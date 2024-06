Braunvieh SA Telers

Die Braunvieh-beesras is ‘n ras met ‘n ryk geskiedenis, die ras is eers in 1907 in Suid-Afrika ingebring. Die doel deur die Departement van Landbou was vir kruisteling gewees om die beeste in die koue dele te laat aanpas.

Die Braunvieh-beesras is seker die mees onderskatte ras in Suid-Afrika wanneer dit by kruisteling kom. Die kommersiële teler kan versker wees van:

Kalwings gemak

Goeie speengewig

Beter karkas gewig

ELS Braunvieh Stoet

Hulle is al vier geslagte wat boer met Braunvieh-beeste.

“My oupagrootjie het eerste begin boer met die Braunvieh-ras in ongeveer die 1920’s, waar hy sy eerste Braunvieh-bul gekoop het en begin kruis het met sy Afrikaner-koeie. Hy het so sy melkproduksie verbeter.

“My oupa het toe na hom met suiwer Braunvieh-beeste begin boer, vir nog beter melkproduksie. Die kalwers het in die dag by die koeie geloop en is saans afgehok. Daardeur het hy goeie melkproduksie en goeie speenkalwers verkry. My pa het aangegaan daarmee, totdat melk nie meer in melkkanne geneem was nie. Ek self het ook aangegaan met die teling van Braunviehs. Ek het stoetbeeste, maar ek gebruik Braunvieh meestal vir kruisteling.

Ons kruis Braunvieh met Boranne, hierdie teling vaar uitstekend in die voerkraal vir kommersiële doeleindes. Braunvieh bring kwaliteit na jou voerkraal. Jy sal nie ‘n fout maak om Braunvieh-bulle te koop nie. Hierdie is beeste met ‘n baie goeie temperament. Die vroulike diere het ook baie melk vir vining groeiende kalwers.

Kontak: Fanie Els 083-409-7381

JC Braunvieh Stoet

JC Braunvieh bestaan vanaf 2012.

Hulle teeldoelwitte is:

‘n Lae geboortegewig sodat ons bulle sorgvry in enige kommersiële kudde aangewend kan word.

Natuurlike bespiering vir die teel van goeie kommersiële speenkallers.

Goeie VOV (voer omset verhouding), ons bulle se kallers moet in n voerkraal presteer.

Aanpasbare diere wat in enige streek in Suid-Afrika kan aanpas. ‘n Bul moet oor rowwe terrein gemaklik kan beweeg en dek.

Hoe vrugbaarheid met ‘n lae TKP.

Hulle bedryf twee teelgroepe nl; Klein Boetsap in die Noord-Kaap en Petrus Steyn in die Vrystaat.

KLEIN BOETSAP – Noord-Kaap:

Hierdie deel van Suid-Afrika is ‘n baie goeie beesomgewing. Die veld het kalkklip wat die loopvermoë van die beeste tot die uiterste beproef. Diere wat van Boetsap aangekoop word kan / sal in enige klipwêreld in Suid-Afrika aanpas.

Hulle diere word deur Ian Botes versorg.

PETRUS STEYN – Vrystaat:

Hulle het onlangs ‘n teelgroep by Henlo Fourie gevestig. Die koeie het goed aangepas en ‘n voordeel van die streek is die goeie oesreste wat die diere deur die winter help. Dit word heelwat kouer in die area wat die aanpaspaarheid van die Braunvieh beklemtoon.

B X B (Brahman X Braunvieh):

Hulle hoor vanaf 2012 dieselfde storie oor die Braunvieh Ras nl; “Die Braunvieh ras is die mees onderskatte ras in Suid-Afrika’’.

As daar na historiese Braunvieh telergetalle gekyk word en die impak wat die ras in Suid-Afrika gehad het en waar ons as ras nou staan is daar groot werk wat gedoen moet word. Elke Braunvieh-teler moet dus skouer aan die wiel sit en ons ras bevorder. Die Braunvieh-ras kruis gemaklik met enige ras in Suid-Afrika en die resultate hetsy speenkallers, voer van osse of terughou van aanteelkoeie lewer bogemiddelde resultate. Die Braunvieh-ras kan dus met enige ras in Suid-Afrika gekruis word en bo-gemiddelde prestasies sal behaal word.

Dit is baie moeilik om met al die rasse in Suid-Afrika saam te werk en n haelgeweer beginsel waar in die bondel geskiet word het duidelik nie goeie resultate gelewer tot dusver nie. JC Braunvieh het besluit om eerder op ‘n ras of twee te konsentreer en samewerking met die Brahman-ras word nou verder geneem. Fanie Els (083-409-7381) kruisteel reeds met sukses met die Boran ras en sy slagosse doen uitstekend. Daar is ook hande geneem met Willie Marais van Lichtenburg (082-724-6125) wat reeda B X B teel. Die B X B wen gereeld in Namibië die slagos kompetisies en dit uit soveel as 3500 karkasse. Voorwaar ‘n uitstekende prestasie.

Ons het ‘n B X B veiling in 2013 in Windhoek, Namibië bygewoon waar SP Braunvieh-bulle en vroulike diere, SP Brahman Bulle en vroulike diere en Kruis B X B vroulike diere aangebied word. Lourens en Hentriette le Grange van Aurora Braunvieh het reeds baie harde werk in die verband gedoen en daar word jaarliks nou B X B veilings in Namibië aangebied. Dit was opvallend dat die B X B dragtige verse destyds beter pryse behaal het as die Braunvieh en Brahman SP vroulike diere. JC Braunvieh het toestemming van Aurora Braunvieh ontvang om ook die B X B konsep in Suid-Afrika bekend te stel.

