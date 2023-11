Bamboes bevorder bewaring, bosbou en landbou

Bamboes is nou nie juis ՚n plant wat in verband gebring word met Suid-Afrika se natuurskoon of landbou nie. Maar die plant maak deesdae opspraak wanneer onderwerpe soos koolstofvaslegging, herbebossing en herlewingslandbou bespreek word. Boonop is bamboes ՚n nuttige plant.

Verskeie kenners het reeds hulle mening gelug oor die lewensvatbaarheid van die bamboesmark, en die moontlikheid om dit in ՚n land soos Suid-Afrika te kweek lyk belowend.

Die aanvraag na bamboes word aangedryf deur twee faktore: eerstens deur die gewildheid van die produk as ՚n boumaterial vir meubels, dekor of selfs muurpanele, en tweedens, omdat daar ՚n toename is in die gebruik van natuurlike produkte wat volhoubaar is asook ՚n behoefte aan materiaal vir tekstiel en verpakking.

Volgens ՚n studie deur Technavio is die voorspelde waarde van die wêreldwye bamboesmark vir 2022 tot 2027 ongeveer 20,38-biljoen dollar. Die studie het gekyk na die vyftien grootste rolspelers om ՚n holistiese oorsig oor die bedryf se welstand te kry.

Die verslag bevind dat baie verbruikers steeds nie weet watter voordele bamboesprodukte in hou nie, maar ook dat die bedryf uitgedaag is deur die beperkte gebied waarin bamboes aard.

Die bamboesbos soek ՚n matige klimaat met genoeg water

Al is bamboes ՚n uitstekende plaasvervanger vir hout, is die meerjarige plant eintlik ՚n soort gras. Wêreldwyd bestaan daar meer as 1 400 spesies wat, afhangende van die spesifieke soort, tussen 10 cm vir dwergbamboes tot 40 m hoog kan groei! Die plant vorm ook eers later in sy lewe saad, so meeste van die verspreiding vind vegatatief plaas.

Bamboes aard in ՚n tropiese totsubtropiese klimaat waar temperature wissel tussen 18 en 36 grade Celsius. Dit is egter hoogs aanpasbaar en kan op ander plekke oorleef mits daar nie temperatuuruiterstes is nie.

Wat bamboes warm op almal se lippe maak is die potensiaal vir grondherstel op plekke waar jare en jare se grondbewerking al die minerale uit die grond geloog het. Bamboes is doeltreffend vir koolstofvaslegging (1,78 ton per hektaar per jaar) en bied boonop ՚n vinnig groeiende alternatief vir houtskool en houtprodukte. Eienskappe van die plant word ook gekoppel aan stikstofbinding.

Omdat dit vinnig gevestig word, minimale voedingsvereistes het en ՚n gierige wortelstelsel vorm wat erosie teëwerk en grondvog te bevorder, word dit as ՚n volhoubare, omgewingsvriendelike houtbron gesien.

EcoPlanet Bamboo, een van die grootste bamboeskwekers ter wêreld, het reeds die potensiaal vir bamboes vervaardiging in Afrika geïdentifiseer. Die sukses van dié maatskappy se plantasies bied potensiaal vir werk skepping, volhoubare bamboesveselproduksie vir papier en verpakking, asook die herstel van uitgeputte grond.

“Bamboes se houtagtige vesel het die potensiaal om harde hout te vervang,” sê Camille Rebelo, mede-stigter en hoofbestuurder van EcoPlanet Bamboo. “Een van die voordele is dat bamboesstruike uitgedun kan word en ՚n ‘oes’ lewer, maar steeds aanhou groei. Dit het dus nie nodig om herplant te word nie.

“Tweedens benodig bamboes baie min insette. Jy sal dikwels lees dat bamboes geen insette nodig het nie, maar dit is nie waar nie. Dit gebruik net heelwat minder in vergelyking met bome.”

Grondherstel en werkskepping is deel van EcoPlanet Bamboo

EcoPlanet Bamboo-groep se bestaansrede is om uiters verarmde grond te gebruik om volhoubare, ontbossinglose, omgewingsvriendelike bamboesvesel te kweek. Met hierdie mat-

eriaal beoog hulle om met geen-afval, bio-reffinaderye bamboespulp en ander nuttige produkte te lewer.

