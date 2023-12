Jacques Taylor se boodskap aan boere: Rede vir hoop

Almal van ons wat in die landbou werk, weet dat boerdery ՚n saak van die hart is. As verteenwoordiger van ՚n maatskappy wat met landboumeganisasie gemoeid is, en daagliks met boere oor die lengte en breedte van Suider-Afrika praat, word dit vir my al hoe duideliker dat ons liefde vir die grond en ons algemene gemoedstoestand van deurslaggewende belang is.

Met hierdie sekerheid, en terwyl ons so pas die drumpel oorgesteek het om ‘n nuwe jaar aan te pak, wil ek graag ‘n paar woorde van hoop en bemoediging deurgee. So van hoop gepraat: ek het in 2023 ‘n konferensie bygewoon met die tema ‘Hoop is ‘n werkwoord’, en dit het my aan die dink gesit. Dit blyk dat die manier waarop ons die woord ‘hoop’ deesdae gebruik, dikwels verkeerd is. Ons is nogal geneig om die woord ‘hoop’ as ՚n soort ‘wens’ te beskou.

‘n Bietjie navorsing oor die werklike betekenis van die woord ‘hoop’ het aan die lig gebring dat, in teenstelling met die taamlik onsekere moderne gebruik daarvan, is die woord ‘hoop’ eintlik bedoel om “‘n positiewe verwagting van ՚n goeie uitkoms” te beteken. Dit is eintlik ՚n kombinasie van verwagting en begeerte, en dit omhels die idees van geloof, vertroue, waarskynlikheid en belofte.

Vir hierdie woord gee die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) die volgende definisie: “Dit waarvan ՚n mens iets goeds verwag; vertroue dat jou verwagting, of jou verlange werklikheid sal word”. Daarbenewens weet almal wat al die Bybel gelees het dat geloof, hoop en liefde onafskeidbaar met mekaar verbind is. By CNH Industrial, die moedermaatskappy van wêreldbekende handelsmerke soos Case IH en New Holland, het ons tot die besef gekom dat daar buitengewone krag is in hoop. Trouens, hierdie vermoë is ongetwyfeld die hoofrede vir ons maatskappy se wêreldleierskap in konstruksie- en landboumeganisasie.

CNH Industrial het meer as 63 000 mense in diens in 67 vervaardigingsaanlegte en 56 navorsing- en ontwikkelingsentrums regoor die wêreld, en ons is aktief betrokke in 180 lande. Ons produkte word universeel vertrou om rykdom te skep, mense se lewensbestaan te verbeter en om voedselsekerheid op ses vastelande te verskaf. Hierdie verstommende prestasie verteenwoordig die hoop en drome van talle mense oor die loop van meer as ‘n eeu.

Dit was nie net wensdenkery nie. Die gekombineerde begeerte, geesdrif en verwagting van hoop is doelbewus met noukeurige beplanning, dapper besluite en sinvolle optrede benut, dag na dag, jaar na jaar. Ons moedig ons werknemers aan om hulle gemoed en hulle gedrag in lyn te bring met die geskiedenis en die kernwaardes van ons maatskappy, en sodoende vind ons dit makliker om ons vooruitgang te handhaaf en te verhoog.

Hier in Suid-Afrika het ons talle voorbeelde van hoe ons as ՚n nasie al teëspoed oorkom het. Ondanks verwoestende oorloë teen die eertydse Britse Ryk, konsentrasiekampe, plase wat afgebrand is, twee wêreldoorloë, en politieke en ekonomiese terugslae, is ons nog hier. Gegewe die druk wat ons in die landbou ondervind om aan die eise van ontluikende bevolkings te voldoen, voedselsekerheid te verskaf, en die behoefte aan groter volhoubaarheid, moet ons eenvoudig die neiging en die voorbeeld volg wat ons voorouers gestel het. Ons skram nie weg van oënskynlik onmoontlike probleme nie. ՚n Boer maak ՚n plan! Deesdae kan ons probleme oplos deur slimmer te werk te gaan en om tegnologiese vernuwings in te span om beter en meer produktief te boer.

Maar, bowenal, moet ons gesindheid en ons lewensuitkyk reg ingestel wees. CJ Langenhoven het op sy kenmerkende manier gesê: Vir die man wat sonder hoop is, is daar min hoop. Ons ambisie moet altyd wees om die sukses van diegene wat voor ons gegaan het, na te volg. Deur vandag doelbewus ons hoop en drome uit te voer, sal ons beslis môre die vrugte daarvan pluk.

Ons hoop beskaam nie!