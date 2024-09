Kom ons praat by NAMPO Kaap 2024

NAMPO Kaap 2024 bied die landbougemeenskap van die Wes-Kaap jaarliks ‘n venster op die nuutste tegnologie en innovasie in die landboubedryf. Dit bied ook die geleentheid vir almal betrokke in die landbou die geleentheid om te netwerk met insetverskaffers, georganiseerde landbou en kenners. Of jy ‘n kommersiële boer, ‘n megaboer, ‘n kleinboer, ‘n nuwe era boer, ‘n landbouwerker of ʼn vroulike boer is, by NAMPO Kaap kan jy saam gesels, leer en groei.

Met 542 uitstallers wat diverse landbouprodukte, -toerusting -dienste en -oplossings by NAMPO Kaap ten toon stel is dit duidelik dat

Landbou: die ruggraat van ekonomiese groei is.

NAMPO Kaap 2024 bied ook die platform waar produsente in gesprek kan tree om kwessies wat die landbou raak te bespreek.

Die onderwerpe onder bespreking tydens die Agri in Gesprek sessies in die Santam Ouditorium is:

· Woensdag, 11 September

o 09:00 – 10:30 Die insetkoste-knyptang;

o 11:00 – 12:30 Navorsing en Groei;

· Donderdag, 12 September

o 09:00 -10:30 Wat werk in die Wes-Kaap;

o 11:00 – 12:30 Die Landboulandskap na die verkiesing;

· Vrydag, 13 September

o 09:00 – 10:30 Hoe besighede landbou bou; en

o 11:00 – 12:30 Opleiding in Landbou

Food For Mzansi en Health For Mzansi bring ‘n oop gesprek na NAMPO Kaap oor die werklike uitdagings wat boere in die gesig staar. Boere speel ‘n kritieke rol in die handhawing van ons voedselvoorraad, maar hul eie welstand word dikwels oor die hoof gesien. Die onderwerpe onder bespreking in die sessies is:

· Woensdag, 11 September

o 10:30 – 11:30 Befondsingsgeleenthede vir wyn- en spiritualieëhandelsmerke in swart besit

o 13:00 14:30 Noodsaaklike vaardighede vir landbouwerkers.

· Donderdag, 12 September

o 10:30 – 11:30 Beplan die toekoms: Land Bank se dapper stappe na ‘n veerkragtige toekoms.

o 13:00 – 14:00 Staan skouer-aan-skouer: ‘n Sirkel van ondersteuning vir boeregesondheid

· Vrydag, 13 September

o 10:30 – 11:30 Wingerde, boorde & verder: Maak jou plaas toekoms-bestand.

o 13:00 – 14:30 Die benutting van hernubare energie vir volhoubare landbou

· Saterdag, 14 September

o 08:00 tot 14:00 Neem beheer van jou gesondheid: Gratis gesondheidsiftings

Die Food for Mzansi gesprekke vind plaas op Plot 204a. Vir meer inligting en om plek te bespreek besoek gerus Nampo Discussions – Food For Mzansi

Sien jou daar!

Toegangskaartjies is aanlyn beskikbaar by www.ticketpros.co.za. Pryse is R80 vir volwassenes en R50 vir skoolgaande kinders, indien kaartjies aanlyn gekoop word. By die hekke is dit R100 vir volwassenes en R50 vir kinders. Voorskoolse kinders kom gratis in. Die Ekspo duur van Woensdag, 11 tot Vrydag, 13 September van 08:00 tot 17:00 en Saterdag, 14 September van 08:00 – 14:00.

Vir meer inligting oor NAMPO Kaap 2024, besoek www.expo.org.za, kontak Chrystal van Wyk by 028 050 1385 of stuur ‘n e-pos aan admin@expo.org.za