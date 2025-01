Lemmertrust Boerdery: Só voer Fendt en familiegees die boerdery na nuwe hoogtes

1556 words

Familieboerdery is meer as net ’n beroep – dit is die hartklop van die landboubedryf en ՚n erfenis wat van geslag tot geslag oorgedra word. By Lemmertrust Boerdery word hierdie nalatenskap met trots voortgesit en ondersteun deur die gevorderde tegnologie van Fendt-masjinerie en ՚n sterk familieband. Met die aflosstokkie stewig in die hand, wys die huidige geslag hoe tradisie en vernuwing saamwerk om volhoubare groei en vooruitgang te verseker.

Wernich Lemmer, meganiese ingenieur en jongboer in die Hartbeesfonteindistrik is die sesdegeslagboer op die plaas, Lemmertrust Boerdery, waar hulle hoofsaaklik boer met mielies en sonneblom, en kommersiële Bonsmarabeeste. Wernich som hulle boerdery op as hoofsaaklik ՚n veeboerdery met ՚n mediumgrootte saaiboerdery – tweederdes mielies en ՚n derde sonneblom. Wernich is die hoofbestuurder op die plaas en ook ՚n trustee wat saam met sy pa, Willie, wat die hooftrustee is, boer.

Wernich is ook in 2021 aangewys as Agri Noordwes se Jongboer van die Jaar. “Dit is ՚n ongelooflike voorreg om deel van ՚n familieboerdery te kan wees. My kinders sal die sewende geslag op die plaas wees, as die Here se wil daarby is,” sê hy.

Familieboerdery herontdek

Oor die afgelope sewe jaar waarin Wernich op die plaas en by die boerdery betrokke is, het hulle baie gemeganiseer en baie nuwe tegnologie ingebring. Hulle pas hoofsaaklik wisselbou toe en het ook oorbeweeg na minimumbewerking.

Hy vertel: “Ons het baie van ons bewerkings en metodes verander en met groot sukses aangepas. Ek het ook nie net ingestap in die boerdery en alles oorgeneem nie, ek moes maar my plek ken en ook myself binne die boerdery opwerk. Dit was vir my baie goed gewees, om vir my ook nuwe perspektief te gee. Jy dink ՚n bietjie anders, jy kyk ook anders na dinge.”

Wernich sê ook dat boerdery ՚n sake-onderneming is, en jy moet dit bestuur soos een. Hy deel: “Binne die familieboerdery weet elkeen van ons wat van ons verwag word en wat gedoen moet word. Dit is belangrik om in ag te neem wat die beste vir die boerdery en die saak gaan wees.”

Wernich se raad aan jong boere wat saam met hul pa by ՚n boerdery betrokke is: “Jy moet jouself bewys. As dit vir jou moeilik is saam met jou pa in ՚n saak, probeer sy vertroue wen. Loop die ekstra myl. Jy kan net vir jouself kwaad wees, as hy nie vir jou geleenthede gee of gun nie, want jy het jouself nog nie bewys nie.”

Die aflosstokkie van familieboerdery

Wernich som hulle familieboerdery op as ՚n afloswedren. “My oupa, na wie ek vernoem is, het die boerdery redelik

uitgebrei tot waar dit vandag is, en my pa en sy broer het die boerdery baie goed in stand gehou en ook uitgebrei. Elkeen het in sy tyd hier op die plaas alles gegee om die boerdery uit te brei en dit is nou my beurt. Ek het nou die

aflosstokkie in my hand.”

Wat vir Wernich uitstaan is dat die boerdery generies uitgebrei het, nie te vinnig te groot nie. Sy droom is dat die boerdery verder en op ՚n volhoubare manier sal uitbrei en om die aflosstokkie eendag vir sy eie kinders te kan aangee.

Lemmertrust en Fendt skep ‘n nuwe pad

՚n Boer se tyd en geduld is twee goed wat nie beproef moet word nie. Wernich vertel: “Ons vorige stroper was dertien jaar lank in gebruik en die afgelope jaar het ons baie probleme met hom ervaar, en dit was nie net klein goedjies nie;

dit was redelike groot skade. Na die herhaaldelike probleme het ek aan my pa genoem dat ons ՚n nuwe stroper sal moet oorweeg.

“Een van ons familielede doen gereeld sake met Tradestuff in Hartbeesfontein. Hy het my aangeraai om na die Fendt-stropers wat Tradestuff in die omgewing versprei te gaan kyk.

“Rudi Barnard van Tradestuff het my die Fendt-stropers gewys. Die ekstra myl wat Tradestuff en Fendt van die begin af met ons gestap het was die deurslaggewende faktor. Tradestuff en Frans Cronjé van Fendt het my alles rakende die Fendt-stroper op die plaas kom verduidelik, en soos hulle sal sê – die res is geskiedenis. Ons het die Fendt Ideal 7-stroper aangeskaf en twee Fendt-trekkers; ՚n Fendt FT 936 en ՚n Fendt FT 720 Gen 6.”

Na sy deeglike navorsing, glo en vertrou Wernich dat die Fendt Idealstroper in Suid-Afrika se stropermark kan doen wat die Equalizer-planter met die plantermark gedoen het. “Vir my is dit die wêreld se beste stroper. Dit was vir my ՚n droom wat waar geword het toe ons die geleentheid gekry het om daardie stap te neem.” Wernich vertel ook dat hulle ook baie opgewonde is oor die komende stroopseisoen waar die Ideal 7 vir die eerste maal in aksie

op die plaas sal wees.

