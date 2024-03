Lig jou glas as jy Ubuntu-olyfolie gebruik, indien nie … lig jou standaarde

“Local is lekker” en jy kry nie veel lekkerder as eg Suid-Afrikaanse Ubuntu-olyfolie nie. Hierdie smaaklike olie is die produk van die 38-jarige Loyiso Manga van die Oos-Kaap. Hy het die maatskappy in Desember 2019 gestig.

“Ons het pas die rugby wêreldbeker gewen, dit was ‘n fantastiese jaar en mense was opgewonde om ‘n anderskleurige persoon te sien wat in ‘n nismark soos olyfolie ingegaan het. Uiteindelik het ons iemand gehad wat nie net kool en aartappels kweek nie, maar eerder ‘n produk van waarde,” vertel hy laggend.

Die begin van ‘n wêreldklas handelsmerk

Loyiso verduidelik dat hy eendag na ‘n plaas gaan kyk het en die boer uitgevra het oor die paar hektaar olyfboorde op die plaas.

“Ek het hom daaroor gevra, teen daardie tyd het ek en hy goed oor die weg gekom. Hy was ‘n ou Afrikaanse boer en het basies vir my gesê as hy ‘n jong, charismatiese, swart man was wat bereid was om hard te werk, sou hy die olyfoliebedryf betreehet. Hy het verduidelik dat hy nie Soweto toe kan gaan en olyfolie daar gaan verkoop nie, en ek dink dit is waar my denkwyse verander het,” vertel hy.

Die volgende dag het hy ‘n e-pos aan SA Olive gestuur en gevra vir meer inligting oor olyfolie. Die res is geskiedenis.

‘n Klein begin

Vandag kan jy Ubuntu-olyfolie op Woolworths se rakke vind. Hoewel Loyiso tans die vervaardigingsproses uitkontrakteer, droom hy tog om eendag sy eie plaas te hê.

Sy eerste bottels olyolie is uit sy motorhuis verkoop en hy onthou steeds hoe hy tot in die oggendure gesit en elke plakker met die hand op die bottels geplak het. Hy het as ‘n agent by ‘n FNB-inbelsentrum gewerk en die olyfoliesaakprobeer aan die gang kry, maar het mettertyd besef dat hy nie altwee sal kan doen nie en dat hy sy fokus op sy onderneming moes plaas.

“Daar is ‘n plaas waar ons olywe vandaan kom. Ons was nog altyd deel van die oes en verwerking van die olywe. Ons bring ‘n paar dae op die plaas deur, doen die beplanning van die olyfolie en werk saam met die boer om die smaakprofiel te kry wat ons wil hê,” verduidelik hy.

Alles word dan na die fabriek geneem waar dit gebottel word en die etikette opgeplak word. Vandaar gaan die olyfolie of na Woolworths of Loyiso verkoop dit aan private klante by uitstallings of markdae.

“Daar is ‘n tipe nederigheid wat gepaard gaan daarmee om klein te begin. Nou is ek trots dat ek in die motorhuis begin het, selfs al voel ek party dae of ek wil opgee en weer in die inbelsentrum gaan werk, onthou ek die motorhuis en hoe ver ek gekom het.”

Hoekom olyfolie?

Toe Loyiso begin oplees het oor die gesondheidsvoordele van olyfolie het hy besef dat dit die bedryf was waarin hy betrokke wou raak.

“Dit verminder tipe twee diabetes en verminder die kanse op ‘n beroerte, dit is boonop nog goed vir jou vel en hare ook. Ek het geweet al is dit ‘n wonderlike bedryf om by betrokke te raak, dra dit ook by tot ‘n gesonder Suid-Afrika, en dit is iets waarvan ek deel wou wees. Ek verkoop ‘n topklas produk, maar ook ‘n produk waarby mense kan baat vind.”

Die pad vorentoe

Hierdie jaar is Ubuntu-olyfolie se vyfde verjaarsdag en Loyiso wil ‘n landwye toer aanpak om dit te vier. Hy het ‘n soortgelyke toer in 2020 gedoen toe hy sy werk bedank het, ‘n lening gekry het en van Kaapstad na Johannesburg gereis het om sy olyfolie aan Suid-Afrikaners bekend te stel. Destyds het hy 9 000 km op sy eie getoer en in Mei wil hy dit weer doen tydens sy ‘Taste of Ubuntu culinary tour’. Hy beplan om in klein dorpies en landelike gemeenskappe saam met mense te gaan kos maak.

Hy wil ook hierdie jaar begin om sy produkte uit te voer en olyfolieseep by sy produklys te voeg.

Dan is die beplanning steeds om die olyfplaas van sy drome te koop en volgende jaar wil hy graag sy produkte aanlyn deur Amazon se nuwe spesery-afdeling begin verkoop.

Teen volgende jaar wil hy Ubuntu-olyfolie aan die internasionale mark bekendstel enhy droom om eendag Ubuntu-produkte op elke tafel in restaurants en hotelle landwyd te sien.

Takel die uitdagings

Al het hy groot drome vir die maatskappy, bly finansiering altyd ‘n uitdaging. Hy wil graag eendag die vervaardigingsproses self doen en vertel dat sewe permanente posisies bygevoeg is in die fabriek waarvan hulle gebruik maak, juis omdat die volumes wat Ubuntu benodig ook ekstra werkskepping gebring het. Hierdie is posisies wat hy graag eerder op sy eie plaas vir die mense in sy gemeenskap sal wil skep.

“’n Mens moet seker wees dat jy top gehalte produkte lewer sodat jy finansiële ondersteuning kan ontvang. Mense wil plaaslike maatskappye ondersteun, maar hulle wil ook hulle geld belê in ‘n egte juweel van ‘n produk. Vanuit ‘n bemarkingsoogpunt dink ek ons is besig om dit reg te kry, maar finansieel kort ons nog baie ondersteuning om te bereik wat ons wil. Tradisionele banke is nie te goedgesind vir klein tot medium ondernemings soos ons nie, veral nie omdat kleiner maatskappye soms so een of twee af maande kan hê nie.”

Iets om na uit te sien

Maar kopers hoef nie jare te wag vir iets nuut van die Ubuntu olyfolie-span af nie en Loyisa verduidelik dat hulle van April af vier nuwe produkte op die rakke sal hê. Hulle loods suurlemoengegeurde olyfolie, knoffelgegeurde olyfolie en biltonggegeurde olyfolie, asook hulle eie balsamiese asyn.

“Ons is baie opgewonde om die vier produkte bekend te stel.”

Watertand-olyfolie

Loyiso is self ‘n voorstander van sy olyfolie en vertel dat hy geniet dit om Ubuntu-olyfolie op ‘n ciabatta-broodjie te geniet saam met sout en peper, roereier en spek. Maar hy hoef ook nie so deftig te raak nie en ‘n gewone geroosterde ciabatta-broodjie met olyfolie, sout en peper smaak net so lekker.

Indien jy met Loyiso wil kontak maak, van die lekker Ubuntu-olyfolie koop of hom nooi om in jou dorp ‘n draai te maak tydens die kulinêre toer, besoek gerus hulle webtuiste www.ubuntuevoo.com.