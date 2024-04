Dump Truckers Gauteng: Meer as net rioolverwydering

Dump Truckers Gauteng is meer as net rioolverwyderaars.

Dump Truckers Gauteng maak nie net septiese tenks leeg nie, maar hulle deel ook jare se waardevolle ervaring en kennis met hulle klante.

Dump Truckers is in 2007 gestig, maar het in 2024 hulle naam verander na Dump Truckers Gauteng. Die maatskappy bied rioolverwydering in die hele Gauteng, dit sluit Pretoria, die Oos-Rand, die Wes-Rand, Brits, Carletonville, Fochville, Rustenburg en selfs soms Komatipoort in.

Hulle rioolverwyderingsdienste sluit nie net private kliënte in nie maar ook kommersiële kliënte oor ‘n wye verskeidenheid nywerhede. Dit maak nie saak of jy ‘n kleinhoewe, ‘n restaurant of ‘n boerdery het nie, Dump Truckers Gauteng maak seker maak dat jou huis en onderneming rioolvuilvry is.

“Ons help almal, van die ou op die plot, restaurante tot by die korporatiewe besighede. Ons het ‘n groot mark met pluimvee-afvalverwydering. Van ons klante sluit bekende name in die pluimveebedryfin, en ons werk ook baie saam met Agri-winkels. Baie van die landbouwinkels het septiese tenks omdat hulle op plase geleë is of nie naby aan ‘n hoofrioollyn is nie. Ons lewer ook dienste aan baie veilingshuise,” vertel Lourens du Toit, bemarker vir Dump Truckers Gauteng.

Die maatskappy het twaalf trokke waarvan elf sewe dae per week op die pad kan wees. Hulle kleinste trok hou 7 000 liter en hulle grootste trok 16 000 liter.

Lourens is reeds baie jare in die bedryf en verduidelik dat vir Dump Truckers Gauteng nie net oor die diens wat hulle bied gaan nie, maar ook oor die verhouding wat hulle met hulle klante aanknoop.

“Ons hoofbesigheid is septiese tenks, maar daarmee saam gee ons ook vir ons klante inligting en raad oor die instandhouding van hulle tenks. As daar probleme is, kan hulle ons skakel dat ons kan kyk hoe ons kan help.”

Dump Truckers Gauteng se pomp- en skoonmaakdienste verwyder, reinig en raak ontslae van verskeie soorte olie, gryswater (nie-toksiese water) en soliede opbouing in ‘n stelsel. Hulle het ook klante wat abattoirs besit en hoewel daar maniere is om van die afval ontslae te raak, is munisipaliteite se infrastruktuur nie altyd daarvoor opgewasse nie. Dit is wanneer die span inspring en help.

Lourens vertel dat baie mense dink dat olievangers (oil traps) vir ou olie is, maar hulle is verkeerd. Hierdie olievangers moet gebruik word om die soliede materiaal wat in die olie is op te vang. Dump Truckers Gauteng verwyder die gryswater en die soliede oorblyfsels word op die ashoop gegooi.

Dit maak nie saak of dit kookolie of enjinolie is nie, Dump Truckers Gauteng verwyder dit en laai die materiale af waar dit veilig behandel word sodat dit òf herwin kan word òf in die rioolstelsel kan gaan.

Hulle help ook klante om te verstaan hoe hulle hulle stelsels beter kan opstel deur byvoorbeeld gryswater te gebruik om die tuin nat te maak eerder as om dit in hulle septiese tenks te stort.

Om die beste diens te verseker, maak Dump Truckers Gauteng seker dat elke klant afsondelik bedien word en nadat hulle ‘n septiese tenk gaan leeg maak het, gaan laai hulle eers die afval af voordat hulle na ‘n ander klant aanbeweeg.

So, dit maak nie saak of jy ‘n nuwe onderneming op jou eerste perseel of ‘n gevestigde saak het nie, jy het Dump Truckers Gauteng nodig. Soms is rioolverwydering nie die eerste ding in jou gedagtes nie, maar wanneer ‘n probleem later kop uitsteek, weet jy wie om te bel … Dump Truckers Gauteng.

Besoek gerus hulle webtuiste by https://www.dumptruckers.co.za/ en kry vandag nog ‘n prysberaming.