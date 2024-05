Drotsky is opgewonde om jou by NAMPO te sien

Die opwinding is groot en boere en verskaffers tel nou reeds die dae af na NAMPO Bothaville. Drotsky is al van die ontstaan van NAMPO deel van die skou en hierdie jaar gaan geensins anders wees nie.

Hoewel hulle stalletjie die jaar bietjie van ‘n gedaanteverwisseling ondergaan het, kan jy steeds die beste gehalte toerusting en die beste diens van hulle verwag.

Izak Wolfaardt, meganiese ingenieur by Drotsky, vertel dat hulle opgewonde is om weer al die ou en hopelik nuwe gesigte by NAMPO raak te loop.

“Vir ons gaan dit nie net daaroor om ons produkte by NAMPO te verkoop nie, maar ook om net weer in kontak te kom met die boere; om te hoor hoe dit met hulle gaan, watter uitdagings hulle ervaar en dan ook hoe ons ons produkte kan verbeter om hulle te ondersteun. Dit is lekker om die gesig by die naam te kan sit,” vertel Izak.

Drotsky se produkte is al ‘n huishoudelike naam en Izak verduidelik die rede hiervoor is omdat hulle produkte nog steeds in hulle fabriek vervaardig word.

“Alles word plaaslik vervaardig; ons het nie nodig om onderdele in te voer nie. Dit beteken jy hoef nie te wag vir onderdele nie – ons het dit altyd beskikbaar.”

Hy vertel dat Drotsky se masjiene gebou is vir Afrika-toestande; dit word in Afrika gebou vir Afirka.

“Die gehalte is altyd die heel beste.”

Die Drotsky-span vat ook hierdie jaar ‘n prototipe P-reeks-menger saam na die skou. Besoekers kan dan sien presies hoe die menger meng en watter take hy alles verrig.

As jy jou hart op ‘n Drotsky-masjien het moet jy beslis jou beursie NAMPO toe vat. Izak vertel dat al hulle masjiene en onderdele wat by NAMPO uitgestal gaan word, teen 25% afslag verkoop sal word.

Hulle nooi jou uit om ‘n draai te maak by stalletjie E27 D, E en F om na al hulle produkte te gaan kyk of net in te loer en hulle vriendelike en bekwame span ontmoet.

“Ons sien uit om elkeen daar te sien.”

Indien jy dit nie kan maak nie, kan jy gerus steeds hulle webwerf besoek www.drotsky.co.za.