“Jy wil so skoon as moontlik stroop met die laagste moontlike brandstofverbruik. Met trekkers wil jy jou werking op die lande so goed as moontlik doen met die laagste moontlike brandstofverbruik en dit is wat die Fendt-trekkers vir jou bied,” voeg hy by.

Die Lemmers gebruik die Fendt FT 936 Vario (270 kW) hoofsaaklik vir grondvoorbereiding en plantwerk en die Fendt FT 720 Gen 6 (150 kW) vir algehele plaaswerk en alles tussenin.

“Ek is baie beïndruk met die werking van die trekkers; hulle is baie veeldoelig. Aan die begin moes ek eers mooi uitpluis hoe hy werk en gewoond raak aan al die knoppies, maar die Fendt-span het my alles mooi op die plaas kom wys en geleer. Nadat ek alles bemeester het, was ek so geskok oor hoe eenvoudig hy eintlik werk en hoe gebruikersvriendelik die trekkers is,” vertel Wernich.

Fendt aan die voorpunt van vernuwende tegnologie

Wernich is van mening dat jy altyd vir jouself moet vra: Wanneer is tegnologie meer of wanneer is dit vernuwend? En hy glo dat die skuif na Fendt vir seker vernuwende tegnologie is wat hulle boerdery sterk gaan bevoordeel.

“Die brandstofdoeltreffendheid, die Vario-ratkas en die tegnologie in hierdie trekkers, staan werklik vir my uit in hierdie trekkers,” beaam Wernich.

“Ons het die FT 936 Vario onlangs gebruik vir grondvoorbereiding. Ons werk so 400 tot 450 mm diep, en wat ons klaar kon sien was die dieper werking op die lande, daar waar die grond te sag of te nat was het die trekker die ripper lag-lag deurgetrek.

“Die TMS (Tractor Management System) van die trekker maak ՚n baie groot verskil. Daar is twee belangrike aspekte wat ek van die Fendt-trekkers kan uitlig en wat die trekker vir my in ՚n klas van sy eie plaas: Eerstens die TMSstelsel

wat hoofsaaklik die Vario-ratkas insluit en tweedens die outomatiese veerstelselbeheer. Boonop is die trekkers ook toegerus en gereed vir wisselende plant of strooi en seksiebeheer.

“Waar ons met die mededingertrekker maksimum 5,4 km per uur tydens grondbewerking kon ry, en ongeveer 2,5 ha per uur gedoen het, doen ons nou amper 4 ha per uur teen ՚n spoed van tussen 7 en 8 km per uur, en ons brandstofverbruik is nou ongeveer 2 liter per ha minder. Op hierdie stadium (alhoewel ons nog nie die trekker baie gebruik het vir grondbewerking nie) lyk dit vir ons of ons tussen ՚n 15 en 20%-brandstofbesparing gaan kry, met

jou Ad-Blue ingereken.

“Ek sal hierdie trekkers beslis in ՚n A+ klas sit, terwyl ek die naaste mededinger in ՚n A-klas sit. Ons sien baie uit vir die pad vorentoe met Fendt en ook saam met Tradestuff,” sluit Wernich af. Diens, die dryfveer agter Tradestuff

Rudi Barnard, eienaar en bestuurder van Tradestuff, meen gelukkige klante beteken ՚n gelukkige onderneming.

Hy sê: “Die belangrikste is om by die boer uit te kom. As jy ՚n verskil en impak in vandag se dae in die landboubedryf wil maak, moet jy diens lewer en daarvoor moet jy by die klante en boere gaan sit om te hoor presies wat hulle behoefte is en wat hulle nodig het om die regte ding aan die klant te verkoop sodat hy sy werk maklik, doeltreffend en ekonomies kan doen, en nie net om wins te maak nie.”

Tradestuff is die trotste Fendt- en Massey-handelaar in die Hartbeesfontein-distrik en verskaf dienste vanaf Ottosdal, Hartbeesfontein, Orkney, Stilfontein, Potchefstroom en Klerksdorp tot Ventersdorp.

“Daar is altyd uitdagings, maar dit bly lekker om deel van die landboubedryf te wees! Oor die jare heen saam met Massey was dit ongelooflik lekker om die wêreld rooi te verf, maar dit raak nou nog lekkerder vir my om die wêreld Massey-rooi en Fendt-groen te verf!” vertel Rudi laggend.

“Ons het ՚n baie goeie verhouding met AGCO en Fendt en dit maak wat ons doen en waarna ons streef moeiteloos. Ek is nie bang om diens te lewer aan boere hier in die omgewing nie, omdat ek weet ek gaan die ondersteuning ontvang van AGCO af! sluit hy af.

Willem Spies is verantwoordelik vir Tradestuff se Fendt-bemarking en -verkope. Hy sê: “Ons werkswinkel op Hartbeesfontein het kundige tegnici en ons eie vragmotors om trekkers in te bring, maar andersins gaan ons kundige spanne uit na die boere. Tradestuff is daar vir die boer, en dit is waarna ons na streef en wat ons probeer volhou.”

Tradestuff het ՚n groot onderdele- en heelgoedere-afdeling. Die personeel van Tradestuff staan gereed om jou te help en om die pad saam met jou te stap. Vir enige navrae, kontak Tradestuff by (+27)18-431-0062 of besoek hulle webwerf by www.mftradestuff.co.za.