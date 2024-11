Hier is die top vyf bakkies wat die beste verkoop het in 2024!

Suid-Afrika is ’n paradys vir bakkie-liefhebbers. Bakkies domineer vir etlike jare die mark is ook in 2024 steeds op die lys van die plaaslike topverkoper motorvoertuie in 2024. En dit is ten spyte van hewige mededinging vanuit die verskillende SNV-segmente, wat met goeie waarde-vir-geld-aanbiedinge uit veral Sjina ons plaaslike mark bombardeer.

Bakkies, spesifiek dubbelkajuitbakkies, se dubbeldoelgeskiktheid vir werk en kerk maak hulle uiters gewild onder Suid-Afrikaanse voertuigkopers. Juis daarom kyk ons hiermee na die vyf topverkopers in Suid-Afrika vir die afgelope nege maande.

Toyota Hilux

Die Hilux heers steeds as koning bo-aan die lys van topverkoperbakkies in Suid-Afrika en was vir baie maande selfs die voertuig wat algeheel die beste verkoop het. In September 2024 is daar 2 942 nuwe Hilux-bakkies in SA verkoop. Die Hilux is al vir nagenoeg 60 jaar plaaslik beskikbaar en het oor die jare ’n reputasie opgebou as ’n uiters taai, betroubare en robuuste werkesel. Verder is Toyota se ondersteuningsnetwerk wyd deur Afrika versprei met onderdele en dienspunte vrylik beskikbaar. Boonop bied die Hilux van die beste waarde vir herverkoop, danksy gewildheid as werkesel, gesinsvoertuig en ook avontuurwa met ongekende gewildheid onder Suid-Afrikaanse bakkieliefhebbers.

Model-opsies: Die Hilux-reeks is beskikaar in enkelkajuit, kajuit-en-’n-half (Xtra Cab) asook dubbelkajuitweergawes met verskeie afwerkingsvlakke waaruit kopers kan kies met 4×2- en 4×4- opsies. Vir die luukser bakkies is daar ook die keuse tussen Raider en Legend-afwerking.

Verder het Toyota vanjaar ’n 48 V MHEV-model (Mild Hybrid Electric Vehicle-maksimum 162 kW) bekendgestel vir diegene wat sagter op die omgewing wil wees. Die sportiewe en kragtigste Hilux tot datum, die GRS 111-weergawe (165 kW / 550 Nm teen R999 000) is ook vroeër vanjaar plaaslik bekendgestel. Laasgenoemde is breër en platter met verbeterde vering en hantering en is die opwindendste Hilux nog in die Toyota- stal. Nie net is die GRS 111 een van die mooiste dubbelkajuitbakkies nie, maar is só in aanvraag dat kopers ’n paar maande geduldig moet wag om een te kan besit.

Enjin-opsies: Enjins wissel van die intreemodel enkelkajuit 2,0 liter VVTI petrol (102 kW teen R361 700), 2,4 liter (110 kW) tot by die topmodel 2,8 liter GD-6 Turbodiesel 48V MHEV (162 kW) Legend RS 4×4 Dubbelkajuit (R1 023 400).

Pluspunte: Uitstekende veldryvermoë vir die 4×4-liefhebbers met ’n goeie ritgehalte en praktiese, moderne en goed toegeruste kajuit vir sowel bestuurder as passasiers.

Veiligheid: Die Hilux is goed toegerus met goeie veiligheidstoerusting met topmodelle wat gevorderde bestuurshulpstelsels insluit.

Kommentaar: Die huidige Toyota Hilux-modelreeks, wat by Toyota se aanleg in Durban gebou en uitgevoer word, is aan die einde van sy leeftyd met ’n totale nuwe model wat na verwagting eers in 2026 plaaslik beskikbaar sal wees. Enjins en aandrywingstelsels asook tegnologie begin agter raak teenoor nuwergeslag bakkies van ander vervaardigers.

Ford Ranger

Ford se Ranger-reeks bakkies het ’n beduidende voetspoor oor baie jare in Suid-Afrika gevestig. Die nuwe geslag Rangers wat met uitsondering van die topmodel Raptor, by Ford se moderne aanleg by Silverton buite Pretoria gebou word, het beduidende aanhang onder plaaslike kopers, maar ook internasionaal, vandaar goeie uitvoere van hierdie gewilde bakkie. Die Ranger lei tans verkope in die dubbelkajuit-marksegment, met die Hilux wat algeheel meer bakkies verkoop danksy die enkelkajuit-en kajuit-en-’n-half-modelle se gewildheid. In September 2024 het 2 382 nuwe Ranger-bakkies eienaars gekry in SA.

Model-opsies: Die Ranger-reeks is plaaslik beskikaar in enkelkajuit, kajuit-en-’n-half asook dubbelkajuit-weergawes met verskeie afwerkingsvlakke. In dubbelkajuit is die Platinum-model die topmodel waaruit kopers kan kies, met die ingevoerde Raptor-model wat tans die kragtigste en ook vinnigste produksiemodel- dubbelkajuit-bakkie in Suid-Afrika is met ’n V6 dubbelturbo-petrolenjin wat 292 kW se maksimum krag lewer en die 0 tot 100 lopie in minder as sewe sekondes kan afblits. Die Ranger-reeks is beskikbaar met 4×2-en 4×4- aandrywing.

Ford SA het vanjaar bekend gemaak dat ’n PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) model, waar ’n 2,3 liter turboenjin met elektriese aandrywing en ’n batterypak gekombineer word, ook by die Silvertonaanleg gebou gaan word.

Enjin-opsies: Ford vervaardig die Ranger plaaslik met enjins wat wissel vanaf die intree 125 kW 2,0 liter diesel (R514 800) tot met die ingevoerde Raptor se 292 kW V6 bi-turbo petrolenjin (R1 226 700). Ratkaste wissel van ’n sesspoed- handratkas tot die klasleidende 10-gang outomaties.

Pluspunte: Die Ranger se luukser dubbelkajuitbakkies bied ’n goed uitgelegde moderne kajuit wat omvattend toegerus is met van die nuutste tegnologie beskikbaar, soos Ford se SYNC 4A-stelsel wat ook met stembevele beheer kan word. Die groot raakskerm by topmodelle is ’n bonus.

Die 4×4-modelle is heel bekwaam in die veld met veral die Raptor wat toegerus is met spesialistoerusting aan die onderstel en veerstelsel vir spesifieke veldryvermoë. Andersins bied die luukser Ranger-modelle goeie paddinamika.

Veiligheid: Die Ranger-reeks is beskikbaar met omvattende passiewe en aktiewe veiligheidstoerusting met die topmodelle wat gevorderde bestuurshulpstelsels insluit.

Kommentaar: Die jongste geslag Ranger-modelle bied vir aanhangers ’n wye reeks modelle met moderne voorkoms, gevorderde toerusting, taai onderstel en uitstekende enjin-ratkas-kombinasies. Die jongste Tremor-model (154 kW Biturbo 2,0 Bi-turbo diesel-R978 600) is spesifiek gerig op die avontuurlustiges onder ons.

Isuzu D-Max

Isuzu se D-Max-reeks bakkies bly konstant met goeie verkope oor die jare en beklee ’n sterk derde plek onder die topverkoper-bakkies in Suid-Afrika. Sedert die middel 70’s het Isuzu se reputasie in Suid-Afrika as ’n betroubare bakkie wat gerieflike ritgehalte, bogemiddelde brandstofekonomie en goeie inruilwaardes aan eienaars bied, onmoontlik geword om verby te skiet. Isuzu het onlangs 45 jaar gevier as vervaardiger in Suid-Afrika en het ook onlangs die toekenning ontvang as die 2024 se Uitvoerder van die Jaar.

Die jongste geslag Isuzu-modelle bied twee enjinopsies, naamlik die 1,9TDi en ’n 3,0 liter TDi vir beide die gewone D-Max en die meer avontuurgerigte-X-Rider model. Sedert April 2024 is die X-Rider 1,9TDi ook as 4×4 beskikbaar. Die D-Max en X-Rider-modelle word in Isuzu se aanleg in Gqeberha gebou. Isuzu het in September 1 592 nuwe bakkies verkoop.

