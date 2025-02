ESKOM prysverhoging ‘onbeskostigbaar vir landbou’

264 words

“Vrystaatse boere is geweldig teleurgesteld oor die prysverhoging wat deur NERSA vir ESKOM goedgekeur is”, sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL). “Al was dit nie die totale verhoging waarvoor ESKOM gevra het nie, is dit steeds vier maal meer as die huidige inflasiekoers!”

Vanaf 1 April 2025 moet ESKOM-kliënte, waarvan boere byna almal direkte kliënte is, 12,7% duurder vir hulle krag betaal.

Die koerse wat goedgekeur is, is:

2025-2026 12,7% toename

2026-2027 5,36% toename

2027- 2028 6,19% toename

Dit kom neer op ’n 24.25% toename oor die volgende 3 jaar.

Wilken sê besproeiingsboere se huidige energiekostes is reeds baie hoog met die hittegolf toestande wat tans ervaar word.

“Pompe moet dag-in en dag-uit loop om genoeg water toe te dien vir die mielies en soya’s wat nou in ‘n hoë watergebruik fase is.”

Teen hierdie prysverhogings verwag VL dat veral veeboere, wat nog ESKOM-lyne op hulle plase het vir watervoorsiening aan vee en huishoudings, heeltemal van die ESKOM-netwerk sal afgaan om oor te skakel na sonkragstelsels.

VL het op 25 November 2024 sy teenkanting teen ESKOM se voorgestelde verhogings in ’n voorlegging aan NERSA gemaak, waar dit baie duidelik gestel is dat enige toename in ESKOM pryse eintlik vir boere onbekostigbaar is in die huidige ekonomiese toestande. Sien VL se voorlegging en mediaverklaring van 25 November 2024 op (https://vrystaatlandbou.co.za/af/free-state-agriculture-opposes-proposed-eskom-tariff-increases/)

‘n Groot struikelblok om alternatiewe energie vir boere meer bekostigbaar te maak, is die feit dat boere nie hulle krag in die netwerk mag instoot nie. VL sal aanhou om vir hierdie en ander maniere te beding, ten einde bekostigbare krag vir boere te voorsien.

Bron: Vrystaat Landbou