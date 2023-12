BORAN is nou die TIENDE Beesras by Stamboek met Genomiese Teelwaardes

Die Boran ras se oorsprong spruit uit die domestikasie van beeste uit drie bronne, naamlik Bos Indicus (Indus vallei, Pakistan, domestikasie 4 000 vC), Europese Bos Taurus (Oos Europa, domestikasie 6 000 vC) en Afrika Bos Taurus (Oos Afrika sub-Sahara, domestikasie 8 000 vC). Moderne Boran beeste se oorsprong as suiwer ras strek 1 300 jaar terug na die Borana plato in Suid-Etiopië. Die unieke oorsprong sorg dat Boran beeste saamgestel is uit gemiddeld 24% Europese Bos Taurus, 12% Afrika Bos Taurus (Sanga) en 64% Bos Indicus (Zebu).

Die Boran Beestelersgenootskap van Suid-Afrika het aktief deelgeneem in die Vleisbees Genomiese Program (Beef Genomic Program ook bekend as BGP) wat in 2015 in aanvang geneem het. Onder die vaandel van die projekte wat SA Stamboek saamgestel het, is net minder as 500 geskikte genetiesinvloedryke Boranbeeste gegenotipeer om die basis te vorm vir ’n toekomstige genomiese verwysingspopulasie. Nadat die afhandeling van die BGP het die Genootskap self hand in eie boesem gesteek deur steeds te belê in die uitbreiding van die genomiese verwysingspopulasie. Nougesette navolging van die wetenskaplike voorskrifte van SA Stamboek se Veekundige Genetici het daartoe bygedra dat hierdie droom nou verwesentlik is.

Die toepassing van hierdie moderne tegnologie skop eers af met die genotipering van diverse invloedryke teeldiere waarvan die genetiese meriete bekend is. Dus relatief onverwante kuddebulle en koeie met groot getalle gemete en aangetekende nageslag. Hierdie verband tussen die genetiese kode en die diere se waarde as teeldiere word dus op die manier bepaal en wedersyds gebruik om in die voortaan akkurate voorspellings te maak vir jonger diere wat oorweeg word as teeldiere vir toekomstige geslagte.

SA Stamboek, as voorloper in die plaaslike toepassing van moderne tegnologie in die voorspelling van die genetiese meriete van plaasdiere, kon al reeds teen 2018 genomiese inligting gebruik vir hierdie doel toe die eerste genomiese teelwaardes vrygestel was. Met die aanvang van hierdie eerste genomiese teelwaardes word die enkelstap gBLUP metodologie deur Stamboek toegepas.

Stamboek en sy telersgenootskappe se belegging in plaaslike hulpbronne, en veral die uitbreiding van die vermoë van eie wetenskaplikes en infrastruktuur plaas Suid-Afrikaanse telers en die bedryf op dieselfde vlak as die van die bestes in die res van die wêreld.

Tans is daar reeds telers van ses vleisbeesrasse, drie melkrasse en een skaapras wat teelwaardes, gegrond op die enkelstap gBLUP ontvang. Die grootste voordeel van die voorspellings is dat seleksie van jong diere en diere sonder metings of waar metings nie moontlik is nie (soos eienskappe wat slegs op een geslag gemeet kan word) baie meer akkuraat is.

Met die bekendstelling van teelwaarde-voorspellings gegrond op die enkelstap gBLUP tegnologie word die Boran ras nou die tiende SA Stamboek beesras om hierdie era te betree.

Dit sluit aan by die omvattende doelwitstelling en -toepassing wat deurlopend in samewerking met Stamboek se wetenskaplikes plaasvind. Die fokus is op die Boran as doeltreffende “Moederkoei” van Afrika en waar uitsette in terme van hektaar gemeet word.

Deurlopende genomiese toetse van potensiële teeldiere bied ook nuwe ander voordele vir Boran en ander vleisbeestelers. Dit is die gevolg van voortdurende navorsing en ontwikkeling van Stamboek se wetenskaplikes en die insluiting van ander inligting en genetiese merkers op die SNP paneel wat gebruik word wanneer diere genomies getoets word. Stamboek se dienste ontsluit ook inligting oor merkers van enkelgene van onder andere verskillende genetiese afwykings en ernstige genetiese siektes, poenskopgene, dubbelbespiering en vleissagtheid. Genomiese inligting word ook aangewend om werklike verwantskappe en genetiese afstande tussen individuele diere, lyne binne ’n ras en tussen rasse akkuraat te bepaal. Hierdie inligting, insluitend geenfrekwensies, vorm ook nou deel van Stamboek se omvattende ras-analises (bekend as “Popreps” of Population reports) en uitgebreide nuwe veilingskatalogusse.

Die Boran Beestelersgenootskap en SA Stamboek is trots op die mylpaal wat bereik is en sien daarna uit om hierdie tegnologie reg aan te wend tot voordeel van die kommersiële vleisbeesprodusente.

Dr Japie van der Westhuizen

Hoofbestuurder: SA Stamboek

japie@studbook.co.za

Francois Smit

President: Boran Beestelersgenootskap van SA

francois@fonteineboran.co.za