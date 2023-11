Groentetuin vir beginners deel 6: Belangrikheid van goeie grond

In die vorige hoofstuk het ons gepraat oor die beskikbaarheid van water, watter invloed die gehalte van water op jou groente het, en wanneer die beste tye is om water te gee.

Ons het genoem dat goeie grond beter water hou. Maar wat is goeie grond? Vrugbare grond is die sleutel tot sukses. Arm grond sal lei tot plante wat swak groei en dra en vatbaar is vir siektes. Grond wat met humus (kompos, mis en ander organiese materiaal) verryk is, sal lei tot gesonde plante wat ‘n goeie oes lewer en weerstand teen siektes bied.

Grond met baie organiese materiaal behou grondvog en bly langer klam, wat veral belangrik is om water te bespaar en te verseker dat jou plante ‘n beter kans op oorlewing in droogtetye het.

Geskikte grond

Goeie grond behou vog, terwyl dreinering van oortollige water moontlik gemaak word. Daar is verskillende soorte grond, maar ‘n mengsel van sanderige leem is die beste vir beide doeleindes. Moenie moed verloor as jy met sand of klei vassit nie, want jy kan dit regmaak deur organiese materiaal soos kompos of deklaag by te voeg.

Soos baie ander plante, hou die meeste groente nie daarvan om nat wortels te hê nie. Wanneer die grond langer as ‘n dag of twee versuip, kan die wortels nie voedingstowwe absorbeer nie weens ‘n gebrek aan suurstof en die wortelpunte begin afsterf. Om dieselfde rede, kies ‘n plek wat nie elke keer as dit reën sal oorstroom nie.

As jy nie geskikte grond op ‘n sonnige plek in jou tuin het nie, kan jy verhoogde beddings bou. Die grootste voordeel hiervan is dat jy nie rugbreekgrawe hoef te doen om ongeskikte rotsagtige of kleigrond te verwyder nie, want jy vul eenvoudig die verhoogde beddings met die beste grond wat jy kan kry.

Tipes grond

Daar is drie tipes grond, naamlik klei-, sand- en leemgrond.

Leemgrond wat uit klei en sand bestaan wat ryk is aan organiese materiaal, is die ideale tuingrond. Omdat dit brokkelrig is, is dit maklik om daarmee te werk, want dit is ryk aan voedingstowwe en dreineer goed. Leemgrond kan egter kompakteer as dit te veel water kry of as jy in jou beddings trap.

Sanderige grond voel grinterig en maak nie modder nie. Dit dreineer goed, wat vog en voedingstowwe laat uitloog wat daartoe lei dat jy die groente meer dikwels moet water gee en voed. Dit verhoog egter ook die suurgehalte van die grond. Omdat die sandgrond goed dreineer is die plante minder vatbaar vir siektes soos veral wortelvrot.

Kleigrond is swaar en jy kan dit in ‘n bol rol. Dit is van nature vrugbaar en het goeie waterhouvermoë. Dit het dus minder water en bemesting nodig. Maar dit kan baie dig wees en nie goed dreineer nie, veral as dit brak (alkalies) is.

Dit is ook moeilik om te bewerk, want in die reënseisoen raak dit deurdrenk, terwyl dit in hoë temperature kliphard bak. Al genade is om dit in die lente, wanneer dit nie te nat of droog is nie, op te breek en baie organiese materiaal in te werk.

Sand- en kleigrond kan verbeter word tot leemgrond deur organiese materiaal soos humus by te voeg. As jy boonop ‘n laag molm bo-oor strooi verhoed jy verlies aan vog vanweë verdamping en jy hou onkruid in toom. Die molm breek geleidelik af en verskaf voedingstowwe aan die plante.

Definisies

Humus is ‘n mengsel van kompos, mis en ander organiese materiaal.

Kompos is organiese materiaal wat afgebreek is.

Molm is organiese materiaal wat nog nie afgebreek is nie.

Verhewe beddings

As jy raadop is met arm grond of swak dreinering kan jy voorafvervaardigde verhewe beddings van hout of ander materiaal met goeie grond vul en jou groente daarin plant. Jy kan eintlik enige houer gebruik solank dit diep genoeg is vir die groente se wortels.

‘n Verhewe bedding kan ook op grondvlak gemaak word. Meet jou bedding uit: Hoe lank dit sal wees hang af van hoeveel plek jy het, maar dis wys om die bedding net wyd genoeg te maak sodat jy die hele bedding van een of albei kante af kan bewerk sonder om in die bedding te trap.

Woel die sanderige of kleigrond om en plaas ‘n laag karton of koerantpapier daarop. Die karton keer dat onkruid opkom en dit vergaan met verloop van tyd sodat die wortels die grond onder die bedding kan bereik. Moenie verglansde, kleurryke advertensieblaaie gebruik nie.

Gooi sowat 12 cm verrykte grond bo-op die karton en erd die rande netjies op. Jy kan houtstompe, bakstene of betonblokke rondom die bedding plaas om dit netjies te hou.

Suurgehalte van die grond

Die hoeveelheid kalk of kalsium in die grond bepaal hoe suur of alkalies die grond is. Dit word op die pH-skaal van 1 (baie suur) tot 14 (brak of baie alkalies) gemeet. Die meeste groente en vrugte verkies ‘n neutrale pH van sowat 7.

Te veel suur in die grond beïnvloed wortelgroei, wat lei tot swak opname van voedingstowwe en ‘n swak oes. As die grond te alkalies is, word fosfaat en spoorelemente nie opgeneem nie en die plant sukkel maar om te groei. Om dit suurder te maak kan blomswael of ammoniumsulfaat bygevoeg word. As dit te alkalies is kan fyn kalksteen of dolomiet ingemeng word.

Gebruik ‘n pH-toetsstelletjie wat by kwekerye beskikbaar is om die suurgehalte te toets, of laat dit by ‘n laboratorium toets. Laasgenoemde kan ook riglyne gee van hoe die suurgehalte reg gedokter kan word sodat jy nie verder hoef te raai nie.

