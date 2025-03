Landbou Moet Tegnologie Omhels Om Vooruit Te Boer: Hoogtepunte van die Africa Agri Tech Konferensie Dag

1155 words

Dag 1 van die Africa Agri Tech konferensie wat van 18 tot 20 Maart by die WNNR konferensiesentrum in Pretoria aangebied word, het vooraanstaande bedryfskenners en rolspelers bymekaar gebring om te bespreek hoe tegnologie landbouproduktiwiteit en volhoubaarheid kan bevorder.

Die oorkoepelende boodskap was duidelik: die tegnologie-revolusie het reeds begin, en die bedryf moet dit met ope arms aangryp om doeltreffendheid, groei en veerkragtigheid van klimaatsverandering en handelsverskuiwings wêreldwyd te verseker.

Tydens die opening van die konferensie het Dr Nasiphi Moya, Burgemeester van Tshwane, die belangrikheid beklemtoon van vindingrykheid om voedselsekerheid en ekonomiese groei in die stad te verseker. Sy het Tshwane se strategie beklemtoon om ’n landbouverwerkingspilpunt te word wat werkskepping en ekonomiese groei kan bevorder.

Die seremoniemeester, Andries Wiese, Nasionale Sake-Ontwikkelingsbestuurder by Hollard Insurance, het die grondslag gelê vir besprekings oor die landbou se grootste risiko’s. “Klimaatsverandering is een van die belangrikste bedreigings wat deur die sektor in die gesig gestaar word. Tegnologie moet gebruik word om hierdie risiko’s te versag en weerbaarheid te verbeter,” het hy gesê.

Prof James Blignaut, van ASSET Research aan die Universiteit Stellenbosch asook die Suid-Afrikaanse Netwerk vir Omgewingswaarneming, het die belangrikheid van die akkurate koolstofmeting in landboustelsels beklemtoon. Hy het verduidelik dat tradisionele koolstofberekeningsmodelle oor die omgewingsimpak van veeboerdery, verkeerd voorgehou word. “Aanvanklik is koolstofvrystellings van diere bereken op grond van wat hulle inneem en uitskei, sonder om in ag te neem hoeveel koolstof weer in die ekostelsel geherabsorbeer word.”

Hy het gesê dat mis 54% van koolstof in die grond vrystel, eerder as in die atmosfeer, en slegs 2,5% hiervan is metaangas. “Dit word dan verder verminder deur die hidroksielradikaal, wat dien as ’n skoonmaakmiddel om metaan uit die atmosfeer te verwyder. Dit wat nie verwyder word nie, beweeg na die atmosfeer waar dit vir 9 tot 12 jaar teenwoordig bly. Nie soos wat vroeër gesê is dat dit tot 100 jaar teenwoordig is nie.”

Die hersiene koolstofmodel weerspreek vorige aannames wat vleis en wol se omgewingsvoetspoor bó die van petroleumgebaseerde vesels plaas, en wat nou nuwe insigte bied oor die volhoubaarheid van die sektor.

Koester KI en data om landboudoeltreffendheid te bevorder

Sprekers het gewaarsku teen oormatige ingewikkelde tegnologiese oplossings wat boere eerder belemmer as om hulle te help. Tom Westphal, Uitvoerende Direkteur van die Suid-Afrikaanse vleisbedryfsmaatskappy, (SAMIC) het gepleit vir ‘n pragmatiese benadering: “Sagteware moet probleme oplos. Ons is nie besig om atome te verdeel nie, ons produseer voedsel. Die stelsels wat voedselproduksie ondersteun, moet eenvoudig wees.”

Basson Engelbrecht, Uitvoerende Hoof van Reisiger Ventures, het die belangrikheid van data as ‘n bate beklemtoon en het verduidelik hoe die waarde daarvan ontwikkel het, van eenvoudige rekordhouding tot voorspellende ontledings wat tot intelligente besluitneming kan lei. “Ons het ontwikkel van beskrywende data, wat ons vertel het wat alreeds gebeur het, tot diagnostiese insigte, wat jou vertel hoekom iets gebeur het. Vandag se voorspellende ontledings kan gebruik word om ons te wys hoe om iets te laat gebeur of hoe om dit te verhoed.”

Net so het Brett StClair, bekend as ‘The Rebel Technologist’ van Brittanje, aangevoer dat kunsmatige intelligensie (KI) beskou moet word as ‘n geleentheid, eerder as ‘n bedreiging. “KI kan menslike intelligensie vermenigvuldig, doeltreffendheid verbeter, en ons help om beter besluite te neem omdat dit data benut van die beste kundiges in die wêreld,” het hy gesê.

