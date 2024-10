Kry praktiese opleiding in die landboubedryf met Agri Skills Transfer

Wil jy graag landbou-opleiding met ‘n verskil kry en elke dag met diere en plante werk? Dan is Agri Skills Transfer, ‘n landbou-opleidingsentrum in Suid-Afrika die perfekte plek vir jou om jou landbouloopbaan te begin in die taal van jou keuse, Afrikaans of Engels.

Agri Skills Transfer het ‘n voltydse Pretoria-/Groenkloof-kampus en ‘n voltydse praktiese plaaskampus by Cullinan. Die onderrig is 30% teorie en 70% prakties en duur twee jaar. Hulle bied ook die kwalifikasie op afstands/aanlynleer vir mense wat reeds in die bedryf is en net toegang tot die teorie benodig en reeds toegang tot praktiese geriewe het.

“Hulle sien die mielies groei wat hulle plant en die diere kalf. Hulle eet ook kos wat hulle self geproduseer het en leer ken die landboubedryf deur eerstehandse ervaring,” sê Shaun Welmans, hoof-operasionele beampte van Agri Skills Transfer.

Hulle Groenkloof-kampus gee vir studente vanuit die Pretoria-omgewing die geleentheid om voltyds, te studeer. “Ons bied tans ons twee-jaar Nasionale Diploma in Plantproduksie en Diereproduksie aan,” voeg hy by.

“Klasse word geloop deur die week, en die leerders gaan elke sesde week vir ‘n week inskakel op ons praktiese plaas by Cullinan. Gedurende daardie week sal hulle op die plaas woon en dit wat in die klas hanteer is op die plaas toepas en in die praktyk ervaar. Studente word gedurende die praktiese week voorsien van behuising en etes, en selfs hulle wasgoed word gegewas,” sê Shaun.

Dit is ook lekker vir die jong werkende studente wat toegang het tot studieverlof.

Hulle het ‘n nuwe wooneenheid wat 24 studente gemaklik kan huisves en beoog om dit aan stedelike skole te bied wat hulle leerders plaas toe wil vat vir verdere praktiese opleiding op diere, plante en ook trekkers en werktuie.

Agri Skills Transfer is ook met verskeie projekte besig om nog meer uit te brei in 2025:

Hulle verbeter die varkeenheid se genetika en infrastruktuur

Hulle bou ‘n demonstrasievoerkraal vir hulle skape

Hulle plant ‘n statistiese geelmielieproef op 10 hektaar

Hulle vestig weidingskampe vir hulle huidige diere

Hulle wil groter en beter in alle afdelings wees

Hulle wil ook meer vakke aanbied

“Ons kyk na meer intensiewe kortkursusse soos kunsmatige inseminasie en dragtigheidsondersoeke, sowel as die suiwelboerdery. Ons voer ook gesprekke om uit te brei in die ambagsomgewing wat betrekking het op vaardighede wat op die plaas nodig is. Verder brei ons ook uit na die QCTO vir diplomas in die pluimveebedryf en graanontleding,” sê Shaun.





Hulle opedae lok geweldig baie belangstelling en sowat 150 belangstellendes hert al besoek gaan aflê. Die opedae wat nog voorlê is:

Cullinan-plaaskampus (Saterdae):

26 Oktober 2024

16 en 30 November 2024

11 en 25 Januarie 2025

1 en 22 Februarie 2025

Groenkloofkampus (Van Wouwstraat 7, Groenkloof, Pretoria) – Woensdae van 16:00 tot 18:00

23 Oktober 2024

20 November 2024

15 Januarie 2025

12 Februarie 2025

12 Maart 2025

Vir meer inligting, kontak Agri Skills Transfer by admin@agriskills.net, of 012-460-9585, of besoek hulle webwerf: www.agriskills.net.