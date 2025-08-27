John Hume: Ek is onskuldig
John Hume, een van ‘n handvol wildboere wat werklik ‘n verskil in die bewaring van Suid-Afrika se beleërde witrenosters gemaak het, is verlede week in hegtenis geneem op grond van onder meer beweerde bedrog, geldwassery en onwettige handel in renosterhoring.
Volgens ‘n verklaring van die Nasionale Vervolgingsgesag, staan Hume en vyf ander beskuldigdes tereg op ‘n string aanklagte wat verband hou met meer as 960 renosterhorings ter waarde van R250 miljoen.
Die ander beskuldigdes is Clive John Mervan Melville (63), Izak Hermanus Du Toit (50), Elizabeth Catharina Van Niekerk (58), Mattheus Hendrikus Wessels Poggenpoel (37) en Johannes Abraham Hennop (52). Hume is op borgtog van R100 000 vrygelaat, Melville en Van Niekerk elk op R10 000, en Du Toit, Poggenpoel en Hennop op R2 000 elk vrygelaat. Melville het vorige oortredings.
Hulle staar gesamentlik 55 aanklagte van rampokkery, bedrog, oortreding van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur en Biodiversiteit (Wet no 10 van 2004), oortreding van die Wet op Oproerige Byeenkomste, diefstal en geldwassery in die gesig. Daar word beweer dat hulle tussen 2017 en 2024 ‘n internasionale sindikaat bedryf het en die Departement van Bosbou Visserye en die Omgewing (DBVO) bedrieg het.
Hulle het na bewering permitte bekom om 964 renosterhorings ter waarde van sowat R250 miljoen plaaslik te verhandel, wat wettig is, terwyl hulle eintlik glo beplan het om die renosterhorings onwettig na Suidoos-Asië te smokkel.
Die ses het hulle self op 19 Augustus by Pretoria Sentraal Polisiekantoor oorhandig, waarna hulle formeel in hegtenis geneem is. Borgtog is toegestaan omdat hulle nie ‘n vlugrisiko is nie en met die polisie saamgewerk het, en met die voorwaardes dat hulle reisdokumente ingehandig word en hulle gereeld by ‘n polisiekantoor moet aanmeld. Die saak is tot 9 Desember uitgestel.
John is in Zimbabwe gebore en het vakansieoorde ontwikkel het voordat hy in die 1990’s by bewaring betrokke geraak het. Hy was die eienaar van Platinum Rhino in Noordwes Provinsie waar hy sowat 2 000 witrenosters geteel het. Hy het die plaas in 2023 verkoop.
In ‘n brief aan vriende en familie ontken hy skuld op die aanklagte. “Ek het niks om weg te steek nie en werk al jare saam met die ondersoekers.” Hy verwerp die aantygings en hou voet by stuk dat hy nooit onwettig opgetree het nie. Hy is vol vertroue dat die aantygings teen hom in die hof getoets sal word en dat sy onskuld bewys sal word.
Op dieselfde dag as Hume se inhegtenisneming is alle aanklagte teen Derek Lewitton, eienaar van Black Rock Rhino by Gravelotte in Limpopo, teruggetrek.
Lewitton is in 2023 na ‘n klopjag op sy plaas in hegtenis geneem en was drie weke in aanhouding voordat hy op borgtog van R100 000 vrygelaat is. Volgens die polisie was hy in besit van 10 renosterhorings waarvoor hy nie permitte gehad het nie. Na bewering het die polisie ook renosterkarkasse uit die lug op sy plaas gesien. Hy is aangekla omdat hy na bewering die Wet op Biodiversiteit en die Wet op die beheer van vuurwapens oortree het. Lewitton, wat in 1970 op Oudtshoorn gebore is, is ook daarvan aangekla dat hy onwettig in die land is.
Piet Warren, renosterboer van Gravelotte in Limpopo wat vroeër vanjaar na Australië emigreer het maar steeds sy renosters hier aanhou, het sy misnoeë oor Hume en Lewitton se lot uitgespreek.
“Wat David betref, is al die aantygings waarvoor hy in die tronk gegooi is, onwaar. Al die polisie se sogenaamde feite is verkeerd.
“Wat John betref, ek ken hom al baie jare. Hy is nie die soort mens wat so ‘n blatante oortreding sal begaan nie. Hoekom sal hy renosterhorings smokkel? Hy het 11 ton horings in sy kluise!”
Bronverwysings
Jones, M. (2025) Leading conservationist in South Africa denies smuggling rhino horns worth $14m BBC News
https://www.bbc.com/news/articles/c0ql3qdykpxo
Joint press release National Prosecuting Authority (NPA) and Directorate for Priority Crime Investigation ( DPCI) (20 Augustus 2025)
https://www.npa.gov.za/media/joint-press-release-national-prosecuting-authority-npa-and-directorate-priority-crime
Leave A Comment