MSE Bezuidenhout – Lizie-Dolla Braunvieh Stoet

“Hulle sê as jy eers Braunvieh melk gedrink het dan is daar nie ‘n ander ras om mee te boer nie,” sê Marelize Bezuidenhout.

Sy word groot met Braunvieh’s op die plaas. Van die begin af was dit die bees vir haar. Die uniekheid van die ras is maar net een van die vele pluspunte van die Braunvieh’s.

“Ek was 10 jaar oud met my eerste skou te Vryburg. In 2010 kry ek my eerste verse wat my pa vir my gegee het. So stig ek my eie stoet op 1 Julie 2011. Ek verkoop my eerste bul op Vryburg in 2013. Van daar af is dit net vorentoe en aanhou.”

Sy streef daarna om te teel vir vrugbaarheid, gehardheid en aanpasbaarheid. Sukses word behaal hiermee en dit word bewys deur die toekennings wat die stoet gekry het, nl in 2015 tot 2020 toe die Lizie-Dolla stoet aangewys as die stoet met die beste TKP in die ras.

“Dis voorwaar ‘n groot voorreg om deel tekan wees van die Braunvieh-familie.”

Kontak Marelize Bezuidenhout by 082-085-9742, marelizebez14@gmail.com. Facebook: Lizie-Dolla Stoet

Swartbult Braunvieh Stoet – JH Bezuidenhout

Sedert 1956 boer hulle met Braunvieh’s. Sy oupa en pa het die eerste bul by ‘n oom De Villiers in Dewetsdorp-distrik gekoop.

Van daardie jare is daar op Palmietgat plaas naby Brandfort nog altyd Braunvieh’s.

“Ons het hulle suiwer geteel asook in kruisteelprogramme gebruik. In die jaar 2005 besluit ons om met ‘n volwaardige stoet te begin. Ons koop ons eerste geregistreerde verse by CDH Havenga. Ons eerste stoet bul by wyle oom Willie du Plessis van Warrenton. Daarna het ons nog ‘n bul by Hampie van Zyl gekoop en Eduan Braunvieh.

“In 2006 was ons eerste skou te Vryburg met 4 verse en 2007 verkoop ons ons eerste bul op die veiling,” sê Kobus.

Hulle strewe om diere te teel wat hulle self kan handhaaf vanaf die veld, gehardheid en vrugbaarheid met swaar speenkalwers. Goeie temperament is ook ononderhandelbaar.

“Voorwaar ‘n voorreg om met Braunvieh’s te boer.”

Kontak Kobus Bezuidenhout by 082-374-5022, bezmar08@gmail.com of besoek hul Facebook: Swartbult Braunvieh Stoet

Witbek Braunvieh-stoet:

Wat is die resep vir goeie beeste? Wat is die resep vir goeie teling? Ek dink dit is ‘n kombinasie van ‘n paar dinge: genetika, passie, tyd en deursettingsvermoë.

Ná 20 jaar in die stoetbedryf weet ons dat een van die bogenoemde nié genoeg is om suksesvol te wees.

Genetika – die vermoë om die regte diere vir jou plaas te kies. Die vermoë om die regte koeie en bulle bymekaar te kry.

Tyd, want niks gebeur oornag nie. Tyd, want die regte kombinasie van koei en bul gee nie altyd vir jou die perfekte kalf nie. Tyd, want die boer moet elke dag tussen sy diere wees, om te kyk dat hulle voeding reg is, dat hulle water reg is, dat die kalwers reg groei. Tyd, want dis die tyd wat jy insit, wat bepaal wat jy gaan uitkry.

Deursettingsvermoë – want almal weet boerdery is nie maklik nie. Daar kom droogtes en siektes en rampe, alles verloop nie altyd goed nie. ‘n Koei sukkel om te kalf, jou beste bul breek sy been, bek-en-klouseer breek uit…. En die een wat anderkant uitkom is die een wat elke keer ‘n plan maak en weer opstaan.

Passie – daai vlam in jou hart wat aanhou brand vir dít wat jy doen. Ten spyte van dinge wat verkeerd loop. Daai íéts in jou binneste wat maak dat jy in die oggend met ‘n glimlag kan opstaan en nog ‘n dag aanpak.

En dís die geheim agter Witbek Witbek Braunvieh Stoet se diere.

Kom kyk self hoe ons diere se genetika aan jou stoet se drome kan bou.

Hans Bester & Dogters: 083 469 1258 / 073 740 0232, hanribc@gmail.com

Shalom Braunvieh stoet

Foto: Bloemskou 2024, Shalom Edgar, Bulkalf Kampioen, Fase C & D Kampioen, Groot Kampioen Bul, Operste Ras Kampioen

Vir meer inligting kontak -Lalta Trust, Petusville – Abrie Rademeyer, 083 282 3996, arenddbrademeyer@gmail.com

Braunvieh SA Nasionale veiling

18 Julie 2024 – Afridome Parys

Die veiling word onder die genootskap se beskeming gehou.

Swiftvee: https://auctions.swiftvee.com/auctions/braunvieh-sa-nasionale-veiling-1Jd4

Kontak hulle vir meer inligting:

Allan Sinclair – 082-528-0059

Janus Oberholser – 082-992-1265

Sonja Wasserman – 051-410-0955

Volg hulle by:

