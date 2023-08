Gevreesde haassiekte breek uit

deur Tisha Steyn Nuwe voorvalle van die hoogs aansteeklike, dodelike haashemoragiese siekte het in Knysna in die Suid-Kaap en in die Langkloof in die Oos-Kaap […]

deur Tisha Steyn

Nuwe voorvalle van die hoogs aansteeklike, dodelike haashemoragiese siekte het in Knysna in die Suid-Kaap en in die Langkloof in die Oos-Kaap voorgekom.

Die siekte, wat veroorsaak word deur die Calicivirus, het in November 2022 vir die eerste keer in Suid-Afrika voorgekom en het gelei tot ՚n groot aantal vrektes onder hase en konyne in die Karoogedeeltes van die Wes- en Noordkaap.

Die Trust vir Bedreigde Natuurlewe (EWT) het opnuut kommer oor die uitwerking van die uitbreking op die skaars en kritiek-bedreigde oewerkonyn (Bunolagus monticularis) uitgespreek. Die voorkoms van die oewerkonyn kom ooreen met die gebiede wat tot dusver deur die siekte geraak word.

Volgens Bonnie Schumann van EWT is tussen 90 en 100 dooie wildgeworde mak hase einde Mei, begin Junie in die omgewing van Brenton-on-Lake naby Knysna gevind, asook 16 mak hase en ՚n onbekende aantal wilde dooie hase in die Langkloofgebied. Daar was een moontlike vrekte weens die siekte in Malmesbury en drie vrektes van mak hase in Gauteng.

Buiten die bedreiging wat die siekte vir die skaars oewerkonyn inhou, hou dit ook ՚n bedreiging vir die inheemse rooiklipkonyn en ander inheemse haasspesies soos die vlakhaas en kolhaas in.

Roofdiere wat afhanklik is van die konyne en hase vir kos, is dus ook kwesbaar.

Entstof

՚n Beperkte hoeveelheid entstof is beskikbaar gestel en eienaars van troetelhase of konyne, asook haasboere, kan hulle naaste veearts daaroor kontak.

Die middel is nog nie in Suid-Afrika geregistreer en of vrylik beskikbaar nie.

Omdat dit nie haalbaar is om wilde hase of konyne in te ent nie, is dit noodsaaklik dat boere en lede van die publiek enige dooie of siek hase onverwyld by ՚n staatsveearts aanmeld. Kontak die naaste staatsveearts en verskaf die naam van jou plaas, dorp of gebied, ՚n foto van die siek of dooie haas of konyn en ՚n GPS-verwysing van die plek waar dit gevind is.

Hoogs aansteeklik

Die siekte, wat in Engels as rabbit hemorrhagic disease bekend staan, lei tot bloeding in organe soos die lewer, niere en milt, wat lei tot die skielike dood van die diere. Die virus is in die mis en urine van siek diere teenwoordig en word ingedra deur aanraking, inname of inaseming.

Alhoewel die siekte nie oorgedra word aan mense, ander diere of insekte nie, kan hulle draers van die siekte wees. Dit is raadsaam om nie dooie of siek diere te hanteer nie, want die virus kan deur mense se skoene en klere, toerusting en selfs motorbande oorgedra word.

Dooie hase moet minstens 1,5 meter diep en minstens 100 meter van die naaste dam, rivier of vlei begrawe word.

Eienaars van troetelhase word aangeraai om te verseker dat hulle hase veilig is deur enige kontak met ander hase, hulle eienaars of besmette toerusting te vermy.

Kritiek bedreig

Die oewerkonyn is uiters kwesbaar, omdat dit spesifieke habitatvoorkeure het en in ՚n baie beperkte verspreidingsgebied voorkom. Dit kom uitsluitlik in beboste gebiede op rivieroewers voor waar die wyfies in die sagte grond nesmaak en kleintjies grootmaak. Anders as hase word konynbabas blind en sonder pels gebore en is totaal weerloos.

Dit is juis hierdie beperkte habitatvoorkeur wat die oewerkonyn kwesbaar maak omdat dit die gebiede is wat dikwels vir landboudoeleindes gebruik word. Die siekte hou nou ՚n verdere bedreiging in.

Aanvanklik is daar geglo dat die oewerkonyn slegs in die Nama-Karoo (Bo- en Sentraal-Karoo) voorkom, maar in 2003 is vasgestel dat dit ook in die Sukkulente-Karoo in die omgewing van Touwsrivier, Montagu, Barrydale, Robertson en Klaarstroom voorkom.

Die belangrikste verspreidingsgebiede sluit die rivieropvangsgebiede by Williston, Sutherland, Frazerburg, Loxton en Victoria-Wes in die Noord-Kaap, en Touwsrivier, Robertson, Uniondale en die Baviaanskloof in die Wes-Kaap in.

Die oewerkonyn, wat in die Suid-Afrikaanse Rooi Databoek as kritiek bedreig, en in die IUCN-Rooilys as bedreig gelys word, is aanvanklik met behulp van kameras wat in hulle voorkeurloopgebied opgestel is, getel. Toe is bevind dat daar maar ՚n paar honderd van hulle oor is.

Die mens se bedrywighede hou die grootste bedreiging in weens rivieroewers wat ontbos en omgeploeg word vir landerye, die versameling van vuurmaakhout in die gebiede, oorbeweiding deur kleinvee, asook onwettige jag met slagysters en honde. Die oewerkonyne word ook, soos talle ander diere snags op paaie doodgery. Die eerste oewer-konyn wat in die suidelike verspreidings-gebied aangeteken is, was juis een wat deur ՚n voertuig doodgery is.

Namate die natuurlike habitat vernietig word, raak die oewerkonyn al meer geïsoleer, wat lei tot inteling. In die middel 1980’s was na raming sowat 65% van die oewerkonyn se natuurlike habitat in die Nama-Karoo reeds ver-nietig weens landboubedrywighede.

Ten einde bewaringsgebiede vir die oewerkonyn opsy te sit, is die Karoo Ekosisteem Rehabilitasie-projek van die EWT se Riverine Rabbit Project (EWP-RRP) in 2009 van stapel laat loop.

Die projek probeer om die oewerkonyn se habitat te herstel deur grond-erosie te bekamp en plantegroei op rivieroewers te hervestig.

Die belangrikste taak is egter om boere bewus te maak van die voorkoms van die skaars oewerkonyn op hulle plase en in gebiede wat as biodiversiteits-korridors by bewaringsgebiede ingesluit en sodanig bestuur word.

Vier oewerkonyn-bewareas, wat formele beskermde gebiede is, is in samewerking tussen boere, EWT-RRP en die natuurbewaringsdepartement van die Wes-Kaap en Noord-Kaap geskep.

Oorsprong en verspreiding van die siekte

Dit is steeds nie seker hoe die siekte in 2022 in Suid-Afrika beland het nie, want geen hase of konyne mag ingevoer word nie.

Die oorsprong en verspreiding van die siekte is goed opgeteken.

Susan Orlean skryf in The New York Times in 2020 oor die hoogs aansteeklike siekte, waarna ook as ‘Rabbit Ebola’ verwys word. Sy noem dat die siekte moeilik diagnoseerbaar is omdat be-smette hase buiten lusteloosheid, ՚n hoë koors en moeilike asemhaling dikwels geen simptome toon nie en sommer net uit die bloute vrek. Bloeding uit die neus is ՚n teken, maar dan is dit te laat om die dier te red.

Sy skryf ook die virus kan tot 100 dae in ysige toestande en sonder ՚n gasheer op ՚n droë lap, in ՚n haaskarkas of pels of vesel van angorahase oorleef. Oordrag kan deur die ‘kloue van voëls, die pote van vlieë en die pels van ՚n prêriewolf’ oorgedra word.

Die siekte is vir die eerste keer in 1984 in die Jiangsu-provinsie van Sjina opgemerk, waar dit gelei het tot die vrekte van geteelde Angora-hase wat uit Duitsland ingevoer is. Binne ՚n jaar het die siekte oor ՚n gebied van 50 000 km versprei en minstens 140-miljoen mak hase wat as troetelhase of vir hulle pels of vleis geteel is, gedood.

Die siekte is in 1986 vir die eerste keer in Europa in Italië aangeteken, vanwaar dit na die res van Europa versprei het. Dit is in 1988 in Spanje en die jaar daarna in Portugal aangeteken, waar dit tot ՚n groot aantal vrektes gelei het.

Dit is toe ook in Meksiko aangemeld, vanwaar dit in 2000 na Noord-Amerika, Uruguay, Kuba, die Reunion-eiland en Noord-Afrika versprei het.

Hase kom nie natuurlik in Australië voor nie, maar hase wat as troeteldiere ingebring is, het gou sodanig vermenigvuldig dat dit as ՚n pes beskou is. In 1991 is begin met navorsing om die siekte as biologiese beheer van die hase te gebruik. Die Czech V351-virus is in 1995 uit die Tsjeggiese Republiek ingevoer en onder streng kwarantyn op die Wardangeiland

vrygelaat, vanwaar dit gou na die vasteland versprei het. Die poging was suksesvol en het tot 95% van die probleemhase uitgewis. Die siekte het ook na Nieu-Seeland versprei, waar dit, net soos in Australië, Europa, Asië en elders in Afrika as endemies beskou word.