EcoPlanet Bamboo het reeds meer as 6 000 hektaar grond herstel. Hulle Kowie-bamboesplaas in die Oos-Kaap is Afrika se enigste gesertifiseerde ontbossingvrye bamboesplantasie.

“In ons kern is ons ՚n maatskappy van Afrika, want ons het ՚n Keniaanse medestigter en hoofkantoor in Oos-Afrika,” sê Camille. “Ons het dus nog altyd ՚n sterk fokus op Afrika, en ons het gesoek na ՚n plek met die regte raamwerk vir ons bedrywighede.

“Ons het besluit op die Oos-Kaap om verskeie redes, alhoewel ՚n ligging met hoër reënval beter sou wees,” brei sy uit. “Ons wou ՚n plek teiken waar ons sowel ՚n maatskaplike as omgewingsimpak kon maak. Die Barthurst-area was eens ՚n florerende lanbousentrum, maar verskeie faktore het gelei tot die ondergang daarvan en die opvolgende armoede.”

Suid-Afrika is een van die wêreld se grootste vervaardigers van pulp en papier, wat dit die ideale plek maak vir EcoPlanet Bamboo om die Kowie-bamboesplaas te ontwikkel en hierdie mark te teiken.

Die Kowie-bamboesplaas

Die spesie wat daar groei is ՚n genaturaliseerde bamboessoort, Bambusa balcooa, en dit kom reeds voor op verskeie plase in die distrik.

“Bamboes val tussen landbou en bosbou in Suid-Afrika. Dit verteenwoordig ՚n minder intensiewe manier van boer waar daar holisties gefokus word op die langtermyn opgradering van die veld met min of geen meganisasie,” verduidelik sy.

Camille sê jare se intensiewe grondbewerking en beweiding het die grond verarm.

“Ons werk met biohoutskool (biochar) om die grond te probeer verryk en die bamboes self verloor elke jaar deur die droë seisoen blare wat die grond verryk. Soos wat die grond herstel, vorm die bamboeswoud ՚n multi-dimensionele ekostelsel wat verskeie voordele inhou: van die mikroklimaat stabiliseer tot beskerming teen wegholbrande.”

Tot onlangs het die plaas ՚n permanente span van ongeveer 20 werkers gehad, maar nadat die projek suksesvol verklaar is, kyk EcoPlanet Bamboo daarna om die plaas te kommersialiseer om jaarliks ՚n oes te lewer.

“In 2022 het ons besluit om ՚n verdere 500 ha uit te brei, wat binne die volgende drie maande sal begin. Om dit moontlik te maak is die span uitgebrei na 85 werkers vir alle aspekte vanaf die kweekhuis tot grondvoorbereiding en plant,” sê Camille.

Volhoubare bamboesprodukte in ՚n jong mark

Die vermoë om geselekteerde bambamboespale te oes is deel van wat die plant toelaat om volhoubaar geoes te word. Maar afgesien van ՚n volhoubare oes bly daar steeds uidagings rondom betreding tot die mark: tans is daar nie ՚n mark vir onverwerkte bamboes nie.

Onverwerkte bamboes is die bamboespale wat net so uit die bos kom. Geen snywerk, verpulping of iets anders is daaraan gedoen nie. Daarom rus die onus op vervaardigers om geïntegreerde waardetoevoeging te ontwikkel. Daarvoor is die plaas tans te klein en dit het ՚n groot rol gespeel in die besluit om uit te brei. Sodra genoeg onverwerkte materiaal beskikbaar is vir kommersiële produksie, sal EcoPlanet Bamboo hulle toespits op skoon tegnologie en die verwerking van hoëgraad pulp. Die pulp sal gebruik word om toilet- en snesiepapier van hoë gehalte te vervaardig wat ՚n geenvermorsingbeleid toepas.

“Die mikpunt is om 4 500 ha grond in die Oos-Kaap te rehabiliteer in die komende drie tot vyf jaar,” vertel Camille. “Ons beoog om ՚n netwerk van klein plase te gebruik waar minstens 25 tot 30% bewaringsgebiede ingesluit word waar ons sowel ՚n maatskaplike as omgewingsimpak kan maak.

