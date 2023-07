Keeversfontein Brangusse is slaggereed vir hulle komende veiling – 17 Augustus 2023

By

Die beskikbare bulle is vir minstens ‘n jaar deel van die kudde. Hulle kom ook vanaf die rooiwater- en galsiekte gebied, wat albei onder die Van Reenen-pas geleë is. Benewens vrugbaarheids- en tuberkulosetoetse, word trigomoniase- en BM-toetse (Besmetlike Misgeboorte) ook op al die vroulike diere uitgevoer. Die kudde is die afgelope dekade vry van die bogenoemde siektes.

Dagboek 17 Augustus 2023 om 11:00 vir Keeversfontein se 25ste produksieveiling te plaas Keeversfontein in die Ladysmith-distrik, KwaZulu-Natal.

Op aanbod:

38 bulle

150 verse in kalf

Navrae:

Jandré Moll (BKB) by 082 307 9169

Martin Campher (Eienaar) by 083 620 0050

Deon Stefmann (BKB) by 079 878 2109

Jan Mostert (Afslaer) by 083 306 8408

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com