Danie doen dit reg saam met Gallagher

Doen dit reg of doen dit glad nie. So glo Danie de Kock van CJ Nette, en vir hom is die Gallagher-manier die regte manier. Toe Danie genoeg gehad het van boerdery het hy besluit om ‘n Gallagher-herverkoper te word, omdat hy so lief is vir hulle produkte.

CJ Nette is in Groblersdal geleë, maar hulle dek ‘n wye gebied en installeer groter elektriese heinings vir maatskappye.

Danie verduidelik toe hy in 2002 ‘n boer was, het hy net in Gallagher-produkte op sy plaas geglo.

“Ek het net Gallagher-produkte vir my plaas gekoop. Destyds was dit reeds die beste op die mark, en ek was baie tevrede met die gehalte,” verduidelik Danie.

Hy het toe begin om Gallagher-produkte vir ander klante te installeer. In 2016 het hy besluit om dit sy nering te maak en opgehou boer om ‘n herverkoper te word. As herverkoper het hy al elke Gallagher-produk wat in Suid-Afrika beskikbaar is, verkoop.

Soos hy voortgegaan het, het hy homself geleer hoe om die Gallagher-produkte te installeer en in stand te hou. Dit was hierdie praktiese ervaring wat hom ‘n kenner van Gallagher-produkte gemaak het.

Hy verduidelik dat een van die gewildste produkte onder sy klante die MBS2800i-bekragtigeris, en hy het net goeie terugvoer daaroor van sy klante ontvang.

In Danie se oë kan Gallagher niks verkeerd doen nie.

“Sedert Mark Smit betrokke geraak het, het ons die ondersteuning wat ons nodig het van Gallagher ontvang – ons werk baie goed met hulle,” verduidelik hy.

Danie sit nie sommer sy stempel op ‘n produk nie, maar sê: “Ek sal my naam op enige Gallagher-produk plaas.” Hoewel hy daarna mik om slegs Gallagher-produkte te installeer, sal hy soms ander handelsmerke installeer as die klant daarvoor vra, maar in sulke gevalle probeer hy altyd om klante na Gallagher te stuur. Hy gee ook nie ’n waarborg op ander produkte nie, net op sy Gallagher-produkte.

“Ek weet Gallagher is duurder en klante kan dit nie altyd bekostig nie, maar jy kry waarvoor jy betaal.”

Die afgelope twee jaar het CJ Nette geweldig gegroei en Danie skryf hierdie groei toe aan die gehalte en duursaamheid van die produkte wat hy verkoop – die Gallagher-produkte.

Danie is meer as tevrede met Gallagher en sy enigste wens vir sy verhouding met Gallagher is dat albei maatskappye saam nog groter kan groei.