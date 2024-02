Indruk Santa Gertrudis algehele uitverkoping- 14 Maart 2024

Corné du Plessis van CDP afslaers nooi kopers na ‘n algehele veiling van dr. Hennie Nel en sy dogter Louis.

Die veiling vind plaas op 14 Maart 2024. Op die plaas Grootvlei, Modimole word die losgoed afgeveil en op Kranskop Saleyards vind die vee veiling plaas.

Die Indruk Santa Gertrudis groep boer al vir 40 jaar met die Santa Gertrudis ras.

Die keuring vir die veiling is gedoen deur Leon de Lange. Hy werk al vir 40 jaar saam met dr. Hennie met die stoet. Leon sê die genetika van die kudde is uitstekende en dat die diere gehard is. Die kudde is van die begin af bekend vir hul prestasies.

Die volgende word op die veiling aangebied:

Ongeveer 100 vroulike diere – koeie en kaller + dragtige koeie

Ongeveer 100 vroulike diere – oop verse

Ongeveer 6 na 10 groot bulle, waarvan 2 kuddebulle is

Sonskyn meatmaster kudde was insluit ongeveer 80 ooie en ‘n paar ramme

Die plase wat op aanbieding is, suit in:

Lot 1: Grootvlei – 241 ha

Lot 2: T-plaas – 247 ha

19 ha spilpunte met waterregte

Toerusting wat op aanbod gaan wees is trekkers, implemente, losgoed, sleepwaens ens.

Vir meer inligting, besoek https://www.cdpauctions.co.za/#, of skakel een van die volgende:

Vatse bates navrae:

Gerhard de Beer: 082 805 8746

Martin van Zyl: 082 610 1199

Vee en los bates navrae: