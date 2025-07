Bek-en-klouseer Indaba: SA se ‘ou stelsels’ kan nie krisis hanteer

By

744 words

John Steenhuisen, minister van landbou, tydens die Bek-en-klouseer Indaba in Pretoria. (Bron: Verskaf)

‘n Bek-en-klouseer (BKS) Indaba is Maandag en Dinsdag 21 en 22 Julie in Pretoria gehou om dringend te besin oor hoe die voortslepende uitbrekings vir eens en altyd hokgeslaan kan word.

John Steenhuisen, minister van landbou wie se departement die Indaba gereël het, het in sy openingstoespraak gesê die land word lamgelê nie net deur die biologiese verspreiding van die siekte nie, maar ook omdat die staat se verouderde stelsels nie in staat is om die BKS-krisis te hanteer nie.

Die krisis is vererger deur ‘n gebrek aan kommunikasie, ernstige oponthoude met die verskaffing van entstof, verwarring oor bewegingsbeheer en ‘n skreiende gebrek aan gereedheid op alle regeringsvlakke.

Hy bepleit sterker provinsiale uitvoering, ‘n duideliker nasionale koördinering, ‘n bemagtigde veeartsenydiens, en gesamentlike befondsing vir entstof deur die staat en private sektor.

Hy meen dit is belangrik om die land se siekte-bestuursraamwerk op streekvlak te organiseer. Die vestiging, sertifisering en instandhouding van siektebeheergebiede wat deur internasionale handelsvennote herken word, is noodsaaklik. Hy het veeartse dr Emily Mogajane en dr Nomsa Mnisi aangestel om so ‘n raamwerk te ontwikkel.

Volgens Steenhuisen is dit onaanvaarbaar dat dit Suid-Afrika jare neem om op invoergesondheids-vraelyste, wat tot vertragings lei wat marktoegang nadelig beïnvloed en die onderhandelingsposisie verswak.

Entstof, infrastruktuur en navorsing

Steenhuisen erken Onderstepoort Biologiese Produkte is nie in staat BKS-entstof vinnig genoeg en op die nodige skaal kan produseer nie. Entstof moes dus ingevoer word, wat onvolhoubaar is.

Terwyl OBP opgradeer word, word ook daaraan gewerk om entstof te bestel sodat voorraad betyds opgebou kan word, nie net vir BKS nie, maar ook vir ander siektes, insluitend knopvelsiekte, brusellose, en Slenkdalkoors.

Steenhuisen het onderneem om fondse beskikbaar te maak vir die oprig van infrastruktuur soos voerkrale en abattoirs binne beskermingsones veral in Limpopo, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Dit sal voorkom dat mense die wet oortree om hulle diere verkoop te kry, soos wat tans die geval is.

Voorts het hy gesê fondse moet beskikbaar gestel word sodat navorsing op dieregesondheid en weerstandigheid teen klimaatsverandering.

Ten einde te verseker dat die Indaba nie net wensdenkery bly nie, gaan hy ‘n toegewyde span aanstel wat die insigte en voorstelle van die Indaba sal konsolideer en vorendag kom me ‘n uitvoerbare plan van optrede.

Indaba hopelik ‘‘n keerpunt’

Dewald Olivier, hoof uitvoerende beampte van die Red Meat Industry Services (RMIS), het Maandagmiddag namens die rooivleiswaardeketting in ‘n mediaverklaring gesê die land se huidige biosekuriteit en siektebeheerstelsels is onvolhoubaar, ondermyn die rooivleisbedryf en bedreig voedselsekerheid in die land.

Hy bepleit die vervanging van die outydse raamwerke met wetenskap gebaseerde, globaal-aanvaarbare stelsel en hoop die indaba is ‘n keerpunt.

Hy het die voorgenome strategiese plan wat deur RMIS in samewerking met rolspelers in die bedryf opgestel voorgelê. Die plan sal in fases uitgerol word wat veeartseny-kapasiteit sal herstel, entstofproduksie sal diversifiseer, naspeurbaarheid deur ‘n nasionale diere-identifiseringstelsel versterk en streeksonering vir BKS-inenting vergemaklik.

KwaZulu-Natal boere desperaat

In KwaZulu-Natal is veeboere steeds in die greep van ‘n volskaalse uitbreking van bek-en-klouseer.

Die KwaZulu-Natal Landbouvereniging (Kwanalu) wil hê ‘n ramptoestand moet in die provinsie verklaar word, tesame met ‘n gekoördineerde en inklusiewe respons wat dit vir alle vee-eienaars makliker sal maak om die beheermaatreëls na te kom.

Volgens Sandy la Marque, hoof uitvoerende beampte van Kwanalu, sukkel selfs gevestigde kommersiële plase om kop bo water te hou, terwyl kleinboere moet kies of hulle wil vergaan van die honger, of die wet oortree om vee te verkoop.

Volgens Sandy is die verkoop van selfs een dier ‘n verskil tussen honger gaan slaap of kos vir die kinders op tafel te hê. Indien daar nie dringend ondersteunings-meganismes, opleiding, mobiele toegang tot permitte, ‘n mark binne die siektebeheergebied en veeartsenydienste verskaf word nie, gaan geen vordering in die stryd teen BKS gemaak word nie.

“Geen boer wil die wet oortree nie, maar baie boere het nie ‘n keuse nie,” se Angus Williamson, visepresident van Kwanalu en voorsitter van die Rooivleisprodusentevereniging (RPO) in die provinsie.

Die siekte het daartoe gelei tot ‘n verbod op die uitvoer van rooivleis, wat veral in die besmette gebiede produksie-opeenhopings veroorsaak wat veeboere se voortbestaan en plaaslike ekonomieë kniehalter, en die land se reputasie as uitvoerder in gedrang bring. Dit beïnvloed die kommersiële korridors wat logistieke probleme en finansiële verliese veroorsaak. Kwanalu versoek ‘n permit- en veeartseny-ondersteuning in landelike gebiede, protokol-kommunikasie in die plaaslike spreektaal, en finansiële bystand vir alle veeboere.

Bronverwysing

Kwanalu: FMD response must protect communal lands to commercial corridors

https://www.kwanalu.co.za/kwanalu-fmd-response-must-protect-communal-lands-to-commercial-corridors/