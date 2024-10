Daai All Gold-lekkerte: Elke tamatie word met liefde gekweek

Elke bottel All Gold tamatiesous bevat 36 tamaties, of so het die bekende advertensie in die negentigs beweer. Die vraag is waar kom hierdie smullekker tamaties vandaan.

Tydens ՚n onlangse Tiger Brands-erfenistoer is die proses van saad tot tafel haarfyn verduidelik. Dit is nie sommer enige tamaties wat vir hierdie lekker sous gebruik word nie en boere wat vir Tiger Brands tamaties kweek volg streng stappe om tamaties van net die beste gehalte te verskaf.

Tiger Brands ondersteun boere en hef hulle op

Tiger Brands is die grootste aankoper van grondstowwe in Afrika, juis omdat hulle een van die grootste vervaardigers is. Mary-Jane Morifi, hoof van korporatiewe sake en volhoubaarheids-beampte van Tiger Brands, vertel dat hulle tamatieverskaffers hoofsaaklik kommersiële boere was. Tiger Brands wou egter uitreik na kleinskaalse boere om hulle ook die soort geleenthede te bied, en selfs later te help ontwikkel om kommersiële boere te word.

Hulle het besef dat hulle aan hierdie boere ondersteuning sou moes bied, omdat insetkoste aan die begin bloot te hoog was vir die kleiner boere.

Hierdie boere het lande gehad, maar dit was nie hulle eie lande nie, so hulle het nie titelaktes gehad waarmee hulle kon bank toe gaan en aansoek doen omm lenings nie.

Hulle het ook nie die tegniese kennis gehad om die hoeveelheid en gehalte tamaties te lewer wat Tiger Brands vereis het nie. Daarom het Tiger Brands die ondernemings-aanbodontwikkelingsprogram geloods. Basies verseker dit dat hulle elke tamatie sal aankoop wat die boer in die grond plant. Dus word daar nie een enkele saad geplant voordat Tiger Brands onderneem het om die oes te koop nie.

Selfs met die ekstra hulp, sê Mary-Jane, vervaardig Suid-Afrikaanse boere nie genoeg produkte vir hulle vereistes nie en hulle moet steeds produkte invoer.

Hulle invoere sluit ook graan in met die uitsondering van mielies, maar in 2023 het Suid Afrika 40% minder mielies opgelewer en hulle moes die ook invoer.

Tiger Brands is nie net vol leë beloftes nie en het reeds ՚n fonds van R100-miljoen gestig waarmee hulle opkomende boere wat produkte aan hulle verskaf kan ondersteun.

“Ons strategie is om eers na ons Suid-Afrikaanse boere om te sien, dan na die Afrika-boere en dan uit te brei na ander lande,” vertel sy.

Die kweekproses en onderhandelinge met boere

Een van die plase wat aan Tiger Brands tamaties verskaf is die DR NJ Nesane-plaas in Musina. Hier boer Ntuseni Jnr Nesane en Khathutshelo Nesane voort op die plaas wat hulle pa sowat 30 jaar gelede begin het. Hulle boer hoofsaaklik met tamaties en botterskorsies.

Hulle pad met Tiger Brands kom al ver en Ntuseni vertel dat sy pa hulle van kleintyd reeds geleer het van boer. Hy sê op hulle plaas is daar nie ՚n baas nie en hy en sy broer verseker dat hulle elke dag in die lande is saam met die werkers.

“Dit is die enigste manier hoe jy kan verseker dat jy presies weet wat op jou plaas aangaan, deur fisies die werk te doen en ՚n ogie te hou,” vertel hy laggend.

Die kontrak wat hulle met Tiger Brands het bepaal dat hulle 2 400 ton tamaties perjaar moet oplewer. Hulle is nie die enigste boere in die Musina omgewing nie en Sipho Modiba, landboubestuurder van Tiger Brands, vertel dat die boere in Musina verlede jaar 25 000 ton tamaties opgelewer het.

Die Nesane-broers is egter die grootste van die Tiger Brands-tamatieboere in die gebied. Hulle boer op 450 hektaar grond en het sowat 150 permanente werknemers. Hulle probeer om so min as moontlik gebruik te maak van tydelike werkers. Ntuseni vertel dat die rede hiervoor is omdat hulle mense in diens wil neem wat weet wat hulle doen en hoe die prosesse werk.

Een van hulle grootste uitdagings is egter die gebrek aan grond. Omdat hulle plaas nie so groot is nie, kry hulle grond nie kans om te rus tussen seisoene nie. Hulle oes oor die algemeen so tussen 80 en 90 ton tamaties per hektaar, maar het in die verlede al tot 250 ton op ՚n hektaar geoes.

Hulle plant botterskorsies, pampoen en murgpampoene vir wisselbou. Die tamaties wat hulle plant is ՚n bepaalde kultivar. Die kultivar rank nie hoog nie en dra meer tamaties per plant. Dit het ook ՚n hoër veselinhoud wat beter is vir die tamatiesousproduksieproses.

Die ooreenkoms tussen die boere en Tiger Brands

Om vir Tiger Brands tamaties te kweek is ook nie net ՚n geval van tamatie plant en verkoop nie. Elke jaar bepaal All Gold hoeveel tamatiepasta hulle gaan benodig en stel daarvolgens vir die boere produksiekwotas.

Elke boer verbind homself om ՚n sekere hoeveelheid tamaties te lewer. Omdat die plase se groottes verskil, besluit elke boer hoeveel hy sal kan voorsien. Van die groot boere verskaf tot 10 000 ton tamaties per seisoen.

Die hoeveelheid word ook opgedeel tussen die boere in Musina en die boere in Lutzville in die Wes-Kaap.

՚n Plantskedule word dan opgetrek om te bepaal hoeveel saailinge elke boer gaan benodig, asook die plant-en oestye. In 2023 het Tiger Brands 29-miljoen sade gebruik wat aangekoop is teen ՚n koste van R30-miljoen.

Tydens die groeiseisoen word al die fabriek se toerusting uitmekaar gehaal en deeglik versien. Die boer dien dan sy bestelling vir saailinge by die kwekery van sy keuse in en die kwekery laat weet vir Tiger Brands hoeveel saad hulle gaan benodig om saailinge te kweek, sodat dit aangekoop en afgelewer kan word.

Wanneer dit dan tyd is om die tamaties af te lewer, word die prys van die saailinge afgetrek van die prys wat die boer vir sy tamaties kry. Tiger Brands bied ook vir die boere ՚n kontanvoorskot aan die begin van die seisoen. ՚n Boer kan 10% van die waarde van sy kontrak in kontant kry. Hierdie geld kan dan gebruik word vir insetkoste, maar word ook afgetrek sodra die oes verkoop word.

In die geval van ՚n natuurlike ramp sal Tiger Brands dan die kontrak hersien om te kyk hoe hulle die boer kan bystaan om die verliese minder te maak.

Daar is ook ՚n aansporingsbonus vir boere wat hulle kwota lewer. Indien ՚n boer meer as sy kwota lewer, kry hy R120 ekstra vir elke ton tamaties wat hy bo sy kwota lewer.

Die tamatie-oesseisoen in Musina is gewoonlik van April tot September en van Januarie tot Mei in Lutzville. Tiger Brands benodig 100 000 ton tamaties per jaar om All Gold-tamatiesous te maak. Die Tiger Brands-boere verskaf 72 000 ton van hierdie tamaties terwyl die oorblywende hoeveelheid ingevoer word, mits dit nie deur die boere voorsien kan word nie.

So wanneer jy jou tamatiesous oor jou skyfies gooi, weet jy ook nou waar die lekker tamaties vandaan kom.