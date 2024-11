Beste uitstaller by Vivo Boerebemarkingsdag 2024: ‘Ons het dinge vanjaar ‘n bietjie anders aangepak’

“Ons voel trots om te weet dat die tyd en moeite wat ons daagliks insit om die beste diens te lewer, raakgesien word,” sê Bennie Muller van GasArc na dié uitstalling as die Beste Uitstaller by die Vivo Boerebemarkingsdag 2024 aangewys is.

Die span by GasArc se deelname aan vorige jare se Boerebemarkingsdae het hul beslis geïnspireer om vanjaar weer deel te neem. “Die gesellige atmosfeer en die wete dat ons ‘n verskil in die Vivo-gemeenskap kan maak, was vir ons ‘n groot motivering,” sê Muller.

Ondanks uitdagende weerstoestande, was die mark vanjaar ‘n reusagtige sukses met meer uitstallers en besoekers as ooit tevore.

Innovering was ‘n sleutel tot hul sukses. “Hierdie jaar het ons dinge bietjie anders probeer doen,” verduidelik Muller. “In plaas van oom net ons produkte uit te stal, het ons besoekers aktief by ons uitstalling betrek. Met masjiene wat hulle in aksie gewys het – en selfs ‘n kans vir mense om self te probeer – het hulle ‘n unieke en interaktiewe ervaring geskep. “Ons wou wys hoe maklik dit is; selfs kinders kon dit doen,” voeg Muller by.

Voorbereiding het vroeg begin. Die span het maande voor die Vivo Boerebemarkingsdag begin beplan om seker te maak al hul masjiene en produkte is gereed om op die beste manier uitgestal te word.

“Daar was selfs vrouens wat beïndruk was met hoe maklik die masjiene werk,” lag Muller. “Ons is seker daar word nou aan menigte huwelike gewerk met die hulp van ons masjiene.”