By Drotsky kry jy nie net ’n salaris nie, maar sommer ’n gratis middagete ook!

Gehalte, integriteit, respek, samewerking, verantwoordelikheid, veiligheid en maatskaplike ontwikkeling. Dít is die waardes waarby Drotsky staan en waarop hulle hulle maatskappy bou.

By Drotsky glo hulle dat ‘n goeie werkskultuur die resep vir vooruitgang kweek. As almal weet wat van hulle verwag word, word onsekerhede uitgeskakel en is dit soveel makliker om werk vinnig en effektief af te handel.

Die liefde en omgee wat Drotsky vir hulle werknemers het is duidelik te sien vir enige besoeker. Hulle streef altyd daarna om die moreel en produktiwiteit hoog te hou. Een voorbeeld van hoe hulle dit regkry, is die maandelikse Toolbox Talks wat hulle hou. Topbestuur beweeg ook baie rond om te sien as iemand ongelukkig is nie só tel bemerk hulle baie gou as iemand ’n probleem ervaar – hetsy dit werksverwant of persoonlik is.

Die vrugte van hierdie strategie word gepluk in die werkers se verhoudings met mekaar. Om by Drotsky te werk beteken jy is gesond, gelukkig en daar is altyd ’n glimlag. Dit word beskryf as ’n “outydse kultuur”, waar produksie so hoog as moontlik moet wees, maar waar daar altyd tyd is vir personeel om ’n grappie langs die pad te maak. Hulle glo: “Dit moet lekker wees om hier te werk.”

Een van die belangrikste maniere hoe Drotsky poog om die kultuur in hulle maatskappy te bou, is deur maaltye vir hul werknemers te verskaf. Elke persoon wat daar werk kry elke middag ’n gratis middagete.

Meer as honderd kospakkies word deur die dag voorberei. Die teemaakster is verantwoordelik daarvoor en so ‘n halfuur voor etenstyd help drie of vier ander dames opskep. Wanneer middagete aanbreek, kan werkers net hulle bakkies kos kom haal en begin smul. Geen lang wag in rye nie, geen ekstra koste nie, net ’n gebalanseerde, gratis, bord gesonde kos.

“Hier by Drotsky glo ons jy kan nie meer uit verwag as wat jy insit nie. Jy kan nie ’n kraan leegtap as jy nie water in die tenk gooi nie. Daarom wil ons die mense voed – hulle kry wat hulle nodig het. Ons maak hulle gelukkig sodat hulle ons gelukkig kan maak. Op hierdie manier was een hand die ander.”

Die gratis middagetes is nie net om moreel en produktiwiteit te verhoog nie. Omdat jy nie weet wat op iemand wag wanneer hy of sy na werk by die huis aankom nie, poog topbestuur om vir almal ’n gesonde maaltyd te gee. Spanning oor wat om die volgende dag in te pak vir middagete of laat gaan slaap as gevolg van kosmaak is nie meer vir werknemers ’n probleem nie. Daarom kan werknemers uitgerus by die werk aankom, gereed vir ’n dag van volstoom en lekker werk.