Hoogtepunt by Val Boeredag: Valtrac wys wat steek in ’n Valtra

“Allamoses! Dít is nou ՚n lekker trekker!” Só het boere gereageer toe hulle by die onlangse Val Boeredag gesien het waartoe Valtrac se Valtra-trekkers in staat is.

Valtra-trekkers het hulle oorsprong in Finland gehad en sekere modelle word in Brasilië vervaardig, maar steeds volgens die allerhoogste standaarde.

Valtra is stewig gewortel in die Suid-Afrikaanse boeregemeenskap danksy hulle robuuste bou en wêreldklas tegnologie, maar ook danksy die legen-dariese diens wat Valtrac, die Suid-Afrikaanse verskaffer van Valtra, aan boere bied.

Val is een van die boeredae waar boere kan kom kyk hoe trekkers en werktuie WERK; nie net hoe hulle LYK as hulle blinkgepoets op ՚n vertoonvloer pronk nie. “Ons verwelkom die geleentheid om vir boere te wys hoe Valtra hulle boer-derye makliker, beter, doeltreffender en winsgewender kan maak,” sê Wynn Dedwith, uitvoerende hoof van Valtrac.

“Valtra is alombekend vir sy robuuste bou, betroubaarheid en lang lewe,” sê Wynn. “Ons het vandag die Valtra T235 saamgebring om te demonstreer hoe hierdie trekker dis.”

՚n Valtra is sterk en doeltreffend

“Hierdie trekker is bekend vir sy hoë doeltreffendheid. Dit het ՚n 30-spoed outoratkas wat die boer in staat stel om teen lae spoed werk en vorentoe- en truskakeling wat dit perfek maak vir take soos laaigraafwerk.”

Die Valtra T235 is ՚n volledige trekker: Dit word gebou met ‘n voorste driepunthyser en optionele kragaftakker, voorasvering, hidroualiese- en lugsleepwaremme en genoeg hidrouliese aftappunte voor en agter. Hierdie Valtra T235 Versu het 160-liter olievloei wat vanuit die kajuit onafhanklik by elke bank verstelbaar is met die Smart Touch-stelsel. Die verstelbaarheid van die hidrouliese vloei op verskillende banke maak dat dié bul die perfekte trekker is vir presisie planters en ander werktuie.

Maar dit is nie net die hidroulika wat vanaf die raakskerm beheer kan word nie. Alle take wat die trekker kan uitvoer kan hiervandaan verstel word. Dit maak dit die maklikste wenakkerbestuur-stelsel op die mark.

“Nog ՚n voordeel van ՚n Valtra T-reeks – en ook die N-reeks is dat ՚n groot aantal van die trekkers die fabriek verlaat met voorlaaigrawe op,” sê Wynn. “Dit is ՚n verskynsel wat mens meer en meer in Suid-Afrika begin sien: dat boere ՚n behoefte het vir laaiwerk wat hulle trekkers moet doen. Of dit nou kompos laai, kalk laai of voer laai is, die Valtra is ՚n volledige meganisasie pakket met die rugsteun wat die Suid-Afrikaanse boer verdien.”

Valtra lei in tegnologie

“Die T-reeks trekkers het ook die koppelaar-remvermoëns wat meeste trekkers deesdae het,” vertel Wynn. “Valtra het wel reeds in 1999 hierdie kenmerk bygevoeg. Dit wys net weer waarom Valtra alombekend is as die markleier wat tegnologie na die plaas bring.

“Valtra was natuurlik ook een van die eerste trekkers wat outomaties kon stuur en draai,” voeg hy by.

Wanneer jy besluit om ՚n Valtra-trekker aan te skaf, kan jy hom natuurlik bestel volgens jou voorkeure en die fabriek sal hom spesiaal vir jou so maak.

“Met die Unlimited Studio kan jy enige Valtra-trekker kies en laat lyk soos wat jy wil,” sê Wynn. “Die trekker kan pasgemaak word solank dit wettige aanpassings is. Jy kan tot ՚n pienk trekker met ՚n chroom-uitlaatstelsel ontwerp as jy wil,” terg hy. “Dit is net so beskikbaar regstreeks vanuit die fabriek.”

Kontak Valtrac se kundiges by (+27)56-817-7308, of stuur ‘n e-pos aan Attie de Villiers by attiedev@valtrac.co.za, of besoek www.valtrac.co.za vir meer inligting.