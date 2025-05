Corteva Biologicals, ‘n natuurlike oplossing vir die boer

By

Hanno Maree, landboukundige van Corteva Biologicals in Noordwes, Noord-Vrystaat en ‘n gedeelte van die Noord-Kaap by NAMPO 2025.

Corteva Biologicals het ‘n vars, natuurlike benadering tot landbou.

Hanno Maree, landboukundige van Corteva Biologicals in Noordwes, Noord-Vrystaat en ‘n gedeelte van die Noord-Kaap, het tydens vanjaar se SA Graan NAMPO by Bothaville in die Vrystaat meer vertel oor die natuurlike produkte wat die maatskappy, wat in 2023 met Stoller saamgesmelt het, aan boere bied. Kyk die video hier.

Corteva Biologicals se doel om rewolusionêre verandering aan volhoubare landbou teweeg te bring. “Ons is daarvan oortuig dat elke boer ‘n storie het om te vertel. By Corteva Biologicals is ons toegewyd daaraan om hande te vat met ons produsente, hulle unieke uitdagings te verstaan, en hoogs doeltreffende oplossings vir hierdie uitdagings te bied.”

Volgens Hanno is elke oplossing ontwerp om op huidige boerderypraktyke voort te bou en dit aan te vul. “Ons geheim tot sukses is ons kennis van plantfisiologie in samewerking met gespesialiseerde plantvoeding, gestaaf deur jarelange ondervinding en voortgesette navorsing.”

Hy sê Corteva is baie opgewonde oor die toekoms van biologiese oplossings in Suid-Afrikaanse landbou, asook die integrasie van biologie, biostimulante en landbouchemie in ‘n volhoubare stelsel.

“Die werklikheid van wisselvallige omstandighede skep geleenthede om te verbeter op huidige boerderypraktyke en om potensiaal te beskerm. Deur hande te vat met ons produsente, te luister na hulle spesifieke behoeftes, verskaf ons die nodige hulpbronne om suksesvol aan te pas by ‘n veranderende bedryf en die groei van hulle boerdery-ondernemings.”

Corteva Biologicals se mikpunt is om prestasie en veerkragtigheid te verhoog, terwyl potensiaal beskerm word. “In samewerking met konvensionele stelsels verbeter biologiese oplossings die volhoubaarheid van die boerdery, die gehalte van die gewasse, en winsgewendheid.”

Corteva Biologicals se natuurlike produkte verbeter plantgroei en -gesondheid. Die produkte kom uit die natuur: sommige daarvan is lewende organismes wat uit natuurlike plantmateriaal verkry word.

Toediening van hierdie biologiese produkte lei tot ‘n gesonder oes wat weerstandig is teen biotiese- en -abiotiese stremming.

Die belangrikste biologiese produkte in landbou is biostimulante, wat substansies of mikro-organismes bevat wat natuurlike prosesse in die plant sitmuleer om voedingstowwe op te neem en suksesvol te benut, wat lei tot beter weerstandigheid teen stremmingsvolle omgewingsfaktore en tot beter oesgehalte.

Biokontrole-produkte maak gebruik van die natuurlike vyande van peste, soos bakterieë, fungusse, virusse, nematodes of insekte om hierdie peste te bestry. Bowenal help dit om weerstandigheid teen te werk wat tot beter oesbeskerming lei.

Feromone bevat byvoorbeeld natuurlike middels wat die gedrag of fisiologie van seker insekte of diere beïnvloed, wat kan help om peste te bestry.

Biologiese produkte is nog relatief onbekend aan boere wat die terminologie verwarrend kan vind.

Organiese boerdery maak gebruik van natuurlike, sintetiese en/of biologiese produkte. Natuurlike produkte sluit organismes en minerale in, maar nie alle organiese produkte (soos arseen), is veilig nie.

Sintetiese produkte word deur ‘n chemiese proses vervaardig, maar nie alle sintetiese produkte is veilig vir menslike en dierlike gebruik nie.

Biologiese produkte, daarenteen, het ‘n natuurlike oorsprong. So is liewenheersbesies wat gebruik word om plantluise te bekamp, ‘n biologiese oplossing.

Kortom, biologiese produkte bied boere ‘n natuurlike oplossing, maar vul ook sintetiese produkte aan. As ‘n boer byvoorbeeld feromone gebruik om peste te lok, kan ‘n sintetiese produk gebruik word om die peste te bestry.

Natuurlike produkte met ‘n bewese uitwerking bied dus ‘n waardevolle toevoeging tot die boer se boerderypraktyke, hetsy in ‘n organiese of grotendeels konvensionele boerdery of slegs waar die biologiese produkte beter werk.

“Kontak gerus ‘n lid van ons tegniese span om meer uit te vind oor hoe ons jou boerdery optimale sukses kan laat bereik,” sê Hanno.

Vir meer inligting, besoek die webtuiste by https://stollersouthafrica.co.za/ of kontak 013-007-1678.