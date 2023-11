Was die jaar lank en uitmergelend? Is jy opsoek na ‘n wegbreek in die natuur, weg van die gejaag van die samelewing? As jy lief is vir die natuur buitelewe dan is Yona Safari’s die antwoord! Yona Safari’s bier 4×4 en visvang toere aan gelei deur ‘n groep kundiges van die omgewing. Yona Safari’s is gebaseer in Tombwa, ‘n gewilde visserdorpie in Angola. Hulle spesialiseer in persoonlike safari vakansies en toere wat 4×4 roetes en visvang insluit.

Yona Safari’s akkommodeer kliente se behoeftes en begroting. Hulle kyk na wat elkeen se sak pas en werk jou avontuur daarvolgens uit. Daar is opsies tussen ‘n vyf- of tien dag toer. Jy kan terugsit en ontspan sonder kommer oor die honger mae, Yona Safari’s voorsien dit alles.

Hoewel die paaie in Angola uitdagend is, vergoed die kampgeleenthede en besienswaardighede dubbel en dwars daarvoor! Yona Safari’s se toere vereis ‘n 4×4 voertuig. Jy kan die toer met jou eie 4×4 voertuig aandurf, of ry saam met Yona Safari’s met een van hulle 4×4 voertuie.

Hierdie toer is gemik op individue wat wil hengel en 4×4 roetes doen met ‘n ervare en kundige span langs die Angolese kuslyn. Hulle vat jou na die beste visvang gebiede in Angola terwyl jy jou 4×4 vermoëns toets.

Hulle bied kleingroep- en gesinstentsafari’s aan, wat pasgemaakte reisroetes verskaf wat tot in die fynste besonderhede aangepas kan word volgens jou behoeftes.

Vir avontuurlustiges wat self wil ry, ontmoet die Yona-span jou op Ruacana Namibië en lei jou deur die grens na die beste visvanggebiede in Angola. Alternatiewelik kan jy ‘n vlug na Lubango neem waar hulle jou op die lughawe sal ontmoet met ‘n voertuig.

Willem Janse van Vuuren van Yona Safari’s deel: “Hierdie toer is veral gewild vir toeriste van Suid-Afrika, Namibië en ander lande. Hulle kan die mooi suidkus, die Namib-woestyn en Iona Nasionale park besoek. Behalwe vir al die besienswaardighede en blaaskans gaan hierdie toer jou nie ‘n arm en ‘n been kos nie, omdat brandstof baie goedkoop in Angola is.”

Op hierdie safari-ekspedisie sal jy die hengel-skatte ontdek en betower word deur die landskap van die Angolese kus en sal gretig wees om binnekort terug te keer. Moenie dat hierdie groot een wegkom nie!

Vir meer inligting oor Yona Safari’s se toere en wat hulle bied stuur ‘n e-pos aan Willem by awvanvuuren@mweb.co.za of kontak hom by 084-320-0520 of besoek hulle Facebookblad by https://www.facebook.com/YonaSafaris