Kundige plantvoeding en grondbestuur nou belangriker as ooit

Gevorderde plantvoeding en slim grondbestuur raak al hoe belangriker namate bevolkingsgroei, klimaatsverandering en voedselsekerheid wêreldwyd druk plaas op landbou. Só sê Duane de Swardt, Tegniese Bemarking Spesialis by InteliGro met 36 jaar ondervinding in plantvoeding.

Teen 2050 sal die wêreldbevolking na verwagting 10 miljard bereik en boere sal meer voedsel op minder grond moet produseer om in die vraag te kan voorsien. Terselfdertyd ondermyn klimaatsverandering produsente se produksiepotensiaal. Dis hier waar plantvoeding en grondbestuur ’n deurslaggewende rol begin speel.

As ’n toonaangewende verskaffer van geïntegreerde gewasoplossings, weet InteliGro dat plantvoeding en grondvrugbaarheid ’n spesialisbenadering verg. “As dit by voeding kom, is daar nie plek vir raaiwerk nie,” sê De Swardt. “Dis ’n presiese wetenskap wat omvattend bestuur moet word, deur kundiges, ondersteun deur navorsing.”

“Soos atlete ’n optimale dieet nodig het, het plante ook ’n presiese voedingsplan nodig vir opbrengs, gehalte en volhoubaarheid,” verduidelik hy verder. “Elke element speel ’n rol en daarom kyk ons holisties na die plant se behoeftes.”

Gespesialiseerde voeding help gewasse om klimaatsdruk te weerstaan, verhoog hul lewenskrag en verbeter opbrengs per hektaar. Navorsing toon boonop dat beter voeding nie net produktiwiteit verhoog nie, maar ook grondvrugbaarheid oor die lang termyn bevorder.

Sy kollega Schalk Lombaard, ook ‘n Tegniese Bemarkingspesialis wat spesialiseer in plantvoeding, beaam dit. “As ons met voeding ’n hoër opbrengs per hektaar kan kry, is ons op die regte pad. Biostimulante en presisievoeding dra verder by tot tot ’n meer volhoubare landboupraktyk, een wat ’n groeiende wêreldbevolking kan voed.”

Biostimulante verander die spel

“Die geheim lê in integrasie met biostimulante en ander natuurlike molekules wat seine stuur en plantprosesse aan die gang sit,” sê Lombaard.

Een suksesverhaal is die gebruik van bioflavonoïede saam met ’n slim voedingsprogram vir sagte sitrus in Limpopo. “In sommige blokke begin mandaryne tot twee weke vroeër kleur kry wat ’n groot voordeel is in die uitvoermark,” vertel hy.

“Dis integrasie wat die verskil maak,” sê De Swardt. “Van grond- en blaarvoeding tot gewasbeskerming – alles moet werk as ’n stelsel. So help ons om uitvoerprodukte van gehalte te lewer, met langer raklewe en minimale residuvlakke.”

Program bo produk bring resultate

InteliGro se Plantvoeding Spesialiste werk saam met vooraanstaande verskaffers om geïntegreerde voedingsprogramme te ontwikkel met ’n kombinasie van biostimulante, gevorderde kunsmisformules en wetenskaplike insigte.

Een van dié oplossings is beheerde vrystellingskunsmis (CRF). Hier word voedingstowwe stadig en presies vrygestel, presies wanneer die plant dit nodig het.

“Grond is waar alles begin,” sê De Swardt. “Ons bestuur die risosfeer rondom die wortels sodat die plant voeding optimaal kan opneem. Druppers en mikroprodukte waarmee produsente voeding presies kan toedien, het grondbestuur getransformeer.”

’n Goeie voorbeeld is kalsiumtekorte in ouer makadamiaboorde in die Laeveld, waar ultrafyn kalk- en gipskorrels saam met fulviensuur gebruik word om kalsium tot by ouer bome se wortelsone te kry. “Jy kan nie ’n boom skuif nie, maar jy kan die grond slim rondom hom bestuur,” sê hy.

Volgens Lombaard is InteliGro bevoorreg om toegang te hê tot ’n groot verskeidenheid produkte wat, in die regte program, ’n werklike verskil maak. “Voeg dít by InteliGro se span landboukundiges en Gewas Adviseurs – wat voortdurende opleiding in die nuutste navorsing ontvang – en jy’t ’n wenpakket.”

CCA-program bou kundigheid

“Ons Gewas Adviseurs is nie net verkoopsmense nie,” sê De Swardt. Daarom het InteliGro die Certified Crop Advisor (CCA)-program ontwikkel om die fokus te skuif van produkverkope na ware kundigheid.

“Die program hou Gewas Adviseurs op hoogte van die jongste navorsing en tegnologie. Dit dek alles: grond, saad, gewasbeskerming, sagte vaardighede en selfs besigheidsbestuur.”

Beide De Swardt en Lombaard glo ware kundigheid en innovasie ontstaan in die veld in vennootskap met produsente. “Dis wat ons werk lekker maak,” sê De Swardt. “Elke plaas is anders, maar grondbestuur bly die sleutel tot volhoubare produksie.”

Lombaard sluit af: “InteliGro versprei nou ’n tiosulfaatreeks in Suid-Afrika wat in die VSA al vir 50 jaar gebruik word. Dít gaan nuwe wêrelde ontsluit vir produsente en volhoubare resultate na die plaas bring, en dit maak my opgewonde oor die toekoms van ons maatskappy en die landbousektor in Suid-Afrika. ”

Vir meer inligting, besoek gerus https://www.inteligro.co.za/.