Janet Niland boer vooruit met New Holland

Janet Niland van Mooirivier en Louis Fourie van Midlands New Holland by Janet se NH T6070 wat die gemengde boerdery na ՚n volgende vlak geneem het.

“Ek is lief vir wat ek doen,” sê Janet Niland van Mooirivier in die Na­talse Middellande. Janet boer sukses­vol en intensief op 350 hektaar met beeste, groente en saadaartappels – met die bystand van ՚n flukse span New Holland-trekkers.

Haar oupa het die plaas, Stanmore, in die 1920s gekoop en Janet beskou dit as ՚n groot voorreg om terug te wees op die familieplaas waar sy as kind gebaljaar en saam met haar oupa perdgery het. Sy is opgelei as mediese tegnikus, maar toe haar eie kinders begin opgroei, wou sy graag van die huis af werk.

Janet het die geleentheid aangegryp om die plaas by haar broer, wat in 2007 geëmigreer het, te koop en sak en pak soontoe te skuif. Die plaas was vir ՚n hele paar jaar uitverhuur en sy sê dit was ՚n yslike werk om alles weer reg te ruk.

Haar man, Justin, het in daardie stadium nog as veearts in Howick gepraktiseer en sy het die boerdery vrou-alleen aangepak.

“Dit was baie senutergend, want ek het met my beeste wat ons in Howick gehad het ingetrek en moes vinnig plan maak om alles op en aan die gang te kry. Ek was gelukkig om ՚n kontrak te kry om peperwortel te plant en van daar af het ek net nog nooit omgekyk nie.”

Die peperwortel is aangevul met brok-koli, blomkool en ՚n bietjie rooikool in die somer en onlangs is saadaartappels by die gemengde boerdery gevoeg.

Die veekudde het ondertussen uit­gebrei tot 300 teelkoeie en die bestuur van weiding en voer is nou ook ՚n groot deel van die boerdery.

Na tien jaar het Justin sy praktyk opgegee en plaas toe geskuif waar hy nou ook hand bysit en veral praktiese navorsing doen. Janet se seun, Daniël, is ook nou betrokke by die boerdery.

Met 60 vroue wat in die groentelande werk wanneer die seisoen besig raak is die plaas ՚n skouspel van vrouekrag!

Janet vertel dat sy aan die begin bietjie weerstand van die Zoeloe-mans ondervind het om haar gesag te aan­vaar, maar die feit dat sy Zoeloe praat soos ՚n boorling het verseker gehelp.

Nog ՚n uitdaging was die meganiese deel van die boerdery. “Ek is gemak­lik met die hantering van beeste en groente, maar bewegende onderdele is nie my sterkpunt nie,” spot Janet.

Met die ondersteuning van be­hulpsame bure en veral van die New Holland-handelaarspan wat gelukkig reg langs haar plaas is, word daar som­mer gou kleingeld van die uitdaging gemaak.

New Holland maak die verskil

Louis Fourie is die eienaar van Midlands New Holland en hy vertel dat hulle aanvanklik vir Janet gehelp het om ՚n “Smartieboks”-versameling trekkers op die plaas aan die gang te hou, maar soos die boerdery gegroei het, het sy geleidelik oorgeslaan na die betroubare blou werkspan van New Holland.

“Ons kyk mooi na haar, net soos na al ons ander boere in die wye streek, maar met haar intensiewe manier van boer kan sy net eenvoudig geen staan­tyd van enige trekker bekostig nie.”

Die eerste New Holland wat Janet ge­koop het was ՚n TD90 met ՚n droëkop­pelaar en 66 kW onder die kap en dit is spoedig aangevul met nog ՚n TD90. Dié oop trekkers woeker vandag nog op die plaas met algemene sleep-, spuit- en plantwerk.

՚n Ratse klein tweewielaangedrewe TT75 het daarna deel van die span geword. Die klein bielie met sy 55 kW-enjin moet nie onderskat word nie; hy het kragstuur, agt vorentoe-en twee truratte, ՚n kragaftakker en kan met gemak sewe ton sleep.

