjie nie? Nee, want bo en behalwe sommige eienskappe wat standaard is in die oorspronklike model, is daar ook nuwe toevoegings soos ‘n ten volle leerbeklede kajuit en pasmaakkleure.

Aan die buitekant spog dit met ‘n stootstaaf voor en sportstaaf op die bak wat die Karoo-naam dra. Binne is die raakskerm opgegradeer na nege duim.

Saam is al die toebehore en kenmerke nie net staatmakers op 4×4-uitstappies nie, maar dit maak ook die voertuig ‘n leefstylbakkie wat Afrika maklik aandurf.

Alle modelle het ‘n 120 000 km meganiese waarborg en ‘n vyf-jaar/90 000 km diensplan.

Mahindra wou graag met die ontwerp van hierdie spesiale modelle wys dat Suid-Afrikaners vir hulle nie net kopers is nie, maar mense oor wie se behoeftes hulle werklik omgee.

Karoo Dusk

Die Karoo Dusk is beskikbaar in ‘n sagte swart matafwerking wat die voertuig indrukwekkend laat vertoon. Sy kenmerkende Karoo-embleem – die doringboom – is in blou uitgelig. Hierdie model se ontwerp is geïnspireer deur die gietswart nag van die Karoo.

Karoo Dawn

Hierdie model trek sterk inspirasie vanuit die roomkleurige sand van die Karoolandskap. Op hierdie model verskyn die embleem in oranje, wat herinner aan die vroeë môreson. Dit het ook ‘n dakrak as standaard bykomstigheid.

Karoo Storm

Dink aan daardie broeiende storm oor die oop Karoo … Dit is die kleur van die Karoo Storm Pik Up. Die algehele ontwerp trek hierdie grysblou deur om nie net ‘n kenmerkende kleur te wees nie, maar ‘n belewenis.

