Groentetuin vir beginners deel 4 (vervolg): Ken jou groente

Groenboontjies en rankboontjies (Phaseolus vulgaris en P. coccineus)

Groenboontjies wat stoel is geskik vir ’n klein tuin en aard selfs goed in ’n houer, terwyl rankboontjies meer geskik is vir ’n groter tuin waar dit na hartelus teen ’n stut kan oprank. In gematigde gebiede kan dit van vroeg- tot laatlente en in koue gebiede van middel- tot laatlente geplant word. Plant boontjies regstreeks in voorbereide grond. Druk die boontjiesade sowat 30 cm uitmekaar in die grond. Gee gereeld water.

Die jong boontjies kan na sowat 50 dae geoes word, en hoe meer jy oes, hoe meer dra die plante. As die boontjies ophou dra, gee voeding en genoeg water wat die plante weer sal laat blom, en kort daarna kan jy nog ’n oes boontjies pluk. Boontjies groei goed in volson, maar as dit baie warm is en die grond is droog, kan die blare sonskade opdoen. Boontjies, mielies en pampoene staan bekend as die ‘drie susters’. Dit is van die vroegste tye af deur inheemse mense van die Amerika saam geplant. Die boontjie rank teen die mielie se stam op, die pampoene se groot blare verskaf skaduwee op die grond, en die boontjie se wortels plaas stikstof terug in die grond. Jy kan dieselfde in jou tuin doen.

Boerboontjies (Vicia faba)

Boerboontjies word in ’n koue klimaat gekweek en die saad moet in die laatherfs regstreeks in die grond geplant word. In baie koue gebiede kan die saad in houers geplant word wat in ’n kweekhuis kan ontkiem en in die lente uitgeplant word. Plant boerboonsade in goedvoorbereide, vrugbare grond, maar dit is nie nodig om stikstof by te voeg nie omdat dit blaargroei en nie blom- en peulvorming sal bevoordeel nie. Wanneer die hoë variëteite sowat 60 cm lank is, kan die boonste punte afgeknyp word sodat die plant meer van ’n bos vorm en meer blomme dra. Soos met ander boontjies moet die peule gereeld gepluk word, wat help dat die plant deurlopend dra. Ou bone is hard en veselrig. Kyk uit vir groenstinkbesies, swartof witvlieg, plantluise en rooispinmyt.

Verjaag witvlieg met ’n mengsel van water en ’n bietjie skottelgoedseep in ’n spuitbottel. Boontjies vries goed en is nuttig wanneer vars groenbone skaars en baie duur is.

Radyse (Raphanus sativus)

Radyse behoort tot die kopkool- of mosterdfamilie. Dit is redelik gehard en is maklik om in gematigde en koel gebiede te kweek. Saad wat in voortjies in voorbereide, goed gedreineerde grond geplant is, ontkiem binne drie tot ses dae, groei vinnig en is binne drie tot ses weke gereed om te eet. Wees versigtig om nie te veel op ’n keer te saai nie, want die radyse, wat basies ’n verdikking van die wortel is, het ruimte nodig om behoorlik te kan groei. As die saad te dig gesaai is sal jy die plantjies moet uitdun, maar die vars jong blare kan in slaai gebruik word. Die klein blaartjies is ook baie gewild by restourante om as mikroslaai (microgreens) gebruik te word. Jong radyse is die lekkerste in slaai want ouer radyse raak houterig.

Spinasie (Spinacea oleracea) en spinasiebeet (Beta vulgaris)

Spinasie behoort tot die beetfamilie, net soos spinasiebeet (Swiss chard) en beet. Babaspinasie wat al gewilder raak, is gewone spinasie wat sowat 15 tot 35 dae na dit geplant is, geoes word. Spinasie en spinasiebeet is gehard teen hitte en koue, en somer- en wintervariëteite kan heeljaar deur gesaai of as saailinge geplant word. Plant die saailinge sowat 20 cm uitmekaar in klam grond wat met kompos verryk is en goed dreineer in vol son of halfskaduwee. Voed die plante gereeld en sorg dat dit goed natgemaak word in warm droë weer, anders skiet dit saad.