Model-opsies: Die Isuzu-reeks is plaaslik beskikbaar in enkelkajuit, kajuit-en-’n-half asook dubbelkajuit met verskeie afwerkingsvlakke. Die Artic Truck AT35 is die duurste dubbelkajuitbakkie in die Isuzu-stal teen effens meer as R1 170 000 en dien eintlik as ’n spesiale model in die reeks. Die V-Cross (R916 400) is egter die luukser “gewone” dubbelkajuit outomatiese weergawe waaruit kopers kan kies. Albei hierdie modelle is 4×4 en toegerus met ’n 3,0 liter turbodiesel-enjin wat 140 kW maksimum krag lewer. Isuzu se D-Max- en X-Rider-modelle bied vir kopers ‘n keuse tussen 4×2- en 4×4- aandrywing, asook sesspoed handrat of sesgang outomatiese ratkasse na gelang van modelspesifikasies. Isuzu se enkelkajuit D-Max Gen 6 250c (58 kW/176 Nm) enkelkajuit werkesel (R368 200) is die goedkoopste model in die reeks.

Pluspunte: Isuzu se dubbelkajuit- bakkies bied ’n praktiese goed toegeruste kajuit met gemaklike sitplekke vir ’n gerieflike langafstand- rit. Die kajuit is ook goed geïsoleer. Die 4×4-modelle is gemaklik in die veld en bied oor die algemeen goeie brandstofverbruik.

Veiligheid: Die Isuzu D-Max- en X-Rider-reeks is beskikbaar met omvattende passiewe en aktiewe veiligheidstoerusting met die topmodelle wat gevorderde bestuurshulpstelsels insluit.

Terwyl die huidige ontwerp steeds vars en mooi vertoon, benodig die topmodelle egter vernuwing met aandrywing en tegnologie. Nogtans bied die Isuzu goeie waarde vir geld.

Tydens die 2024 SA Bakkie van die Jaar-kompetisie het die Isuzu X-Rider 1.9TDi 4×4 outomaties die gesogte prys vir “Lowest Cost of Ownership” ontvang soos bereken met vier kriteria oor ’n tydperk van 4 jaar / 80 000 km naamlik:

•dienskoste wat ’n stel nuwe bande insluit

•brandstof verbruik teenoor vervaardigersyfers

•versekeringkoste

•inruilwaarde

Kommentaar: Die jongste geslag Isuzu-modelle bied vir aanhangers ’n wye reeks modelle met moderne voorkoms, gevorderde toerusting, taai onderstel en goeie enjin-ratkas-kombinasies.

Die res

Die res van die topverkopers wissel van maand tot maand tussen die Mahindra Scorpio PikUp-reeks, die Nissan Navara-modelle en GWM P-reeks. Soos gemeet tussen Augustus en September behoort die vierde posisie op die ranglys aan die Mahindra Scorpio (Aug-780, Sept-782) te gaan, met die Nissan Navara (Aug-468, Sept-451) in die vyfde plek.

Albei hierdie bakkies bied enkelkajuitwerkesels en luukse dubbelkajuitmodelle wat in 4×2-en 4×4-weergawes beskikbaar is met ’n keuse tussen handrat en outomatiese ratkaste na gelang van modelspesifikasies. Die Mahindra Scorpio en Mitsubishi Triton se nuwe modelle word eersdaags in Suid-Afrika verwag, met Nissan wat die Navara-reeks so pas opgedateer het.

GWM se nuwe P500-reeks in HEV en 2.4TDi is in Augustus 2024 bekendgestel met die P500 HEV wat in September die 2024 SA Bakkie van die Jaar-kompetisie op verrassende wyse algeheel gewen het met uitsonderlike bougehalte, verrigting en afwerking. GWM gaan ook die P300-reeks in 2025 plaaslik bekend stel. Verder is JAC, FOTON Tunland (G7 TLX wen sy kategorie by SA Bakkie van die Jaar 2024), LDV reeds plaaslik beskikbaar, met nog vele meer modelle uit Sjina waaronder Chery, BYD ensovoorts wat die bakkietoneel in Suid-Afrika in die komende jare heeltemal anders gaan laat lyk.