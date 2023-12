De Meyer Betonwerke se reeks laat jou plaas beter werk en lyk

Daar is banke en tafels om van te kies en te keur en dit is bestand teen son, wind en reën.

Nie net het De Meyer Betonwerke die mooiste produkte om aan al jou dekorbehoeftes te voldoen nie, maar hulle gehalte voerbakke, krippe en kuilvoerbunkers gaan jou plaas beter laat werk.

Die maatskappy, wat in Bothaville in die Vrystaat geleë is, is in 1971 gebore. Hulle vervaardig hoë gehalte tuinprodukte, mure, palisadeheinings, veetoerusting, lateie van beton en palisadeheinings van staal. Met hulle uitgebreide reeks betonprodukte kan jy verseker wees dat jy alles wat jy nodig het op een plek sal kry.

Die afgelope paar jaar is minimalistiese betonversierings gewild vir die opkikkkering van tuine en huise en met De Meyer Betonwerke se planthouers kan jy jou tuin of huis soos iets uit ‘n tydskrif laat lyk. Indien die minimalistiese dekor nie vir jou is nie en jy iets meer koninklik soek is daar ook beelde om van te kies en te keur. Hulle reeks sluit onder meer ‘n weergawe van die klassieke David-standbeeld, leeukoppe, ‘n verskeidenheid diere, fonteine, muurpanele en selfs die gesogte seun-en-dogter-op-‘n-bankie in.

Vir bruikbare produkte het hulle ook bruggies, banke en tafels, voëlbaddens, pilare en tuinligte beskikbaar.

Die maatskappy spesialiseer in plaatstene en teëls en wanneer dit by die lê van plaveisel kom hoef jy nie te wonder wie is die beste verskaffer nie, jy hoef net die kies watter stene of teëls om te gebruik. Hulle het ‘n verskeidenheid stene vir elke doel, of jy nou ‘n voetpaadjie wil maak, jou inrit laat uitlê met stene of jou swembad afrond, jy kry dit by De Meyer Betonwerke.

Hulle is welbekend vir hulle omheiningsopsies en het betonmure, betonpalisades en staalpalisades. Vir enige ander boubehoeftes is daar ook keerwalstene, randstene, vensterbanke, reënslote en kombuiskasblaaie.

Speifiek vir die plaas is daar diep dubbel- en enkelwasbakke, verskillende waterkrippe, kuilvoerbunkers en voerbakke.

Dit kos ook nie ‘n plaas se prys nie. De Meyer Betonwerke bied bekostigbare gehalte.

Daar is geen rede om te wag nie. Praat vandag nog met De Meyer Betonwerke. Vir algemene navrae stuur ‘n e-pos na demeyerbetonwerke@gmail.com, vir tuinprodukte kontak Martie by 084-619-8343 en vir heinings en krippe kan Dawie by 084-250-3846 geskakel word; of besoek hulle by 7de laan 6, Bothaville.