Louis sê dat die aard van Janet se boerdery so drie jaar gelede verander het toe sy begin het om saadaartap­pels te plant. Meer trekkerkrag was nodig om die grond diep te bewerk en om die aartappels te lig, en ՚n T6070-kajuittrekker het by die blouspan aangesluit.

Die sessillinder 104 kW trekker beteken dat sommer baie meer werk gouer gedoen kan word en Louis glo dit gaan Janet help om haar boerdery verder te laat groei.

Die T6070 het ՚n 6,7 liter Fiat Power-enjin met ՚n gedugte hidrouliese vloei van 113 liter per minuut. Vanuit die kajuit het jy baie goeie sig en al die be­heerknoppies is gerieflik in die regter­armleuning met ՚n enkele rathefboom vir wisseling tussen ratstrekke (range changes). Daar is vier ratstrekke met 17 vorentoe ratte en 16 truratte.

Sowat twee maande gelede het Janet ook ՚n TD5.110 van 82 kW met ՚n laaigraaf voor aangekoop. Die trekker help om kompos en bale vir die beeste te skuif.

Midlands New Holland

Louis het amper agt jaar gelede die handelaarskap begin toe hy gesien het daar is ՚n leemte in die mark. Voor dit was hy ՚n produkbestuurder vir hooi­toerusting by New Holland, nadat hy sy merk gemaak het by ՚n New Holland-handelaarskap by Tarlton aan die Wes-Rand.

Louis sê New Holland se trekkers is net so betroubaar soos die mense van New Holland wat altyd gereed is om boere en handelaars te ondersteun. Hy sê: “By New Holland is ՚n waarborg ՚n waarborg en hulle hardloop nie weg as daar ՚n probleem met ՚n onderdeel of ՚n eenheid is nie.”

Hy sê die maatskappy se stelsels is ook goed ontwikkel om handelaars vin­nig te help, wat dit makliker maak om boere vinnig te help.

“Ek glo die belangrikste deel van enige handelsmerk wat jy koop is die ondersteuningsdiens en ek plaas baie klem daarop. My werkswinkel is die hart van my onderneming en ek het vier voltydse tegnici op die pad om boere te help. Ons probeer ook om boere tegemoet te kom met reiskoste waar ons kan. Ons mikpunt bly om enige trekker binne 20 uur van die aanmelding van ՚n probleem weer aan die werk te kry.”

Nie dat New Holland se trekkers gereeld lol nie. Die trekkers word in Engeland gebou volgens die hoogste standaarde. Louis sê die boere in sy gebied voel gemaklik om die trekkers te gebruik want hulle weet hulle kan maklik tot by tienduisend uur werk sonder enige groot probleme.

Met die groei in sy afsetgebied weet Louis egter hy kan nie op sy louere rus nie. Midlands New Holland het groot planne vir uitbreiding van hulle ge-riewe en voetspoor, maar sal hou by die beginsel dat daar vir elke 30 trekkers in die veld een tegnikus moet wees. Meer mense word tans opgelei.

Staan op en boer!

Ondertussen is Janet ook altyd op die uitkyk na nuwe geleenthede. Haar raad aan enige boer; man of vrou, lank in die tand of nat agter die ore, is een­voudig: “Bestuur jou kontantvloei en moenie vasval in skuld nie.”

Sy sê as jy boer is daar net een manier om uitdagings vas te vat en dit is om in die oggend op te staan en die bul by die horings te pak. “Jy kan nie terugsit en sê jy is bietjie moeg vandag nie! Jy moet op en aan die gang wees.

“My familie is my grootste inspirasie. Vir my is dit ՚n eer om die plaas vir my nageslag te bewerk en ek wonder elke dag wie loer oor my skouer, is dit my oupa of my pa? En is hulle tevrede?”

Bewerk en bewaar jou erfenis met New Holland se hulp. Besoek https://newhollandag.co.za/dealer-network-english/ om jou naaste handelaar op te spoor. In die Natalse Middeland is Louis Fourie en sy span ook gereed met ՚n blou plan vir jou. Kontak hom by (+27)72-869-5903.