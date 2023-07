Damsak – meer as net ‘n sak

‘n Boer het altyd ‘n plan, maar Damsak het ‘n beter plan! Damsak is ‘n uitstekende uitvinding wat die boer of enige persoon wat water […]

‘n Boer het altyd ‘n plan, maar Damsak het ‘n beter plan! Damsak is ‘n uitstekende uitvinding wat die boer of enige persoon wat water wil opberg se lewe makliker maak. Damsak is ‘n waterblaasreservoir wat gebruik kan word om water te berg. Hierdie Damsak is meer as net ‘n sak—dit is meer soos ‘n watertenk, wat sy inhoud teen besoedeling beskerm met die donker- en koel binnekant, asook heeltemal geslote is teen die omgewing.

Damsak wys waarom waterbewaring nog nooit eenvoudiger was nie. Damsak is in 2007 ontwikkel deur professor Gordon Bredenkamp, wat keelvol was vir water wat vermors word weens damlekke.

Hierdie sakke word tipies van weerbestande materiale gemaak en het ‘n donker binnekant om alge en biologiese groei in die afwesigheid van sonlig te voorkom, wat veral belangrik is wanneer die gebergde water vir drupbesproeiing gebruik sal word.

Damsak kan van ‘n verskeidenheid materiale gemaak word, hoewel tipies ‘n hoë-gehalte materiaal gebruik word, soos ‘n vragmotorseil (versterkte polivinielchloried – PVC). Omdat die water in die sak vasgevang word, kan dit nie verdamp nie, wat nog ‘n voordeel van die sak is.

Wat is die gebruike en kenmerke van ‘n Damsak?

Damsak het ‘n verskeidenheid groottes, wat aan elkeen se behoeftes voldoen. Die damsak is gebou en ontwerp om druk en lekkasie te weerstaan, en het hekke of kleppe om watervloei te reguleer.

Daar is 11 verskillende Damsak-groottes, naamlik:

500ℓ

1 000ℓ

3 500ℓ

6 000ℓ

15 000ℓ

20 000ℓ

35 000ℓ

50 000ℓ

100 000ℓ

250 000ℓ

Die Damsak kan gebruik word om water te berg, en anders as ander hulpbronne wat tyd kan neem om die benodigde hoeveelheid vry te stel, is dit onmiddellik beskikbaar wanneer dit in groot hoeveelhede benodig word.

As jy jou eie dam van bakstene of sement kan maak, hoekom geld spandeer op ‘n Damsak?

Om dit duidelik te stel, damme ontwikkel dikwels krake en lekkasies. Permanente strukture kan baie duur wees, wat dikwels die prys van ‘n Damsak oorskry. Hierdie damme verhoed nie algegroei, verdamping of die inbring van vreemde voorwerpe in die watertoevoer nie.

‘n Damsak het baie verskillende gebruike insluitend:

Opvang van reënwater

Stoor swembadwater tydens herstelwerk

Besproeiing

Hidroponika

Boer met verskeie gewasse

Watersuiwering

Mynbou

Bou en konstruksie

Funksies en gebeure

Berging van wyn, sap, kunsmis

Vervoer

Gryswater

Brandveiligheid

Byna alle vloeistowwe

Hoe om ‘n Damsak op te stel

Die Damsak kan op die kattebak van ‘n bakkie gelaai word en eenvoudig op die verlangde plek afgelaai word. Sprei die sak uit op ‘n relatiewe egalige oppervlak. Daarna kan die Damsak met ‘n pomp te gevul word of met ‘n tuinslang.

Hou in gedagte dat die Damsak relatief liggewig is en maklik is om te hervestig wanneer dit leeg is. Die Damsak kan byvoorbeeld gebruik word om ‘n vir vee in die veld van water te voorsien. Pomp water in die sak, en skuif dit dan na die bakke om die reservoir te vul.

Vir meer inligting besoek www.damsak.co.za of skakel +2782 495 7997 om met Simon S-Cotton te praat; (+27)66-443-6591 om met Rob van Rooyen te praat; of (+27)63-565-6463 om met Admin, Ondersteuning en Herstelwerk te praat.