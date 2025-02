Beskerm ons skaars waterbronne: ’n Pleidooi aan munisipaliteite én boere

350 words

Die ou gesegde lui: “Kinders moet nie in die water mors nie – die ou mense wil dit drink!” Dit is ‘n wysheid wat vandag meer relevant is as ooit, sê Kempen Nel, voorsitter van die Natuurlike Hulpbronne Komitee van Vrystaat Landbou (VL). Nel waarsku teen die gevare wat tot die besoedeling van ons natuurlike waterbronne lei – hulpbronne wat kritiek skaars is en beskerm en bewaar moet word.

“Dit is skokkend om te sien hoe verwaarloos ons waterbronne is,” sê Nel, wat verwys na tonele stroomaf van informele nedersettings na reënstorms, waar items soos weggooidoeke en ander rommel waterbronne oordek. Hierdie probleem word verder vererger deur plaaslike munisipaliteite wat gereeld rou riool in riviere stort.

Ons grondwetlike verantwoordelikheid

Artikel 24 van die Grondwet van Suid-Afrika waarborg elke burger die reg op ‘n gesonde omgewing, wat insluit beskerming teen besoedeling en ekologiese agteruitgang. Die waterwet versterk hierdie reg deur dit duidelik te stel dat enige doelbewuste of nalatige besoedeling van waterbronne ‘n kriminele oortreding is. Die beginsel van “die besoedelaar betaal” maak dit duidelik: diegene wat besoedel, moet verantwoordelik gehou word.

Boere, wees die verskil!

Nel beklemtoon dat boere ’n sleutelrol in die bewaring van waterbronne speel:

Beheer van chemiese afval: Volgens die Nasionale Omgewingsbestuur: Afvalwet (Wet 59 van 2008) mag leë plaagdoderhouers nie skoongemaak, hergebruik, verkoop of vir enige ander doel gebruik word nie. Gebruik riglyne soos dié van CropLife SA (https://croplife.co.za/Home/ContainerManagement) om wettig en verantwoordelik van houers ontslae te raak.

Verhoed besoedeling: Verseker dat jou praktyke nie onnodige besoedeling veroorsaak nie.

Vrystaat Landbou doen ‘n ernstige beroep op alle boere en landsburgers om hul praktyke te hersien en as voorbeeld vir ander te dien. Nel stel voor dat enige vorm van waterbesoedeling – hetsy deur munisipaliteite, privaat maatskappye of boere –aanspreeklik gehou moet word. Die Blou Skerpioene van die Departement van Waterwese en Sanitasie se Nakomings- en Handhawingseenheid kan gekontak word by name van mnr. Willem Grobler by groblerw@dws.gov.za of 061-163-9976.

“Ons moet saamstaan om ons kritiese skaars waterbronne te beskerm – vir ons toekoms én vir dié van ons kinders.”

Bron: Vrystaat Landbou