Kammanassie Camino: ‘n Stap nader aan die natuur

Wat maak ‘n boer as die droogte agt jaar lank knou? Jy loop. Nie weg nie, net ‘n ander, nuwe pad: die Kammanassie Camino. Bernard en Hannerie Delport van Middelplaas buite De Rust het na drie jaar se wik en weeg die Kammanassie Camino begin.

“Die Kammanassie Camino is gebore uit die ontsettende droogte van agt jaar en uit die inperkingstyd toe die Kammanassieberge ons ‘toevlug’ was waar ons vry kon asem haal,” vertel Bernard. Ons het begin dink aan alternatiewe, wat kan ons nog toevoeg tot die waardering van ons omgewing.

“Die droogte het ons geknou en ons moes ‘n plan maak,” vertel Bernard, wat saam met sy broer Johannes op die familieplaas grootgeword het. Bernard hanteer die volstruise en sybokke, terwyl Johannes die tabak- en groenteboerdery met wortel- en lente-uiesaad vir Klein Karoo Saad boer. Hulle plant ook lusern, gars en hawer vir weiding.

Bernard en Johannes (ses jaar ouer as sy kleinboet), was op Laerskool De Rust voordat Johannes na Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal, en Bernard Langenhoven Gimnasium op Oudtshoorn toe is. “Ek ken Hannerie, wat dikwels by haar ouma op De Rust kom kuier het, van kleintyd af,” vertel hy. Hulle het ‘n 11-jarige seun, Le Roux.

In 2023 is die ergste droogte gebreek en vandag is die twee besproeiingsdamme, die Kammanassie- en Stompdriftdam vir die eerste keer in veertien jaar vol.

En toe is die tyd ryp om die lang-gekoesterde droom van die Kammanassie Camino te verwesenlik.

‘n Vriendin wat die Camino de Santiago in Spanje gaan stap het, het destyds die saadjie geplant. “Elke keer as ons in die Kammanassieberg was en ons kom terug, dan sê ek vir Hannerie ons moet dié stap aan die gang kry. Toe ‘n klompie vriende wat buitelug entoesiaste is kom kuier, het hulle weer gepor dat ons moet begin, anders bly dit net by ‘n pratery…”

Dit het die bal aan die rol gesit, veral toe die vriende verklaar hulle kom stap die langnaweek in Augustus, moes die Delports hulle planne agtermekaar kry.

Buiten die ekonomiese motivering, is hulle liefde vir die mooi wêreld ‘n ewe-belangrike oorweging. “Ons bly in die mooiste deel van die wêreld en ons wil dit deel met verantwoordelike toeriste.”

Dit het goeie beplanning geverg om die Kammanassie Camino aanmekaar te sit, want daar is ‘n klomp goed waaraan ‘n mens moet dink: gerieflike verblyf, lekker kos, verkieslik plaaslike geregte, veilige roetes, vervoer en mediese sorg indien nodig.

En alles het mooi bymekaar gekom sodat hulle die eerste groep stappers die tweede naweek in Augustus kon ontvang.

Kammanassie

Die roete van die eerste twee dae vind in die Kammanassie Blue privaat-natuurreservaat en die derde dag in die naasliggende CapeNature Kammanassie Reservaat plaas.

Verblyf is by Kammanassie Blue se rustieke ruskamp waar huisvesting vir vier nagte verskaf word.

Die Kammanassie Camino ontleen die naam aan die Kammanassieberg, ‘n alleenstaande berg van sowat 50 km lank suid van die Swartberge en noord van die Outenikwaberge.

Dit strek in ‘n oos-wes rigting vanaf Dysselsdorp tot wes van Uniondale. Die N9 nasionale pad na Uniondale loop tussen die Outenikwaberge en die Kammanassieberg deur.

Kammanassie is ‘n Khoisanwoord wat berg-van-water beteken. In goeie jare kry die gebied heeljaar deur reën, buiten tussen November en Februarie. Die Olifantsrivier dreineer die gebied noord van die Kammanassieberge en voed die Kammanassie rivier.

CapeNature se Kammanassie-natuurreservaat van sowat 50 000 hektaar, beslaan die grootste gedeelte van die berg en is sowat 20 km vanaf De Rust en 10 km vanaf Uniondale geleë.

