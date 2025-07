Erfenis, wol en uitnemendheid: ‘n Samekoms van merino-telers by NAMPO Kaap 2025

411 words

Na ’n afwesigheid van drie jaar is Merino SA verheug om die herinstelling van die BKB Merino Classic én die bekendstelling van die BKB Nasionale Merino Vagskou aan te kondig. Hierdie ikoniese gebeurtenisse vind plaas op 11 en 12 September 2025 by NAMPO Kaap op Bredasdorp Park. Beide geleenthede vier Suid-Afrika se ryk Merino-erfenis, uitnemendheid in teling en die volgehoue ekonomiese waarde van wolproduksie in die streek.

’n Huldeblyk aan geskiedenis in die merino-hartland

Die besluit om die geleentheid weer by NAMPO Kaap aan te bied, weerspieël die diepgewortelde nalatenskap van merinoboerdery in die Overberg-streek. Trouens, Merinoboerdery in Suid-Afrika het net hier begin, toe Michiel van Breda die ras in 1817 suksesvol op die Zoetendals Vallei-plaas gekommersialiseer het. Vandag speel die Merino-ras steeds ‘n belangrike rol in die plaaslike ekonomie, wat Bredasdorppark die ideale plek vir hierdie vertoonvenster maak.

’n Platform vir uitnemendheid en wisselwerking

Na sy rekordbywoning in Bloemfontein waar 705 Merinos en 45 deelnemers betrokke was, beoog die 2025 Classic om meer as 300 inskrywings te lok uit stoet- en kommersiële kategorieë. Diere sal meeding in lang- en kortwolklasse, met ramme en ooie wat in gewigsklasse verdeel word vir regverdige beoordeling. Telers word aangemoedig om hul streek se skape- & wolbeamptes te kontak vir registrasie en klaslyste.

Toewyding aan biosekuriteit

Volledige biosekuriteitsmaatreëls sal toegepas word in ooreenstemming met beste praktyk. Die monitering van aanmeldbare siektes duur voort, en deelnemers sal persoonlik ingelig word oor enige relevante ontwikkelinge. Die gesondheid van die vee én die veiligheid van deelnemers bly ’n topprioriteit.

Wol in die kollig: Die Nasionale Vagskou

Saam met die Classic plaas die die BKB Nasionale Merino Vagskou die fokus op die ras se ekonomiese waarde. Vagte moet liggies afgewerk wees en ten minste 50mm lank wees (C-lengte). Terwyl die meeste eienskappe objektief gemeet word, sal gehalte en visuele voorstelling op die tradisionele wyse beoordeel word. Vagte moet teen 15 Augustus 2025 by Oakdale ingehandig word. Vir indieningsbesonderhede, kontak gerus Robert Scott (082 774 8763) of Corne Nel (082 410 8898).

Sluit aan by NAMPO Kaap 2025

Die 2025 Merino-vertoning by NAMPO Kaap bied telers, uitstallers en wolliefhebbers ’n unieke geleentheid om vooruitgang wat in tradisie gewortel is, te vier.

️ Kaartjies beskikbaar aanlyn by www.ticketpros.co.za

R100 per volwassene aanlyn

R110 per volwassene by die hek

R50 per kind

Gratis toegang vir voorskoolse kinders

Ekspo-ure:

10 – 12 September: 8vm tot 5nm

13 September: 8vm tot 2nm

Verblyfbesonderhede:

Kaap Agulhas Toerismekantoor: 028 424 2584 / 082 896 2225 of besoek www.overberg-info.co.za

Navrae oor die BKB Merino Classic of die BKB Nasionale Vagskou:

Willie van Heerden – 082 571 2742 merinoram@eastcape.net