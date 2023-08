Groenste suiwelboer gesoek

Die Melkprodusente-organisasie (MPO), met die ondersteuning van Nedbank, vereer jaarliks die drie groenste melkboere in die land met die Rentmeesterskapstoekennings.

In hierdie konteks verwys rentmeesterskap na die versigtige en verantwoordelike manier waarop die melkboer sy plaas, werkers, kudde en finansies bestuur om op die einde van die dag volhoubaar te kan wees.

“Die doel van die Rentmeesterskapstoekennings is om erkenning te gee aan die boere wat buitengewoon goeie werk doen met verwysing na volhoubaarheid,” verduidelik Carina Pieterse, die MPO se kommunikasiebestuurder en streeksbestuurder van MPO Noord. “Dit gee erkenning aan boere wat toegewyd en innoverend werk om te verseker dat die omgewing volhoubaar bestuur word, terwyl hulle ook die suiwelbedryf bevorder.”

Die projek word aangebied in samewerking met The Dairy Mail, die mondstuk van die suiwelbedryf in Suid-Afrika en die Wêreld Natuurlewe Fonds (WWF).

Nominasies

Die MPO-projek skop elke jaar af met die nominasieproses, waartydens enige belanghebbendes van die suiwelbedryf ‘n geskikte kandidaat identifiseer en nomineer. ‘n Suiwelboer kan ook hom- of haarself nomineer.

Nominasie vorms dien as ’n motivering vir waarom die betrokke produsent kwalifiseer vir die toekenning. Die boere word na afloop van die nominasieproses in kennis gestel van hul nominasie.

Indien die boer wel saamstem met die nominasie en graag wil deelneem, word ‘n vraelys aangestuur, met die doel om verdere inligting in te samel oor die boerdery en volhoubaarheidspraktyke. Punte word per vraag toegeken op grond van die inligting wat die produsent voorsien en so word die drie finaliste geïdentifiseer. “Hierdie jaar was die puntetellings so naby dat daar toe vier finaliste geïdentifiseer is,” sê Carina.

Beoordelaars

Dan besoek die paneel die finaliste se plase om self te sien hoe die boerdery loop.

Die paneel bestaan vanjaar uit Fanie Ferreira, hoof uitvoerende beampte van die MPO, Sue Viljoen van die WWF, en Tania Blignaut en dr. Mark Chimes, albei van die Suiwelstandaard-agentskap van Suid-Afrika (SSA) .

Pilare van volhoubaarheid

Die boere word geëvalueer op grond van die vier pilare van volhoubaarheid. Die pilare berus op die volgende:

Is hulle goeie rentmeesters van die grond?

Produseer hulle melk wat gesond, heilsaam en veilig is vir gebruik?

Word die diere en mense op die plaas met sorg en bedagsaamheid behandel?

Word die plaas as ‘n winsgewende suiwelonderneming bestuur?

“Na afloop van die plaasbesoeke, word daar weereens ’n punte-berekening gedoen om die eerste, tweede en derde plek te bepaal,” verduidelik Carina.

2023 finaliste

Vanjaar se vier finaliste is Shaun van Huyssteen van die plaas Tegwan in Underberg in KwaZulu-Natal, Niel Wilke van die plaas Glentana by Cookhouse in die Oos-Kaap,

Dian Landman van Lactimar Pty Ltd by Tsitsikamma in die Oos-Kaap, en Coenraad Basson van die plaas Uilenkraal by Darling in die Wes-Kaap.

Die wenners sal tydens die MPO Algemene Jaarvergadering se galadinee op 13 September te Bredasdorp aangewys word.

Groot pryse

Nedbank borg die kontantpryse met die doel om ’n bydra te lewer tot verdere volhoubaarheidsontwikkeling en projekte. Die eerste pryse beloop R40 000, die tweede prys R30 000 en die derde prys R10 000.

Elkeen se verantwoordelikheid

George Kuyler, die hoof uitvoerende beampte van Skimmelkrans Boerdery by George in die Suid-Kaap, die eerste wenner van die projek in 2012, vertel hoe die geleenthede vir volhoubare praktyke in die bedryf sedertdien ontwikkel het. Volgens hom is dit belangrik om eienaarskap te neem en om die hulpbronne tot jou beskikking verantwoordelik te bestuur om seker te maak daar bly iets oor vir die nageslag.

Volgens hom is dit ‘n verantwoordelikheid wat nooit ophou nie, want daar sal altyd nog werk wees om te doen. Ons benadering tot volhoubaarheid sal ons ware sukses bepaal. Elkeen moet sy deel doen en ander help om ook hierdie doelwit te bereik.

Die kern van die MPO Rentmeesterskapstoekenning gaan oor meer as om boere se praktyke met mekaar te vergelyk en ‘n prys aan iemand toe te ken. Dit gaan oor die skep van ‘n geleentheid vir melkboere om hul menings en kundigheid met mekaar te deel sodat ware rentmeesterskap sal seëvier.

“Ons wil ons boere aanmoedig om aan die projek deel te neem,” sê Fanie. “Elke nominasie en inskrywing skep die geleentheid om die merkwaardige werk wat ons suiwelboere doen toe te lig en om ons gesamentlike doel van ‘n volhoubare suiwelbedryf te bereik.”

Kontak Carina Pieterse by 073-116-8544 | carina@mpo.co.za vir meer inligting.