Die plantegroei in die reservaat sluit fynbos, waboomveld, kloofstruikveld en bergruigtebos in. Dit is die tuiste van onder meer die oorblyfsels van die oorspronklike bergsebra (wat nie soos die Burchell-sebra skadustrepe op die wit strepe tussen die swart strepe op die vel het nie), klipspringers, grysduikers, vaalribbok, koedoes en hier en daar ‘n bobbejaan in.

Daar is ook ‘n menigte (66, om presies te wees) voëlspesies, inslutend swartarende en suikerbekkies.

Dit is ook die tuiste van die Kammanassie Blue-skoenlapper, wat tot dieselfde genus as die bedreigde Karkloof Blue- en Brenton Blue-skoenlappers behoort – en dis waar die Kammanassie Blue reservaat sy naam gekry het.

Roetes

Roete 1: Die eerste dag durf stappers die Zebra Climb, ‘n roete van 22,5 km aan.

Roete 2: Op die tweede dag stap hulle 13,5 km met die Pad van Ruïnes na die Slawe-damme wat uit die 1800’s dateer.

Roete 3: Op dag drie loop hulle 17,5 km met die loop van die Vermaaksrivier langs tot bo-op die Kammanassieberg.

Vervoer

Mense ry met hulle eie vervoer met ‘n goeie grondpad sowat 12 km vanaf De Rust tot by Kammanassie Blue se boskamp.

Karoo cuisine

Soggens kan die stappers vir hulle self ontbyt en middagete inpak uit die groot verskeidenheid kos wat op ‘n buffet-tafel uitgepak word. ‘n Groot kosblik word verskaf, maar bring jou eie waterbottel saam vir water en ys wat verskaf word.

Saans sit hulle om die kampvuur onder die sterrehemel aan vir kontreikos. Buiten ‘n braai, sluit dit ook tipiese Klein-Karoo geregte soos roosterkoek, vetkoek, potbrood, lamsrib en skenkelpot in.

Voordeel vir almal

Die Kammanassie Camino baat sommer ‘n klomp mense van De Rust, Buiten Bernard en Hannerie, wat die Kammanassie Camino bedryf, is daar talle ander wat wen. Soos die Kammanassie Blue privaatnatuurservaat, wat in 2013 tot stand gekom het, waar oornaggeriewe in die boskamp verblyf vir altesaam tien mense bied.

Hulle verskaf werk aan vier vroue en twee mans van Middelplaas en die De Rust-gemeenskap wat help kosmaak en skoonmaak.

Dan is daar ook James and Regina van Vuuren van Middelplaas wat op ‘n helder aand die sterrehemel kom uitlê.

En natuurlik die De Rusters self. Die dorpie was in 2011 Suid-Afrika se Dorp van die Jaar, en in vanjaar se uitdunne was dit weer heel bo-aan die lys van Wes-Kaapse dorpe. Die dorp met sy Interessante winkels en eetplekke en hulle kleurryke eienaars is meer as net ‘n plek waar mens stilhou om brandstof in te gooi voor jy die pad verder ry na Oudtshoorn, George en die Suid-Kaapse kusdorpe aandurf. Dit is ‘n bestemming in eie reg wat ‘n besoek op pad na en van die Kammanassie Camino die moeite werd maak.

Voorbereiding

Volgens Bernard is dit belangrik dat stappers stapfiks moet wees. “Ek was nog nooit ‘n stapper nie, maar die Camino-gogga het my ook nou beet,” vertel hy.

Die helling is geleidelik, maar ‘n stapstok en goeie stapskoene is ‘n moet. ‘n Dagpak waarin jy jou kosblik met brekfis en middagete, asook warm klere, ‘n sonhoed en sonblok kan saamdra, is ook nodig.

Jy kan jou eie kougoed vir die stappery inpak, en jy kan ook vir jouself ‘n drinkdingetjie vir saans langs die vuur saamvat.

Die volgende twee Kammanassie Camino’s word van 23 tot 27 Oktober en van 13 tot 17 November aangebied. Volgende jaar se datums is as volg: 5 tot 9 Maart 2025, 19 tot 23 Maart 2025, 9 tot 13 April 2025, 7 tot 11 Mei 2025 en 4 tot 8 Junie 2025.

Kontak Bernard by 082-854-3615 of Hannerie by 084-403-3400, of stuur ‘n e-pos na info@kammanassiecamino.co.za

Besoek die webtuiste by https://kammanassiecamino.co.za/ Die roetes en die hellings wat jy moet aandurf word duidelik aangedui.