Riedwaan Bassadien, Hoofdata- En KI-Spesialis by Microsoft Suid-Afrika, het beskryf hoe skeppende KI besluitneming kan verbeter. “Ons het landboudata ingesamel vir jare; nou moet ons insigte omskep in aksie. Om ontwikkelende KI-stelsels te benut om ons data te ontleed, tesame met dit wat algemeen beskikbaar is, kan lei tot aksies wat produktiwiteit en winsgewendheid kan verbeter.

KI kan vroeë tekens van siekte by vee identifiseer, inentingskedules optimaliseer, en boere raad gee oor hoe om te beplan vir verwagte stygings in voerkoste,” het hy verduidelik.

KI kan ook gebruik word om personeeluitdagings op te los. Indiensneming, personeel en die aanstelling van die regte persoon met die regte agtergrond, word toenemend moeiliker omdat vier verskillende geslagte van mense betrek word. Corné Booysen, Bedryfsielkundige en Besturende Direkteur by Trending Talent, het KI se rol in die verbetering van werwingsdoeltreffendheid bespreek. “KI-verbeterde siftingsprosesse kan personeel omset met 35% verminder en kan sorg dat kandidate en werkgewers beter bymekaar pas,” het sy gesê.

Biosekuriteit en naspeurbaarheid is van kritieke belang vir vleisuitvoere

‘n Sentrale tema van die konferensie was die behoefte aan verbeterde biosekuriteit en naspeurbaarheid in Suid-Afrika se vleisbedryf om uitvoerpotensiaal te ontsluit. ‘n Paneelbespreking met Phillip Oosthuizen, Bedryfshoof by die Rooivleisbedryfsdienste (RMIS), boer Arné Grobbelaar, van Glen Aggy Simbras, en Dr Gerhard Neethling, Hoofbestuurder van die Rooivleis Abattoir-vereniging, het gefokus op die uitdagings en geleenthede wat beter naspeurbaarheid bied.

Oosthuizen het bevestig dat RMIS beoog om ‘n funksionele naspeurbaarheidstelsel teen die einde van die jaar te implimenteer. “Dit is ’n uitdaging om alle rolspelers aan boord te kry, aangesien Suid-Afrika nog nie voorheen ’n omvattende naspeurbaarheidstelsel gehad het nie. Gesentraliseerde data oor dierebeweging is egter noodsaaklik vir naspeurbaarheid van vleis van die plaas tot by die mark.” het hy gesê.

Grobbelaar het op sy beurt gewys op verbruikersneigings wat verander. Verbruikers wil toenemend weet waar hulle vleis vandaan kom, en hoe daar na die diere omgesien word. “Naspeurbaarheid sal ons in staat stel om hierdie inligting te verskaf en aan verbruikers se vereistes te voldoen, en nuwe markte te open,” het hy verduidelik.

Neethling het beklemtoon dat Suid-Afrika se potensiaal vir vleisuitvoer beperk word deur onvoldoende naspeurbaarheid. “Ons het sterk internasionale belangstelling in ons vleis, maar sonder volle naspeurbaarheid, bly ons uitvoere beperk,” het hy gesê.

Brasilië se sukses in die verkryging van bek-en-klouseer-vrye status was as ‘n gevallestudie voorgehou deur Carlos Vitor Müller, Landbou-attaché van die Ministerie Van Landbou en Lewende Hawe by die Ambassade van Brasilië. Hy het verduidelik dat Brasilië se beesvleisuitvoerbedryf, ter waarde van US$16 miljard, beskerm word deur streng biosekuriteitsmaatreëls. “Die markte wat die hoogste premies betaal, is ook die eerste om te sluit in reaksie op die uitbreking van siektes. Biosekuriteit moet ’n voorkeursaak vir Suid-Afrika wees om toegang tot hierdie markte te verkry,” het hy gesê.

Müller het Brasilië se benadering, wat insluit die uitbreiding van veeartsenykundige dienste, omvattende waarneming van diere en verpligte inenting uiteengesit. Anders as in Suid-Afrika, laat Brasilië private maatskappye toe om entstowwe te vervaardig, wat lei tot voortdurende verbeteringe in entstofdoeltreffendheid.

Stephan Nel, besturende direkteur van Case IH en ‘n een van die konferensie se borge, het die dag afgesluit deur die geldelike werklikhede wat deur boere in die gesig gestaar word, te beklemtoon. “Die koste van tegnologie styg, maar daarsonder sal boere sukkel om mededingend te bly. Presisie-boerdery en die benutting van slimtegnologie, is noodsaaklik om winsgewendheid te verbeter en landbou volhoubaar te maak,” het hy gesê.

Die Africa Agri Tech konferensie het bevestig dat die toekoms van landbou daarvan afhang om veranderinge in landbou aan te gryp. Met praktiese oplossings vir biosekuriteit, KI en data-gedrewe besluitneming, is die sektor gereed om sy uitdagings te oorkom en nuwe groeigeleenthede te ontsluit.