Die blare kan na sowat dertig dae geoes word. Knip die buiteblare met ’n skêr af sodat die binneste blare kan aanhou groei. Gereelde stikstofryke voeding sal lei tot welige blaargroei. Let op vir slakke, naakslakke, blaarmynvlieg en blaarvlek. Gebreekte eierdoppe rondom die stamme hou die slakke weg.

Murgpampoentjies of babamurgpampoentjies (Curcubita pepo)

Murgpampoentjies (baby marrow) behoort tot die pampoenfamilie (Curcubitaceae) net soos pampoene, skorsies en komkommers, waatlemoene en spanspek. Groente van hierdie familie kan in die lente of vroegsomer regstreeks in warm, klam grond of in groot houers geplant word. Gee gereeld water, maar hou die water van die blare en vrugte af weg.

Die vrugte kan tot vroegwinter aan die ranke bly, mits dit van die grond af gelig word om droog te bly. Die plante rank verwoed, maar kan vertikaal opgelei word met sterk stutte om minder grondoppervlak te bedek. Alle plante van die familie word deur poeieragtige meeldou of donsskimmel, tweespinmyt en witvlieg geteister. ’n Swamdoder soos blomswael oor die saad voor jy dit plant kan swamsiektes voorkom.

Komkommers (Cucumis sativus)

Komkommers aard goed in ’n warm, beskutte plek waar dit oggendson kry. Plant die saad in ’n kweekhuis in die lente en plant vroegsomer uit. Jy kan ook die saad buite in ’n beskutte kol plaas en dan in die tuin in ryk grond wat goed dreineer uitplant. Jy moet ’n raam of stut verskaf waarteen die komkommers kan oprank. Knyp die boonste punte uit wanneer die plant sewe blare het, dan groei daar meer sylote. Plant so drie saadjies in ’n bakkie, want die plante se stamme help dra aan mekaar se ‘las’. Gee stikstofryke voeding wanneer die plante begin dra, vir ’n groter oes. Pluk die komkommers wanneer dit nog jonk en klein is, want ou komkommers is die ene pitte en raak bitter. Saad van Engelse komkommers is skaars as gevolg van variëteitregte wat beskerm word.

Soet- en brandrissies (Capsicum spp)

Soet- en brandrissies behoort tot die aartappelfamilie. Dit kom oorspronklik uit Meksiko en Sentraal-Amerika en is ’n warmseisoengewas wat in die somer goed in die grond of in houers vaar. Daar is ’n groot verskeidenheid kleure, groottes en vorms, en sluit groen, rooi en geel soetrissies insluit, asook brandrissies met verskillende grade van byt. Plant die saad in ’n kweekhuis nadat die sade oornag in water geweek is en plant die sterk saailinge 60 cm uitmekaar uit in ryk grond in ’n warm, beskutte plek met volson. Gee gereeld water, want ’n oorvloed water op ’n keer kan tot blomendverrotting lei en ryp vrugte, net soos met tamaties, laat bars. Voed elke twee weke vir ’n groot oes. Skildstinkbesies en plantluise val die plante aan.

Vir ’n deurlopende oes moet jy die ryp vrugte, wat rooi of oranje verkleur, oes. Die stingels breek maklik en dis beter om dit met ’n skerp skêr af te knip. Soetrissieplante met laat vrugte voor die winter wortel en tak uitgetrek en onderstebo opgehang word om die laaste vrugte kan kans te gee om heeltemal ryp te word. Brandrissies kan geoes word sodra dit begin verkleur totdat dit droog en verrimpeld aan die plant sit.

Suikermielies (Zea mays)

Suikermielies is ’n somergewas wat goed groei in ’n warm, beskutte plek in volson in ryk grond. Dit kan laatlente tot midsomer vir ’n deurlopende oes geplant word. Plant in rye in die ryk grond. Suikermielies het gereelde voeding en water nodig vir ’n goeie oes van groot, soet mieliekoppe. Siektes sluit Amerikaanse bolwurm, plantluise en verlepsiekte in. Die mielies kan geoes word wanneer die stuifmeeldrade (baard) bruin word. Trek die mielieblare by die punt ’n bietjie weg en as die mieliepitte ’n melkerige vloeistof afskei, kan jy maar pluk. Mielies met blare en al hou ’n rukkie in die yskas.

